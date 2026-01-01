Зимни предложения! Избери уреди за лична грижа сега.
дни
часа
минути
секунди
Зимни предложения! Избери уреди за лична грижа сега.

Термини за търсене

  • Необходима грижа за здрави зъби и венци Необходима грижа за здрави зъби и венци Необходима грижа за здрави зъби и венци

    Philips Sonicare 1100 Звукова четка за зъби

    HX3902/01

    Overall rating / 5
    • Отзиви Отзиви

    Необходима грижа за здрави зъби и венци

    Преминете към електрическо миене на зъби без усилие с основната серия Philips Sonicare 1000. Насладете се на до 3 пъти повече премахване на плака в сравнение с ръчна четка за зъби

    Вижте всички предимства

    Наличен в:

    Philips Sonicare 1100 Звукова четка за зъби

    Сходни продукти

    Вижте всички Серия 1000

    Революция в грижата за

    здравето на устната кухина

    По-бели и по-здрави зъби, завинаги

    Запознайте се с технологията Sonicare

    Необходима грижа за здрави зъби и венци

    Нежно отстранява до 3 пъти повече плака*

    • Нежно отстранява 3 пъти повече плака
    • Лесно стартиране
    • SmartTimer и Quadpacer
    • 14-дневен живот на батерията
    Нежно отстранява до 3 пъти повече плака*

    Нежно отстранява до 3 пъти повече плака*

    Тази електрическа четка за зъби се предлага с нашата глава за четка Intercare. Изключително дългите косъмчета помагат за по-ефективното отстраняване на плака между зъбите и в труднодостъпните места.

    Действие на течността на Sonicare

    Действие на течността на Sonicare

    Четките за зъби Philips Sonicare почистват нежно, но ефективно и се грижат за зъбите и венците с до 31 000 движения на косъмчетата. Действието на течността на Sonicare подпомага почистването с косъмчета, като вкарва течност дълбоко между зъбите и по линията на венците.

    Лесно преминаване към електрическа четка за зъби

    Лесно преминаване към електрическа четка за зъби

    Програмата за лесно стартиране на Sonicare е предназначена за хора, които за първи път използват електрическа четка за зъби. Програмата ви дава възможност за постепенно и леко увеличаване на силата на четкане през първите 14 почиствания.

    Насочвани сесии за четкане

    Насочвани сесии за четкане

    Увеличете времето на сесията за почистване с таймерите за почистване на Sonicare. На всеки 30 секунди BrushPacer ще ви подканя да почистите нова зона. След 2 минути SmartTimer ще покаже, че сесията е приключила.

    14-дневен живот на батерията

    14-дневен живот на батерията

    Насладете се на но 14 дни редовно миене на зъбите с едно пълно зареждане. Внесете ново ниво на удобство в миенето на зъбите.

    Технически данни

    • Степени на интензивност

      Средно
      За ежедневно почистване

    • Захранване

      Напрежение
      100 – 240 V

    • Технически спецификации

      Батерия
      Акумулаторна
      Време за работа (от пълно зареждане до изтощаване)
      14 дни
      Тип батерия
      Литиево-йонна
      Консумация на енергия
      Режим на готовност без дисплей <0,5 W (автоматично достигнат в рамките на 1 минута)

    • Дизайн и покритие

      Цвят
      Бяло

    • Сервиз

      Гаранция
      2 години ограничена гаранция

    • Лесна употреба

      Индикатор за батерията
      Светещата икона показва състоянието на батерията
      Дръжка
      Тънък и ергономичен дизайн
      Съвместимост на дръжката
      Лесно поставяне на главите с щракване
      Таймер
      SmarTimer и QuadPacer

    • Включени в комплекта

      Дръжка
      1 1100 четка за зъби с акумулаторна батерия
      Глава на четка
      2 InterCare
      Зарядно устройство
      1 Кабел за зареждане

    • Работни показатели при почистване

      Отстраняване на плаката
      До 3 пъти повече премахване на плака*

    • Режими

      Clean
      За изключително ежедневно почистване

    Badge-D2C

    Получете поддръжка за този продукт

    Намерете съвети за продукти, често задавани въпроси, ръководства за потребителя и информация за безопасност и съответствие.

    Предложени продукти

    Последни гледани продукти

    Отзиви

    Напишете ревю за продукта

    • спрямо ръчна четка за зъби

    Открийте

    MyPhilips

    Регистрирайте се за ексклузивни оферти

    Абонирайте се за нашия бюлетин

    * Това поле е задължително

    Ексклузивни промоции и купони

    Пускане на продукти на пазара

    Съвети и препоръки

    *
    Бих искал/а да получавам промоционални съобщения, базирани на моите предпочитания и поведение, за продукти, услуги, събития и промоции от Philips. Мога лесно да прекратя абонамента си по всяко време!
    Какво означава това?
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Всички права запазени.

    Нашият сайт се преглежда най-добре с последната версия на Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.