SCF430/20
Лесно изцеждане
Преносима ръчна помпа за кърма Philips Avent с технология Natural Motion, вдъхновена от сученето на бебето за бърз поток на кърмата Ви. Подходяща за всички гърди, с лесно регулируем ритъм и вакуум. Важен е изборът на правилния размер биберон. Вижте повече по-долуВижте всички предимства
Ако имате право на освобождаване от ДДС за медицински устройства, можете да го заявите за този продукт. Стойността на ДДС ще бъде приспадната от показаната по-горе цена. Вижте пълните подробности във вашата пазарска кошница.
Иновативната силиконова възглавничка, вдъхновена от уникалното сучене на бебето, стимулира зърното, за да спомогне за бърз поток на кърмата Ви. За комфортно и ефективно изцеждане.
Тъй като всички сме с различни форми и размери, силиконовата възглавничка нежно се огъва и адаптира, за да пасне на вашата уникална анатомия. Пасва на 99,98% от всички размери зърна* (до 30 мм).
Всяко бебе се храни по различен начин и се развива със собствено темпо. Разработили сме биберони с различна степен на поток, така че да откриете перфектния за Вашето бебе и да персонализирате бутилката си според нуждите му. Всички биберони Natural Response са изработени от мек силикон.
Помпата за кърма е малка и лека, което я прави лесна за съхранение и пренасяне, и позволява лесно и дискретно изцеждане, когато сте в движение.
Уникална, преносима ръчна помпа за кърма – идеална за майки, които трябва внимателно да изцеждат кърмата си, докато са извън дома или преди кърмене.
Чувствайте се свободни да регулирате ритъма на изцеждане и засмукването според вашите нужди, комфорт и поток на мляко.
Отпуснете се и седнете удобно, докато изцеждате, благодарение на нашия дизайн, който ви позволява да седите изправени, вместо да се налага да се навеждате напред.
Тъй като има само няколко части, новата ни помпа е лесна за сглобяване и почистване.
За да нахраните бебето с изцеденото мляко, просто прикрепете мекия биберон към бутилката. За да съхраните млякото си за по-късно, затворете бутилката с помощта на уплътняващия диск.
Какво включва
Функции
