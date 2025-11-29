Малка – но мощна!

Baristina се вписва безпроблемно на всеки кухненски плот без компромис с производителността. Не се заблуждавайте от размера. Тя е компактна, но достатъчно мощна, за да приготви богато кафе като от бариста у дома. Кухненското пространство вече не е проблем!