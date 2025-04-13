PSA3218/10
PSA3228/01
EP4341/51
EP4346/71
EP2336/40
EP3347/90
SM6680/00
SM6682/10
SM6685/00
EP0820/00
Същото като CA6705/60
6 използвания – използвайте ежемесечно
удължават живота на машината
Приготвя кафе с по-добър вкус
Благодарение на препарата за почистване на мляко можете ефективно да премахвате остатъци от мляко, които е вероятно да се отразят на вкуса на млякото.
Предпазва от запушване веригите за мляко
Редовното почистване удължава живота на всички части за разпенване на мляко.
4.9
от 5
9
Отзиви
100%
препоръчват този продукт
Grobar68
13/04/2025
Srbija
Late Go
Kako se koristi sredstvo za ciscenje sistema za mleko?
Този отзив е направен за CA6705/10 Kesice sa sredstvom za čišćenje sistema za mleko
Този отзив е направен за CA6705/10 Kesice sa sredstvom za čišćenje sistema za mleko
Vika79
22/04/2021
Україна
Част от промоцията
Ніжна молочна пінка
Кавовою машиною користуюсь більше як рік часу, вирішила купити цей засіб для очистки молочника, так як не завжди ідеально вдається помити всі канали для подачі молока. Молочна пінка після застосування цього засобу стала ніжна та кремова. Результатом дуже задоволенна!
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за CA6705/10 Пакетики з очищувачем каналів для молока
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за CA6705/10 Пакетики з очищувачем каналів для молока
Crystal14
22/04/2021
Україна
Част от промоцията
Отличное средство
Это универсальное чистящее средство для кофемашины. Отлично справляется со своей задачей, удаляются остатки кофе, пены от молока. С ним у меня на чистку машины уходит всего ничего по времени. Залилa, поставилa, подождалa. Cмылa и никаких проблем. Рекомендую
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за CA6705/10 Пакетики з очищувачем каналів для молока
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за CA6705/10 Пакетики з очищувачем каналів для молока