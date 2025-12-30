До 50 часа време на възпроизвеждане с бързо зареждане

С до 50 часа време на възпроизвеждане тези безжични слушалки ще ви помогнат да изслушате много списъци за изпълнение. Зареждат се напълно само за 2 часа чрез USB-C, а бързото 15-минутно зареждане ще ви осигури достатъчно мощност, за да продължите да слушате музика още 10 часа.