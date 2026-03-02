Перфектният подарък за любимата жена е тук. Избери уреди за личнa грижa сега.
    Насладете се на страхотен звук

    Ако искате суперудобни слушалки с шумопотискане за ежедневна употреба, това са те. Получавате богат звук с дълбоки баси дори при ниска сила на звука. Сменяемите възглавнички за наушниците и батерията осигуряват максимален комфорт и производителност в следващите години.

    Вижте всички предимства

    Наличен в:

    Слушалки с наушници

    Насладете се на страхотен звук

    • Естествен звук. Динамични баси
    • Комфортно прилягане към ухото
    • Шумопотискане
    • До 70 часа време на възпроизвеждане

    Страхотен звук дори при ниска сила на звука с функция "Динамични баси"

    Специално настроените 32 мм мембрани и Dynamic Bass се комбинират, за да ви предоставят страхотен звук с пълни, богати баси дори при ниски нива на звука. Ако гледате филм или играете игри, можете да включите режим с ниско забавяне в нашето придружаващо приложение.

    Удобна форма със сменяеми компоненти за дългогодишна употреба

    Меките наушници от полиуретанова кожа и меката регулируема лента за глава ви осигуряват изключително удобно носене. За най-добра акустична изолация и комфорт можете да замените меките наушници от мемори пяна, ако с времето се износват. Можете също да замените презареждаемата литиевойонна батерия на слушалките, когато тя достигне края на своя живот.

    Винаги слушайте музиката си с активно шумопотискане

    Активното шумопотискане намалява външния шум, за да можете да се концентрирате върху музиката, подкастите и разговорите си. Можете да го оставите на автоматичен режим или да използвате приложението Philips Headphones, за да настроите нивата сами.

    Стабилна многоточкова Bluetooth® свързаност и лесно сдвояване

    Съвместимостта с най-новите Bluetooth® 6.0 устройства ви позволява да предавате поточно без досадни прекъсвания в звука и да се свързвате с две устройства едновременно. Поддържат се и Android Fast Pair Microsoft Swift Pair.

    До 70 часа време на възпроизвеждане (50 с включено шумопотискане)

    С изключено шумопотискане можете да получите до 70 часа време за възпроизвеждане от едно пълно зареждане, а с включена функция за шумопотискане – до 50 часа. За бързо зареждане, заредете само за 5 минути, за да получите допълнителни 4 часа.

    Ясни разговори. Хората ще чуват това, което казвате

    Гласът ви ще се чува ясно, когато провеждате разговор. Специален микрофон улавя звука на гласа ви, докато алгоритъм за намаляване на шума заглушава част от фоновия шум от заобикалящата ви среда.

    Приложение Philips Headphones. Персонализирайте изживяването си

    Чувствате ли, че на музиката ви липсва нещо? Нашето приложение за съпътстващи устройства разполага с EQ, интуитивен еквалайзер, който ви позволява да настройвате звука и да пробвате различни настройки на еквалайзера с върха на пръстите си. Можете също да използвате приложението, за да регулирате шумопотискането, да активирате Dynamic Bass, да управлявате свързаните устройства, да актуализирате фърмуера и още.

    Топъл, естествен звук. Емблематичен звук на Philips

    Персонализираните мембрани в тези слушалки са настроени според емблематичния на Philips, което ви осигурява топъл, естествен звук с дълбоки баси. Каквото и да слушате, ще ви хареса това, което чувате.

    Рециклирана пластмаса, сертифицирана от GRS. Отговорна опаковка

    В нашите продукти използваме рециклирани пластмаси след употреба, а опаковките ни са изработени от FSC-сертифициран рециклиран картон с вложки, отпечатани на рециклирана хартия.

    Технически данни

    • Звук

      Акустична система
      Затворена
      Честотен обхват
      20 – 20 000 Hz
      Импеданс
      32 ома
      Максимална входяща мощност
      10 mW
      Чувствителност
      113 dB (1 KHz, 1 mW)
      Диаметър на високоговорителя
      32  мм
      Тип мембрана
      Динамичен

    • Свързаност

      Версия на Bluetooth
      6,0
      Bluetooth профили
      • A2DP
      • AVRCP
      • HFP
      Максимален обхват
      До 10  м
      Multipoint свързване
      Да
      Поддържан кодек
      SBC

    • Външен кашон

      Дължина
      21.70  см
      Брой потребителски опаковки
      3
      Ширина
      18.50  см
      Бруто тегло
      1.32  кг
      Височина
      25.50  см
      GTIN
      1 48 95229 17758 8
      Нето тегло
      0.50  кг
      Тегло на опаковката
      0.82  кг

    • Удобство

      Регулиране на силата на звука
      Да
      Поддръжка за приложение Philips Headphones
      Да
      Google fast pair
      Да
      Възможно е актуализиране на фърмуера
      Да
      Тип на органите за управление
      Бутон
      Microsoft Swift Pair
      Да

    • Захранване

      Брой батерии
      1 бр.
      Време за зареждане
      2  час(а)
      Време за възпроизвеждане на музика (с включено ANC)
      50  час(а)
      Време за възпроизвеждане на музика (с изключено ANC)
      70  час(а)
      Бързо време за зареждане
      5 mins for 4 hrs
      Тегло на батерията (Общо)
      9.52  гр
      Капацитет на батерията (слушалки)
      500  mAh
      Тип батерия (слушалки)
      Литиев полимер (вградена)

    • Габарити на опаковката

      Височина
      24.5  см
      Тип опаковка
      Картон
      Начин на поставяне
      Окачен
      Ширина
      19.85  см
      Дълбочина
      5.5  см
      Брой включени продукти
      1
      EAN
      48 95229 17758 1
      Бруто тегло
      0.332  кг
      Нето тегло
      0.168  кг
      Тегло на опаковката
      0.164  кг

    • Размери на продукта

      Височина
      17.84  см
      Ширина
      15.84  см
      Дълбочина
      7.37  см
      Тегло
      0.156  кг

    • Аксесоари

      Ръководство за бърз старт
      Да

    • Дизайн

      Цвят
      Светлосин
      Начин на носене
      Лента за главата
      Сгъваема конструкция
      Плоски/вътрешни
      Материал на наушниците
      Синтетична кожа
      Прилягане на ушите
      С наушници
      Тип наушници
      Затворен гръб

    • Телекомуникация

      Микрофон за обаждания
      1 mic

    • UPC

      UPC
      8 40063 20803 2

    • ANC функции

      Технология ANC
      FB
      Микрофон за ANC
      3 микрофона
      ANC (Активно шумопотискане)
      Да

    • Гласов асистент

      Съвместими с гласов асистент
      • Apple Siri
      • Google Асистент
      Активиране на гласовия асистент
      Натиснете многофункционалния бутон
      Поддръжка на гласовия асистент
      Да

    • Устойчивост

      Пластмасова обвивка
      съдържа 71% рециклиран след употреба поликарбонат TE-00132492 сертифициран от GRS

    Badge-D2C

