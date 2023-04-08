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Philips AventПодпл. за гърди

SCF254/13

4.9

| (273) Отзиви | 99% препоръчват този продукт

Изключителен комфорт и увереност

Еднократните подплънки за гърди Philips Avent ви помагат в процеса на кърменето. Текстурата във вид на пчелна пита, изключително тънката абсорбираща сърцевина и дишащата и устойчива на течове конструкция ви карат да усещате сухота и комфорт през деня и нощта.

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Марка, препоръчвана от майки по целия свят1

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Изключителен комфорт и увереност

  • Еднократни подпл. за гърди

  • 100 бр.

Горен слой във вид на пчелна пита

Горен слой във вид на пчелна пита

Горният слой във вид на пчелна пита е мек и удобен за кожата ви.

Изключително абсорбиращ материал и трислойна конструкция на сърцевината

Изключително абсорбиращ материал и трислойна конструкция на сърцевината

Изключително абсорбираща сърцевина помага за улавяне на влагата и поддържане на кожата ви суха през деня и нощта.

Херметичен и дишащ външен слой

Външният слой възпира изтичането, за да бъдат дрехите сухи, но същевременно създават и чувство на проветривост.

Технически данни

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Отзиви

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4.9

от 5

273

Отзиви

99%

препоръчват този продукт

1

08/04/2023

България

България

Уникални и изключително удобни

Избрах да дам висока оценка, защото са с високо качество и изключително удобни. Аз ги използвах за около три седмици, за жалост кърмата ми спря. Но ти препоръчвам ва всички станали майки. Те спасяват в много моменти. Не вярвах, че са с такова качество

Предимства

Високо качество и здравина на материала ,не са тънки и прилепва плътно по кожата

Недостатъци

За мен е че са за еднократна употреба

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF254/61 Подпл. за гърди

Дата на използване 2023-03-08

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF254/61 Подпл. за гърди

Дата на използване 2023-03-08

08/04/2023

България

България

Удобни и практични

Ползвала съм по време на кърменето, удобни са и лесно се поставят. Тънки и дискретни.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF254/61 Подпл. за гърди

Дата на използване 2022-03-08

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF254/61 Подпл. за гърди

Дата на използване 2022-03-08

08/04/2023

България

България

Продуктът е чудесен!

Много удобни и комфортни, тънки са , прилепват перфект за бельото и попиват и абсорбират отлично! Чудесен продукт! Ползвах ги със сина ми докато кърмех 2г и сега живот и здраве отново ще ги ползвам с появата на бебето. Препоръчвам с две ръце!

Недостатъци

Няма

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF254/61 Подпл. за гърди

Дата на използване 2021-04-08

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF254/61 Подпл. за гърди

Дата на използване 2021-04-08

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