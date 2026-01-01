По-бели и по-здрави зъби, завинаги
HX3901/01
Необходима грижа за здрави зъби и венци
Преминете към електрическо миене на зъби без усилие с основната серия Philips Sonicare 1000. Насладете се на до 3 пъти повече премахване на плака в сравнение с ръчна четка за зъбиВижте всички предимства
Ако имате право на освобождаване от ДДС за медицински устройства, можете да го заявите за този продукт. Стойността на ДДС ще бъде приспадната от показаната по-горе цена. Вижте пълните подробности във вашата пазарска кошница.
По-бели и по-здрави зъби, завинаги
Тази електрическа четка за зъби се предлага с нашата глава за четка Intercare. Изключително дългите косъмчета помагат за по-ефективното отстраняване на плака между зъбите и в труднодостъпните места.
Четките за зъби Philips Sonicare почистват нежно, но ефективно и се грижат за зъбите и венците с до 31 000 движения на косъмчетата. Действието на течността на Sonicare подпомага почистването с косъмчета, като вкарва течност дълбоко между зъбите и по линията на венците.
Програмата за лесно стартиране на Sonicare е предназначена за хора, които за първи път използват електрическа четка за зъби. Програмата ви дава възможност за постепенно и леко увеличаване на силата на четкане през първите 14 почиствания.
Увеличете времето на сесията за почистване с таймерите за почистване на Sonicare. На всеки 30 секунди BrushPacer ще ви подканя да почистите нова зона. След 2 минути SmartTimer ще покаже, че сесията е приключила.
Насладете се на но 14 дни редовно миене на зъбите с едно пълно зареждане. Внесете ново ниво на удобство в миенето на зъбите.
Степени на интензивност
Захранване
Технически спецификации
Дизайн и покритие
Сервиз
Лесна употреба
Включени в комплекта
Работни показатели при почистване
Режими
Нашият сайт се преглежда най-добре с последната версия на Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.