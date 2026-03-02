TAH4500PK/00
Насладете се на страхотен звук
Ако искате суперудобни слушалки с шумопотискане за ежедневна употреба, това са те. Получавате богат звук с дълбоки баси дори при ниска сила на звука. Сменяемите възглавнички за наушниците и батерията осигуряват максимален комфорт и производителност в следващите години.Вижте всички предимства
Ако имате право на освобождаване от ДДС за медицински устройства, можете да го заявите за този продукт. Стойността на ДДС ще бъде приспадната от показаната по-горе цена. Вижте пълните подробности във вашата пазарска кошница.
Специално настроените 32 мм мембрани и Dynamic Bass се комбинират, за да ви предоставят страхотен звук с пълни, богати баси дори при ниски нива на звука. Ако гледате филм или играете игри, можете да включите режим с ниско забавяне в нашето придружаващо приложение.
Меките наушници от полиуретанова кожа и меката регулируема лента за глава ви осигуряват изключително удобно носене. За най-добра акустична изолация и комфорт можете да замените меките наушници от мемори пяна, ако с времето се износват. Можете също да замените презареждаемата литиевойонна батерия на слушалките, когато тя достигне края на своя живот.
Активното шумопотискане намалява външния шум, за да можете да се концентрирате върху музиката, подкастите и разговорите си. Можете да го оставите на автоматичен режим или да използвате приложението Philips Headphones, за да настроите нивата сами.
Съвместимостта с най-новите Bluetooth® 6.0 устройства ви позволява да предавате поточно без досадни прекъсвания в звука и да се свързвате с две устройства едновременно. Поддържат се и Android Fast Pair Microsoft Swift Pair.
С изключено шумопотискане можете да получите до 70 часа време за възпроизвеждане от едно пълно зареждане, а с включена функция за шумопотискане – до 50 часа. За бързо зареждане, заредете само за 5 минути, за да получите допълнителни 4 часа.
Гласът ви ще се чува ясно, когато провеждате разговор. Специален микрофон улавя звука на гласа ви, докато алгоритъм за намаляване на шума заглушава част от фоновия шум от заобикалящата ви среда.
Чувствате ли, че на музиката ви липсва нещо? Нашето приложение за съпътстващи устройства разполага с EQ, интуитивен еквалайзер, който ви позволява да настройвате звука и да пробвате различни настройки на еквалайзера с върха на пръстите си. Можете също да използвате приложението, за да регулирате шумопотискането, да активирате Dynamic Bass, да управлявате свързаните устройства, да актуализирате фърмуера и още.
Персонализираните мембрани в тези слушалки са настроени според емблематичния на Philips, което ви осигурява топъл, естествен звук с дълбоки баси. Каквото и да слушате, ще ви хареса това, което чувате.
В нашите продукти използваме рециклирани пластмаси след употреба, а опаковките ни са изработени от FSC-сертифициран рециклиран картон с вложки, отпечатани на рециклирана хартия.
