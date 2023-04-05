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  • Идеални за съхранение на храна у дома и навън
  • Идеални за съхранение на храна у дома и навън
  • Идеални за съхранение на храна у дома и навън
  • Идеални за съхранение на храна у дома и навън
  • Идеални за съхранение на храна у дома и навън

Philips AventЧашка за съхранение на храна

SCF721/20

4.8
| (46) Отзиви | 95% препоръчват този продукт
Идеални за съхранение на храна у дома и навън
Чашите за съхранение Philips Avent са многофункционални, лесни за използване и проектирани да растат заедно с вашето бебе. Те са идеалното решение за съхранение на храна у дома и навън.
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С включена херметична капачка

Идеални за съхранение на храна у дома и навън

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За безопасно съхранение и транспорт

За безопасно съхранение и транспорт

Чашите за съхранение Philips Avent разполагат с капак, който запечатва надеждно за безопасно съхранение и транспортиране.

За лесно проследяване на датите и съдържанието

За лесно проследяване на датите и съдържанието

За лесно проследяване на датите и съдържанието.

Подреден хладилник и фризер

Подреден хладилник и фризер

За подреден хладилник и фризер.

Технически данни

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Отзиви

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4.8

от 5

46

Отзиви

95%

препоръчват този продукт

3

05/04/2023

България

България

Контейнери за съхранение

Много лесни за затваряне и отваряне,не потичат . Първо ги използвах за съхранение на кърма ,пасват и на помпите на Аvent и може директно в тях да се изцежда.А когато започне захранването са много подходящи за пюрета. Разграфени са с милилитри което е голямо улеснение.

Предимства

Лесни за съхранение, разграфени са с милилитри,за съдомиялна и стерилизатор

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF721/20 Чашка за съхранение на храна

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF721/20 Чашка за съхранение на храна

01/11/2019

България

България

Лесни и практични за употреба

Използвам ги вече 2 г и са много добри,лесни за подръжка и удобни.

Този отзив е направен за SCF720/10 Чаши за съхранение на храна Avent

Този отзив е направен за SCF720/10 Чаши за съхранение на храна Avent

12/04/2019

Україна

Україна

Ці контейнери дуже зручні і легкі у використанні.

Контейнери легко миються, як в посудомийці, так і в ручну, в них зручно заморожувати, просто зберігати в холодильнику різну їжу окремими порціями, брати з собою в дорогу будь-які продукти для перекусу і повноцінного прийому їжі. Мають зручну розмітку. Гарно тримають температуру, можна використовувати для підігріву у мікрохвильовій печі.Для мене незамінна річ у повсякденному житті мами з маленькою дитиною.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF721/20 Контейнери для зберігання їжі

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF721/20 Контейнери для зберігання їжі

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