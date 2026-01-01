Изберете идеалното почистване за вас

Насладете се на приятно почистване с 4 настройки за четкане. Изберете между режим Gentle (Нежно) и Clean (Почистване) и една от две настройки за интензивност. Независимо дали искате малко повече енергия, или специфичен фокус за почистването, можете да го имате.