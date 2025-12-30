Ако имате право на освобождаване от ДДС за медицински устройства, можете да го заявите за този продукт. Стойността на ДДС ще бъде приспадната от показаната по-горе цена. Вижте пълните подробности във вашата пазарска кошница.
2000 series Безжични слушалки с наушници върху цялото ухо
Шумопотискането заглушава външния шум, включително вятъра, така че можете да се съсредоточите върху мелодиите или разговорите си. Искате да чувате повече от това, което се случва около вас? Натиснете бутон, за да активирате Awareness Mode.
Отличен звук с режим за допълнителни баси
Получавате отличен звук от 40 мм мембрани и добра пасивна шумоизолация от слушалките с прилягане върху целите уши. Можете да се насладите на пълната мощност на любимите си мелодии.
До 50 часа време на възпроизвеждане с бързо зареждане
С до 50 часа време на възпроизвеждане тези безжични слушалки ще ви помогнат да изслушате много списъци за изпълнение. Зареждат се напълно само за 2 часа чрез USB-C, а бързото 15-минутно зареждане ще ви осигури достатъчно мощност, за да продължите да слушате музика още 10 часа.
Стабилна многоточкова Bluetooth свързаност
Усъвършенстваната Bluetooth свързаност ви осигурява по-стабилна връзка за безпроблемно поточно предаване и можете да се свържете с две Bluetooth устройства (iOS или Android) едновременно. Насладете се на списък за изпълнение или слушайте без прекъсване любимия си подкаст без досадни прекъсвания в звука.
Ясни разговори. Хората ще чуват това, което казвате
Гласът ви ще се чува ясно, когато провеждате разговор. Специален микрофон улавя звука на гласа ви, докато алгоритъм за намаляване на шума заглушава част от фоновия шум от заобикалящата ви среда.
Толкова леки и удобни, че можете да ги носите с часове
Тези слушалки с наушници върху цялото ухо са създадени за ежедневен комфорт. Леката подплатена лента за главата се поставя леко върху главата, а меките наушници осигуряват перфектно прилягане. Всеки наушник е с подплата от полиуретанова кожа, която осигурява гладка, приятна за кожата текстура, съчетаваща дълготраен комфорт и лесна поддръжка.
Приложение Philips Headphones. Персонализирайте настройки и управление
Нашето удобно придружаващо приложение ви позволява да управлявате свързаните устройства или да изключвате шумопотискането. Можете също да използвате приложението, за да настроите звуковия си профил.
Топъл, прецизен, естествен. Емблематичен звук на Philips
От музика до подкасти – тези безжични слушалки правят звуците, които обичате, още по-добри! Ще се насладите на топъл, прецизен звук с плътни баси от мембраните, които са настроени спрямо емблематичния звук на Philips.
Технически данни
Звук
Акустична система
Затворена
Честотен обхват
20 – 20 000 Hz
Импеданс
32 ома
Чувствителност
112 dB (1 kHz)
Диаметър на високоговорителя
40
мм
Максимална входяща мощност
30
mW
Тип мембрана
Динамичен
Свързаност
Версия на Bluetooth
6,0
Bluetooth профили
AVRCP
A2DP
HFP
Максимален обхват
До 10
м
Multipoint свързване
Да
Поддържан кодек
SBC
Гнездо за слушалки
3.5
мм
Външен кашон
Дължина
36.20
см
Брой потребителски опаковки
6
Ширина
21.60
см
Бруто тегло
2.76
кг
Височина
23.60
см
GTIN
1 48 95229 17305 4
Нето тегло
1.39
кг
Тегло на опаковката
1.37
кг
Удобство
Поддръжка за приложение Philips Headphones
Да
Възможно е актуализиране на фърмуера
Да
Тип на органите за управление
Бутон
Захранване
Брой батерии
1 бр.
Време за зареждане
2
час(а)
Време за възпроизвеждане на музика (с включено ANC)
45
час(а)
Време за възпроизвеждане на музика (с изключено ANC)