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Чашите за съхранение Philips Avent разполагат с капак, който запечатва надеждно за безопасно съхранение и транспортиране.
За лесно проследяване на датите и съдържанието.
За подреден хладилник и фризер.
4.8
от 5
46
Отзиви
95%
препоръчват този продукт
Mama.tdd
05/04/2023
България
Контейнери за съхранение
Много лесни за затваряне и отваряне,не потичат . Първо ги използвах за съхранение на кърма ,пасват и на помпите на Аvent и може директно в тях да се изцежда.А когато започне захранването са много подходящи за пюрета. Разграфени са с милилитри което е голямо улеснение.
Предимства
Лесни за съхранение, разграфени са с милилитри,за съдомиялна и стерилизатор
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF721/20 Чашка за съхранение на храна
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF721/20 Чашка за съхранение на храна
Iceeli
01/11/2019
България
Лесни и практични за употреба
Използвам ги вече 2 г и са много добри,лесни за подръжка и удобни.
Този отзив е направен за SCF720/10 Чаши за съхранение на храна Avent
Този отзив е направен за SCF720/10 Чаши за съхранение на храна Avent
kote23
12/04/2019
Україна
Ці контейнери дуже зручні і легкі у використанні.
Контейнери легко миються, як в посудомийці, так і в ручну, в них зручно заморожувати, просто зберігати в холодильнику різну їжу окремими порціями, брати з собою в дорогу будь-які продукти для перекусу і повноцінного прийому їжі. Мають зручну розмітку. Гарно тримають температуру, можна використовувати для підігріву у мікрохвильовій печі.Для мене незамінна річ у повсякденному житті мами з маленькою дитиною.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF721/20 Контейнери для зберігання їжі
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF721/20 Контейнери для зберігання їжі