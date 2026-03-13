Прекратен продукт
Поддръжка
EP3550/00
Прекратен продукт
Моята машина за еспресо Philips/Saeco тече
Тавата за отцеждане на еспресо машината се пълни бързо
Не мога да регулирам н-ката на мелачката на машината
Не мога да извадя блока за приготвяне от машината
Машината изхвърля смляно кафе, без да приготви кафе
Кафето от моята машина за еспресо е воднисто
Не се засмуква вода от резервоара на моята машина
Моята машина за еспресо Philips Saeco издава звук
Не се отделя кафе от моята машина за еспресо
Моята машина за еспресо показва код за грешка