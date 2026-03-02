Технология с 4 микрофона. По-ясни разговори, дори на оживени места

Тези слушалки разполагат с четири микрофона, като два от тях, в комбинация с алгоритъм за намаляване на шума с изкуствен интелект, ви осигуряват суперясни разговори. Дори ако се намирате в оживено кафене гласът ви ще се чува ясно и човекът, с когото разговаряте, няма да се разсейва от това, което се случва около вас.