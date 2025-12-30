TAH2500BK/10
Изключително удобство, отличен звук
Сложете тези безжични слушалки с наушници върху цялото ухо и ще се насладите на истински комфорт, докато слушате. Получавате богат звук с допълнителни баси и до 50 часа възпроизвеждане.Вижте всички предимства
Шумопотискането заглушава външния шум, включително вятъра, така че можете да се съсредоточите върху мелодиите или разговорите си. Искате да чувате повече от това, което се случва около вас? Натиснете бутон, за да активирате Awareness Mode.
Получавате отличен звук от 40 мм мембрани и добра пасивна шумоизолация от слушалките с прилягане върху целите уши. Можете да се насладите на пълната мощност на любимите си мелодии.
С до 50 часа време на възпроизвеждане тези безжични слушалки ще ви помогнат да изслушате много списъци за изпълнение. Зареждат се напълно само за 2 часа чрез USB-C, а бързото 15-минутно зареждане ще ви осигури достатъчно мощност, за да продължите да слушате музика още 10 часа.
Усъвършенстваната Bluetooth свързаност ви осигурява по-стабилна връзка за безпроблемно поточно предаване и можете да се свържете с две Bluetooth устройства (iOS или Android) едновременно. Насладете се на списък за изпълнение или слушайте без прекъсване любимия си подкаст без досадни прекъсвания в звука.
Гласът ви ще се чува ясно, когато провеждате разговор. Специален микрофон улавя звука на гласа ви, докато алгоритъм за намаляване на шума заглушава част от фоновия шум от заобикалящата ви среда.
Тези слушалки с наушници върху цялото ухо са създадени за ежедневен комфорт. Леката подплатена лента за главата се поставя леко върху главата, а меките наушници осигуряват перфектно прилягане. Всеки наушник е с подплата от полиуретанова кожа, която осигурява гладка, приятна за кожата текстура, съчетаваща дълготраен комфорт и лесна поддръжка.
Нашето удобно придружаващо приложение ви позволява да управлявате свързаните устройства или да изключвате шумопотискането. Можете също да използвате приложението, за да настроите звуковия си профил.
От музика до подкасти – тези безжични слушалки правят звуците, които обичате, още по-добри! Ще се насладите на топъл, прецизен звук с плътни баси от мембраните, които са настроени спрямо емблематичния звук на Philips.
