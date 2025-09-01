Изберете правилния поток на биберона за Вашето бебе

​Всяко бебе се храни по различен начин и се развива със собствено темпо. Разработили сме биберони с различна степен на поток, така че да откриете перфектния за Вашето бебе и да персонализирате бутилката си според нуждите му. Всички биберони Natural Response са изработени от мек силикон.​