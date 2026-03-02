Приложение Philips Headphones. Персонализирайте изживяването си

Чувствате ли, че на музиката ви липсва нещо? Нашето приложение за съпътстващи устройства разполага с EQ, интуитивен еквалайзер, който ви позволява да настройвате звука и да пробвате различни настройки на еквалайзера с върха на пръстите си. Можете също да използвате приложението, за да регулирате шумопотискането, да активирате Dynamic Bass, да управлявате свързаните устройства, да актуализирате фърмуера и още.