Зимни предложения! Избери уреди за лична грижа сега.
дни
часа
минути
секунди
Зимни предложения! Избери уреди за лична грижа сега.

Термини за търсене

  • Обичате истинско еспресо. Мразите усложненията? Обичате истинско еспресо. Мразите усложненията? Обичате истинско еспресо. Мразите усложненията?

    Baristina Машина за еспресо

    BAR300/00

    Обичате истинско еспресо. Мразите усложненията?

    Сипете любимите си зърна, плъзнете дръжката и се насладете на невероятно еспресо. Baristina автоматично смила зърната за супер свеж аромат. Перфектно трамбова в държача за филтър. И приготвя с професионално налягане. Толкова е просто

    Този продукт вече не се предлага

    Baristina Машина за еспресо

    Сходни продукти

    Вижте всички Машини за кафе на капсули

    Обичате истинско еспресо. Мразите усложненията?

    Тогава разгледайте Baristina.

    • Прясно смлените зърна ви дават най-добрия аромат и вкус на кафе.
    • Просто плъзнете дръжката. Baristina автоматично смила, трамбова и приготвя вашето кафе.
    • Извадете държача за филтър. Изплакнете го. Това е всичко - готови сте!
    • Идеална едрина на смилане. Прецизно налягане. Точно дозиране. Така се прави истинско еспресо.
    • 16-барова помпа извлича пълния вкус от зърната за вашето еспресо.
    Пресните зърна са най-добри.

    Пресните зърна са най-добри.

    Прясно смлените зърна ви дават най-добрия аромат и вкус на кафе. Смилането на зърната точно преди приготвянето превръща ежедневната ви напитка в нещо специално. Това е разликата между кафето и наистина доброто кафе.

    Плъзнете. Пригответе. Насладете се.

    Плъзнете. Пригответе. Насладете се.

    Просто плъзнете ръкохватката. Baristina автоматично смила, пресова и приготвя вашето кафе. Не са необходими никакви бариста умения. Всичко е осигурено, така че можете просто да се отпуснете и да се насладите на вашето еспресо или лунго.

    Лесно почистване. Без усилия.

    Лесно почистване. Без усилия.

    Извадете ръохватката. Изплакнете я. Това е всичко. Baristina прави почистването бързо и интуитивно. Без сложни стъпки – проектирана е за простота и лекота.

    Вашият стилен малък бариста у дома

    Вашият стилен малък бариста у дома

    Без предположения, без настройки, без изхабено кафе. Baristina смила до идеалния размер, прецизно пресова и дозира с точност – всички неща, които правят истинското еспресо да има вкуса, който трябва. Наистина е вашият малък бариста у дома.

    Истинско кадифено еспресо

    Истинско кадифено еспресо

    16-баровата помпа извлича пълния вкус от зърната за вашето еспресо, създавайки богата, кремообразен каймак и балансиран вкус, който всички обичаме.

    Вашето кафе, по вашия начин

    Вашето кафе, по вашия начин

    Независимо дали желаете интензивно еспресо или гладко лунго. Изберете, направете го по-силно, ако желаете, и се насладете на вкусното кафе, приготвено според вашия вкус. Изборът винаги е ваш!

    Малка – но мощна!

    Малка – но мощна!

    Baristina се вписва безпроблемно на всеки кухненски плот без компромис с производителността. Не се заблуждавайте от размера. Тя е компактна, но достатъчно мощна, за да приготви богато кафе като от бариста у дома. Кухненското пространство вече не е проблем!

    По-малко отпадъци. Повече вкус. Без капсули

    По-малко отпадъци. Повече вкус. Без капсули

    Свежите зърна означават повече вкус. Но също така означават по-малко отпадъци – без пластмаса или алуминий. Просто извадете шайбата кафе от ръкохватката. Зърната се превръщат директно в смляно кафе, идеално за компост.

    Елегантна, екологична и чиста.

    Елегантна, екологична и чиста.

    Baristina е проектирана с мисъл за устойчивост. Тя е енергийно ефективна*, изработена от 50% рециклирана пластмаса** и се доставя в 100% опаковка без пластмаса.

    Шшт – тя е тиха!

    Шшт – тя е тиха!

    Можете да се насладите на истинско еспресо, приготвено просто и тихо.

    Вашите зърна, вашият избор

    Вашите зърна, вашият избор

    Можете да изберете любимите си зърна. Baristina разпознава различни видове зърна и винаги произвежда вкусно кафе. Тя винаги извлича най-доброто от зърната. Изборът винаги е ваш.

    Технически данни

    • Държава на произход

      Произведено в
      Румъния
      Проектирано в
      Нидерландия

    • Енергийна ефективност

      Консумация на енергия в режим "в готовност"
      няма данни
      Консумирана мощност в режим изключено
      0,2 W
      Консумация на енергия в режим "в готовност" в мрежа
      няма данни
      Период преди автоматично превключване към режим на готовност
      0 мин
      Стандарт за измерване
      EN 50564:2011

    • Технически спецификации

      Налягане на помпата
      16 бара
      Материал на мелачката
      Керамика
      Ниво на шума
      72 dB
      Напрежение
      220-240 V
      Честота
      50 Hz
      Тегло на продукта
      5 кг
      Размери на продукта
      180 мм (ширина), 345 мм (височина), 380 мм (дълбочина)
      Дължина на кабела
      85 см

    • Настройки за кафето

      Напитки
      • Espresso
      • Лунго
      Усилване на интензивността
      Да
      Количество кафе
      Регулируема

    • Общи спецификации

      Вместимост за кафе на зърна
      170 грама
      Вместимост на воден резервоар
      1,2 л
      Максимална височина на чашата
      135 мм
      Време за приготвяне на еспресо
      < 60 секунди
      Почистване на частите в съдомиялна
      • Тавичка за отцеждане
      • Капак на тавичката за отцеждане
      Съвместимост на филтъра за вода
      Няма
      Автоматично изключване
      Да
      Приложени аксесоари
      Ръкохватка

    • Сервиз

      2 години гаранция
      Да

    • Устойчивост

      Потребление на енергия в режим на готовност
      2,6 Wh
      Консумация на енергия при приготвяне
      122,8 Wh
      Материал на опаковката
      >95% рециклирани и 100% годни за рециклиране
      Материал на машината
      >50% от използваната пластмаса е рециклирана, с изключение на пластмасата в контакт с вода и кафе

    Badge-D2C

    Получете поддръжка за този продукт

    Намерете съвети за продукти, често задавани въпроси, ръководства за потребителя и информация за безопасност и съответствие.

    Предложени продукти

    Последни гледани продукти

    Отзиви

    Напишете ревю за продукта

    • * Енергиен етикет A+ според швейцарските стандарти за енергийна ефективност.
    • ** С изключение на частите в контакт с вода и кафе.

    Открийте

    MyPhilips

    Регистрирайте се за ексклузивни оферти

    Абонирайте се за нашия бюлетин

    * Това поле е задължително

    Ексклузивни промоции и купони

    Пускане на продукти на пазара

    Съвети и препоръки

    *
    Бих искал/а да получавам промоционални съобщения, базирани на моите предпочитания и поведение, за продукти, услуги, събития и промоции от Philips. Мога лесно да прекратя абонамента си по всяко време!
    Какво означава това?
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Всички права запазени.

    Нашият сайт се преглежда най-добре с последната версия на Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.