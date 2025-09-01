Специални майски предложения от Philips! Избери уреди за лична грижа сега
Специални майски предложения от Philips! Избери уреди за лична грижа сега

    Philips Avent Ръчна помпа за кърма

    SCF430/20

    Лесно изцеждане

    Преносима ръчна помпа за кърма Philips Avent с технология Natural Motion, вдъхновена от сученето на бебето за бърз поток на кърмата Ви. Подходяща за всички гърди, с лесно регулируем ритъм и вакуум. Важен е изборът на правилния размер биберон. Вижте повече по-долу

    Philips Avent Ръчна помпа за кърма

    Лесно изцеждане

    Технология Natural Motion за бърз поток на кърмата

    • Обикновен комплект
    Помага със стимулирането на потока на кърмата

    Помага със стимулирането на потока на кърмата

    Иновативната силиконова възглавничка, вдъхновена от уникалното сучене на бебето, стимулира зърното, за да спомогне за бърз поток на кърмата Ви. За комфортно и ефективно изцеждане.

    Мека и адаптивна силиконова възглавничка

    Мека и адаптивна силиконова възглавничка

    Тъй като всички сме с различни форми и размери, силиконовата възглавничка нежно се огъва и адаптира, за да пасне на вашата уникална анатомия. Пасва на 99,98% от всички размери зърна* (до 30 мм).

    Изберете правилния поток на биберона за Вашето бебе

    Изберете правилния поток на биберона за Вашето бебе

    ​Всяко бебе се храни по различен начин и се развива със собствено темпо. Разработили сме биберони с различна степен на поток, така че да откриете перфектния за Вашето бебе и да персонализирате бутилката си според нуждите му. Всички биберони Natural Response са изработени от мек силикон.​

    Идеална за периодично изпомпване, навсякъде и по всяко време

    Идеална за периодично изпомпване, навсякъде и по всяко време

    Помпата за кърма е малка и лека, което я прави лесна за съхранение и пренасяне, и позволява лесно и дискретно изцеждане, когато сте в движение.

    Лесно задейства отделянето на кърма преди или между храненията

    Лесно задейства отделянето на кърма преди или между храненията

    Уникална, преносима ръчна помпа за кърма – идеална за майки, които трябва внимателно да изцеждат кърмата си, докато са извън дома или преди кърмене.

    Изберете своя ритъм, следвайте потока си от мляко

    Изберете своя ритъм, следвайте потока си от мляко

    Чувствайте се свободни да регулирате ритъма на изцеждане и засмукването според вашите нужди, комфорт и поток на мляко.

    Изцеждайте, без да се накланяте напред

    Изцеждайте, без да се накланяте напред

    Отпуснете се и седнете удобно, докато изцеждате, благодарение на нашия дизайн, който ви позволява да седите изправени, вместо да се налага да се навеждате напред.

    Лесно почистване и сглобяване

    Лесно почистване и сглобяване

    Тъй като има само няколко части, новата ни помпа е лесна за сглобяване и почистване.

    Изцедете и нахранете

    Изцедете и нахранете

    За да нахраните бебето с изцеденото мляко, просто прикрепете мекия биберон към бутилката. За да съхраните млякото си за по-късно, затворете бутилката с помощта на уплътняващия диск.

    Технически данни

    • Какво включва

      Еднократни подпл. за гърди
      4  бр.
      Уплътнителен диск
      1  бр.
      Мек капак
      1  бр.
      Комплект за изцеждане с дръжка
      1  бр.
      Пликове за кърма
      5 бр.
      Бутилка 125 мл/4 унции
      1 бр.
      Биберон с бавен поток
      1 бр.

    • Функции

      Мека и адаптивна възглавничка
      Нежно стимулиране
    • Въз основа на: (1)Mangel et al. Затруднения при кърмене, продължителност на кърмене, индекс на телесната маса на майката и анатомия на гърдите: свързани ли са?. Медицина за кърмене, 26 април 2019 г. (109 участници, Израел); (2)Ziemer et al. Кожни изменения и болка в зърното през 1-вата седмица на кърмене.
    • Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing, мес. май 1993 г. (20 участници от европеидната раса, САЩ); (3)Ramsay et al. Анатомия на кърмещата човешка гърда, предефинирана с ултразвуково изображение, 2005 г. (28 участници, Австралия).
    • Помпа за кърма без бисфенол-А: само свързаните с бутилката и други части, които влизат в контакт с кърмата. Според разпоредбите на ЕС, 10/2011

