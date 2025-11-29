BAR302/20
Обичате истинското еспресо. Мразите усложненията?
Сипете любимите си зърна, плъзнете ръкохватката и се насладете на невероятно еспресо. Baristina автоматично смила зърната за супер свеж аромат. Идеално притиска кафето в цедката. И приготвя с професионално налягане. Толкова е просто
Прясно смлените зърна ви дават най-добрия аромат и вкус на кафе. Смилането на зърната точно преди приготвянето превръща ежедневната ви напитка в нещо специално. Това е разликата между кафето и наистина доброто кафе.
Просто плъзнете ръкохватката. Baristina автоматично смила, пресова и приготвя вашето кафе. Не са необходими никакви бариста умения. Всичко е осигурено, така че можете просто да се отпуснете и да се насладите на вашето еспресо или лунго.
Извадете ръохватката. Изплакнете я. Това е всичко. Baristina прави почистването бързо и интуитивно. Без сложни стъпки – проектирана е за простота и лекота.
Без предположения, без настройки, без изхабено кафе. Baristina смила до идеалния размер, прецизно пресова и дозира с точност – всички неща, които правят истинското еспресо да има вкуса, който трябва. Наистина е вашият малък бариста у дома.
16-баровата помпа извлича пълния вкус от зърната за вашето еспресо, създавайки богата, кремообразен каймак и балансиран вкус, който всички обичаме.
Независимо дали желаете интензивно еспресо или гладко лунго. Изберете, направете го по-силно, ако желаете, и се насладете на вкусното кафе, приготвено според вашия вкус. Изборът винаги е ваш!
Baristina се вписва безпроблемно на всеки кухненски плот без компромис с производителността. Не се заблуждавайте от размера. Тя е компактна, но достатъчно мощна, за да приготви богато кафе като от бариста у дома. Кухненското пространство вече не е проблем!
Свежите зърна означават повече вкус. Но също така означават по-малко отпадъци – без пластмаса или алуминий. Просто извадете шайбата кафе от ръкохватката. Зърната се превръщат директно в смляно кафе, идеално за компост.
Baristina е проектирана с мисъл за устойчивост. Тя е енергийно ефективна*, изработена от 50% рециклирана пластмаса** и се доставя в 100% опаковка без пластмаса.
Можете да се насладите на истинско еспресо, приготвено просто и тихо.
Можете да изберете любимите си зърна. Baristina разпознава различни видове зърна и винаги произвежда вкусно кафе. Тя винаги извлича най-доброто от зърната. Изборът винаги е ваш.
