TAH4500BK/00
Естествен звук. Динамични баси
Комфортно прилягане към ухото
Шумопотискане
До 70 часа време на възпроизвеждане
Специално настроените 32 мм мембрани и Dynamic Bass се комбинират, за да ви предоставят страхотен звук с пълни, богати баси дори при ниски нива на звука. Ако гледате филм или играете игри, можете да включите режим с ниско забавяне в нашето придружаващо приложение.
Меките наушници от полиуретанова кожа и меката регулируема лента за глава ви осигуряват изключително удобно носене. За най-добра акустична изолация и комфорт можете да замените меките наушници от мемори пяна, ако с времето се износват. Можете също да замените презареждаемата литиевойонна батерия на слушалките, когато тя достигне края на своя живот.
Активното шумопотискане намалява външния шум, за да можете да се концентрирате върху музиката, подкастите и разговорите си. Можете да го оставите на автоматичен режим или да използвате приложението Philips Headphones, за да настроите нивата сами.