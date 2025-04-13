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  • Приготвя капучино с по-добър вкус

Сашета препарат за почистване на веригата за мляко

CA6705/10

4.9
| (9) Отзиви | 100% препоръчват този продукт
Приготвя капучино с по-добър вкус
Почистващото средство за веригата за мляко може ефективно да премахне остатъци от мляко във веригите за мляко на машина за еспресо или приставка за млечна пяна. Използвайте само почистващо средство за веригата за мляко на Philips, за да осигурите максимален експлоатационен срок и безопасност на уредите ви на Philips и Saeco.
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Поддържа системата за мляко хигиенична и чиста

Приготвя капучино с по-добър вкус

  • Същото като CA6705/60

  • 6 използвания – използвайте ежемесечно

  • удължават живота на машината

  • Приготвя кафе с по-добър вкус

Подобрете вкуса на вашия кафе специалитет

Подобрете вкуса на вашия кафе специалитет

Благодарение на препарата за почистване на мляко можете ефективно да премахвате остатъци от мляко, които е вероятно да се отразят на вкуса на млякото.

Предпазва от запушване веригите за мляко

Предпазва от запушване веригите за мляко

Предпазва от запушване веригите за мляко

Редовното почистване удължава живота на частите за разпенване на мляко

Редовното почистване удължава живота на частите за разпенване на мляко

Редовното почистване удължава живота на всички части за разпенване на мляко.

Технически данни

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Отзиви

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4.9

от 5

9

Отзиви

100%

препоръчват този продукт

3
2
1

13/04/2025

Srbija

Srbija

Late Go

Kako se koristi sredstvo za ciscenje sistema za mleko?

Този отзив е направен за CA6705/10 Kesice sa sredstvom za čišćenje sistema za mleko

Този отзив е направен за CA6705/10 Kesice sa sredstvom za čišćenje sistema za mleko

22/04/2021

Україна

Україна

Ніжна молочна пінка

Кавовою машиною користуюсь більше як рік часу, вирішила купити цей засіб для очистки молочника, так як не завжди ідеально вдається помити всі канали для подачі молока. Молочна пінка після застосування цього засобу стала ніжна та кремова. Результатом дуже задоволенна!

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за CA6705/10 Пакетики з очищувачем каналів для молока

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за CA6705/10 Пакетики з очищувачем каналів для молока

22/04/2021

Україна

Україна

Отличное средство

Это универсальное чистящее средство для кофемашины. Отлично справляется со своей задачей, удаляются остатки кофе, пены от молока. С ним у меня на чистку машины уходит всего ничего по времени. Залилa, поставилa, подождалa. Cмылa и никаких проблем. Рекомендую

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за CA6705/10 Пакетики з очищувачем каналів для молока

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за CA6705/10 Пакетики з очищувачем каналів для молока

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