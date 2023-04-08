Изключителен комфорт и увереност
Еднократните подплънки за гърди Philips Avent ви помагат в процеса на кърменето. Текстурата във вид на пчелна пита, изключително тънката абсорбираща сърцевина и дишащата и устойчива на течове конструкция ви карат да усещате сухота и комфорт през деня и нощта.
SCF430/20
SCF395/31
SCF396/31
SCF397/31
SCF430/10
SCF430/16
SCF395/01
SCF430/13
SCF332/01
Еднократни подпл. за гърди
Горният слой във вид на пчелна пита е мек и удобен за кожата ви.
Изключително абсорбираща сърцевина помага за улавяне на влагата и поддържане на кожата ви суха през деня и нощта.
Външният слой възпира изтичането, за да бъдат дрехите сухи, но същевременно създават и чувство на проветривост.
4.9
от 5
273
Отзиви
99%
препоръчват този продукт
Симончету
08/04/2023
България
Уникални и изключително удобни
Избрах да дам висока оценка, защото са с високо качество и изключително удобни. Аз ги използвах за около три седмици, за жалост кърмата ми спря. Но ти препоръчвам ва всички станали майки. Те спасяват в много моменти. Не вярвах, че са с такова качество
Предимства
Високо качество и здравина на материала ,не са тънки и прилепва плътно по кожата
Недостатъци
За мен е че са за еднократна употреба
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF254/61 Подпл. за гърди
Дата на използване 2023-03-08
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF254/61 Подпл. за гърди
Дата на използване 2023-03-08
Зузи
08/04/2023
България
Удобни и практични
Ползвала съм по време на кърменето, удобни са и лесно се поставят. Тънки и дискретни.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF254/61 Подпл. за гърди
Дата на използване 2022-03-08
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF254/61 Подпл. за гърди
Дата на използване 2022-03-08
Gerito88
08/04/2023
България
Продуктът е чудесен!
Много удобни и комфортни, тънки са , прилепват перфект за бельото и попиват и абсорбират отлично! Чудесен продукт! Ползвах ги със сина ми докато кърмех 2г и сега живот и здраве отново ще ги ползвам с появата на бебето. Препоръчвам с две ръце!
Недостатъци
Няма
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF254/61 Подпл. за гърди
Дата на използване 2021-04-08
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF254/61 Подпл. за гърди
Дата на използване 2021-04-08
Въз основа на глобално онлайн проучване на удовлетвореността, проведено през 2023 г. сред 10 109 потребители на марки и продукти за грижа за майката и детето.