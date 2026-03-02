TAT2200LB/00
Заглушете шума, обикнете удобството
Изживейте всеки ден с истински безжични слушалки, които са по-леки, по-удобни и с отлично качество на звука. Активното шумопотискане ви позволява да слушате без разсейване, а текстурираните накрайници за уши поддържат слушалките удобно на мястото им.Вижте всички предимства
Ако имате право на освобождаване от ДДС за медицински устройства, можете да го заявите за този продукт. Стойността на ДДС ще бъде приспадната от показаната по-горе цена. Вижте пълните подробности във вашата пазарска кошница.
Текстурираните накрайници за уши SecureFit ви осигуряват по-леко и по-комфортно прилягане, като същевременно създават добро уплътнение за още по-добър звук. Функции, като Динамични баси, ще ви позволят да се насладите на пълната сила на любимите си песни дори когато слушате тихо.
Активното шумопотискане намалява външния шум, за да можете да се концентрирате върху музиката, подкастите и разговорите си. Можете да го включите или изключите чрез слушалките или чрез приложението ни, а Awareness Mode ще ви позволи да чувате външните звуци.
Тези слушалки разполагат с четири микрофона, като два от тях, в комбинация с алгоритъм за намаляване на шума с изкуствен интелект, ви осигуряват суперясни разговори. Дори ако се намирате в оживено кафене гласът ви ще се чува ясно и човекът, с когото разговаряте, няма да се разсейва от това, което се случва около вас.
Съвместимостта с най-новите Bluetooth® 6.0 устройства ви позволява да предавате поточно без досадни прекъсвания в звука и да се свързвате с две устройства едновременно. Поддържат се и Google Fast Pair и Microsoft Swift Pair.
Няма значение какво е времето, защото рейтингът IPX4 означава, че тези слушалки с микрокапсули са устойчиви на пръски, така че нямат нищо против малко дъжд! Носите ги по време на бърза тренировка или в особено горещ ден? Няма да им навреди и малко пот.
Малкият калъф за зареждане се побира лесно в джоба, а можете и да прикрепите каишка към отвора и да го закачите на чантата или колана си. Моно режимът означава, че можете да използвате едната слушалка, докато другата се зарежда.
С изключено шумопотискане получавате 8 часа време за възпроизвеждане от пълно зареждане и допълнителни 28 часа от калъфа за зареждане (с включено шумопотискане получавате 6 часа и допълнителни 21 часа от калъфа). За бързо зареждане за 10 минути в калъфа получавате допълнителни 2 часа. Калъфът може да се зарежда чрез USB-C.
Чувствате ли, че на музиката ви липсва нещо? Нашето приложение за съпътстващи устройства разполага с EQ, интуитивен еквалайзер, който ви позволява да настройвате звука и да пробвате различни настройки на еквалайзера с върха на пръстите си. Можете също да използвате приложението, за да активирате Динамични баси, да управлявате свързаните устройства, да актуализирате фърмуера и още.
Персонализираните мембрани в тези слушалки са настроени според емблематичния на Philips, което ви осигурява топъл, естествен звук с дълбоки баси. Каквото и да слушате, ще ви хареса това, което чувате.
В нашите продукти използваме рециклирани пластмаси след употреба, а опаковките ни са изработени от FSC-сертифициран рециклиран картон с вложки, отпечатани на рециклирана хартия.
Звук
Свързаност
Външен кашон
Удобство
Вътрешен кашон
Захранване
Габарити на опаковката
Аксесоари
Дизайн
Телекомуникация
Размери
UPC
ANC функции
Гласов асистент
Устойчивост
Нашият сайт се преглежда най-добре с последната версия на Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.