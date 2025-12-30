Зимни предложения! Избери уреди за лична грижа сега.
    TAH2500BG/10

    Изключително удобство, отличен звук

    Сложете тези безжични слушалки с наушници върху цялото ухо и ще се насладите на истински комфорт, докато слушате. Получавате богат звук с допълнителни баси и до 50 часа възпроизвеждане.

    2000 series Безжични слушалки с наушници върху цялото ухо

    Изключително удобство, отличен звук

    • Шумопотискане
    • Леки слушалки с наушници върху цялото ухо
    • Естествен звук. Допълнителни баси
    • До 50 часа време на възпроизвеждане

    Потопете се с шумопотискане

    Шумопотискането заглушава външния шум, включително вятъра, така че можете да се съсредоточите върху мелодиите или разговорите си. Искате да чувате повече от това, което се случва около вас? Натиснете бутон, за да активирате Awareness Mode.

    Отличен звук с режим за допълнителни баси

    Получавате отличен звук от 40 мм мембрани и добра пасивна шумоизолация от слушалките с прилягане върху целите уши. Можете да се насладите на пълната мощност на любимите си мелодии.

    До 50 часа време на възпроизвеждане с бързо зареждане

    С до 50 часа време на възпроизвеждане тези безжични слушалки ще ви помогнат да изслушате много списъци за изпълнение. Зареждат се напълно само за 2 часа чрез USB-C, а бързото 15-минутно зареждане ще ви осигури достатъчно мощност, за да продължите да слушате музика още 10 часа.

    Стабилна многоточкова Bluetooth свързаност

    Усъвършенстваната Bluetooth свързаност ви осигурява по-стабилна връзка за безпроблемно поточно предаване и можете да се свържете с две Bluetooth устройства (iOS или Android) едновременно. Насладете се на списък за изпълнение или слушайте без прекъсване любимия си подкаст без досадни прекъсвания в звука.

    Ясни разговори. Хората ще чуват това, което казвате

    Гласът ви ще се чува ясно, когато провеждате разговор. Специален микрофон улавя звука на гласа ви, докато алгоритъм за намаляване на шума заглушава част от фоновия шум от заобикалящата ви среда.

    Толкова леки и удобни, че можете да ги носите с часове

    Тези слушалки с наушници върху цялото ухо са създадени за ежедневен комфорт. Леката подплатена лента за главата се поставя леко върху главата, а меките наушници осигуряват перфектно прилягане. Всеки наушник е с подплата от полиуретанова кожа, която осигурява гладка, приятна за кожата текстура, съчетаваща дълготраен комфорт и лесна поддръжка.

    Приложение Philips Headphones. Персонализирайте настройки и управление

    Нашето удобно придружаващо приложение ви позволява да управлявате свързаните устройства или да изключвате шумопотискането. Можете също да използвате приложението, за да настроите звуковия си профил.

    Топъл, прецизен, естествен. Емблематичен звук на Philips

    От музика до подкасти – тези безжични слушалки правят звуците, които обичате, още по-добри! Ще се насладите на топъл, прецизен звук с плътни баси от мембраните, които са настроени спрямо емблематичния звук на Philips.

    Технически данни

    • Звук

      Акустична система
      Затворена
      Честотен обхват
      20 – 20 000 Hz
      Импеданс
      32 ома
      Чувствителност
      112 dB (1 kHz)
      Диаметър на високоговорителя
      40  мм
      Максимална входяща мощност
      30  mW
      Тип мембрана
      Динамичен

    • Свързаност

      Версия на Bluetooth
      6,0
      Bluetooth профили
      • AVRCP
      • A2DP
      • HFP
      Максимален обхват
      До 10  м
      Multipoint свързване
      Да
      Поддържан кодек
      SBC
      Гнездо за слушалки
      3.5  мм

    • Външен кашон

      Дължина
      36.20  см
      Брой потребителски опаковки
      6
      Ширина
      21.60  см
      Бруто тегло
      2.76  кг
      Височина
      23.60  см
      GTIN
      1 48 95229 17305 4
      Нето тегло
      1.39  кг
      Тегло на опаковката
      1.37  кг

    • Удобство

      Поддръжка за приложение Philips Headphones
      Да
      Възможно е актуализиране на фърмуера
      Да
      Тип на органите за управление
      Бутон

    • Захранване

      Брой батерии
      1 бр.
      Време за зареждане
      2  час(а)
      Време за възпроизвеждане на музика (с включено ANC)
      45  час(а)
      Време за възпроизвеждане на музика (с изключено ANC)
      50  час(а)
      Бързо време за зареждане
      15 mins for 10 hrs
      Тегло на батерията (Общо)
      9.6  гр
      Капацитет на батерията (слушалки)
      500  mAh
      Тип батерия (слушалки)
      Литиев полимер (вградена)

    • Габарити на опаковката

      Височина
      22  см
      Тип опаковка
      Блистер
      Начин на поставяне
      Окачен
      Ширина
      20.2  см
      Дълбочина
      5.8  см
      Брой включени продукти
      1
      EAN
      48 95229 17305 7
      Бруто тегло
      0.4  кг
      Нето тегло
      0.232  кг
      Тегло на опаковката
      0.168  кг

    • Размери на продукта

      Височина
      19.76  см
      Ширина
      16.57  см
      Дълбочина
      8.29  см
      Тегло
      0.207  кг

    • Аксесоари

      Ръководство за бърз старт
      Да
      Кабел за зареждане
      USB-C кабел, 200 мм

    • Дизайн

      Цвят
      Бежова
      Начин на носене
      Лента за главата
      Сгъваема конструкция
      Плоски/вътрешни
      Материал на наушниците
      "Запомняща" пяна
      Прилягане на ушите
      С наушници върху цялото ухо
      Тип наушници
      Затворен гръб

    • Телекомуникация

      Микрофон за обаждания
      1 mic

    • ANC функции

      Технология ANC
      FF
      Awareness mode
      Да
      Адаптивно ANC
      Да
      Микрофон за ANC
      2 микрофона
      ANC (Активно шумопотискане)
      Да

    • Гласов асистент

      Съвместими с гласов асистент
      • Apple Siri
      • Google Асистент
      Активиране на гласовия асистент
      Натиснете бутона "Пускане/пауза"
      Поддръжка на гласовия асистент
      Да

    Отзиви

