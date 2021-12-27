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  • Standard Product Photo Philips 3100 series Fully automatic espresso machines
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  • Alternative Product Photograph Philips 3100 series Fully automatic espresso machines
  • Alternative Product Photograph Philips 3100 series Fully automatic espresso machines
  • Alternative Product Photograph Philips 3100 series Fully automatic espresso machines
  • Product in Use Photo Philips 3100 series Fully automatic espresso machines
  • Standard Product Photo Philips 3100 series Fully automatic espresso machines
  • Main in-use photograph Philips 3100 series Fully automatic espresso machines
  • Product Detail Photograph Philips 3100 series Fully automatic espresso machines
  • Alternative Product Photograph Philips 3100 series Fully automatic espresso machines
  • Alternative Product Photograph Philips 3100 series Fully automatic espresso machines
  • Alternative Product Photograph Philips 3100 series Fully automatic espresso machines
  • Product in Use Photo Philips 3100 series Fully automatic espresso machines

Прекратен продукт

Серия 3100Напълно автоматични машини за еспресо

EP3550/00

4.9

| (238) Отзиви | 99% препоръчват този продукт

Еспресо и капучино с едно докосване, точно както го искате

Получете своето перфектно еспресо и капучино от свежи зърна благодарение на 100% керамични мелачки и изберете сила, температура и дължина чрез интуитивния дисплей. Вашето горещо капучино става с едно докосване благодарение на вградената кана за мляко.

Виж всички предимства

Наслаждавайте се на до 5000 чаши* кафе без декалциране

Еспресо и капучино с едно докосване, точно както го искате

  • 5 напитки

  • Вградена кана за мляко

  • Черно

  • AquaClean

До 5000 чаши* без отстраняване на котления камък благодарение на AquaClean

До 5000 чаши* без отстраняване на котления камък благодарение на AquaClean

Със смяната на филтъра, след като бъдете подканени от кафемашината, няма да е необходимо да отстранявате котления камък от нея за до 5000 чаши*, докато се наслаждавате на бистра и пречистена вода.

Насладете се на 5 кафе напитки на една ръка разстояние, включително капучино

Насладете се на 5 кафе напитки на една ръка разстояние, включително капучино

Насладете се на вашите любими кафе напитки за специалните ви моменти. Без значение дали желаете еспресо, кафе, или рецепта с мляко, вашата напълно автоматична машина ви предоставя перфектен резултат без усилия и за кратко време!

Капучино с едно докосване с вградената кана за мляко

Капучино с едно докосване с вградената кана за мляко

Наслаждавайте се на супер гъсто капучино с идеална температура по възможно най-лесния начин. Просто налейте мляко в каната и изберете предпочитаната си напитка. Дали това е капучино или мляко на пяна, напитката ви ще бъде сервирана за секунди с поток без разплискване при идеална температура.

Технически данни

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Отзиви

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4.9

от 5

238

Отзиви

99%

препоръчват този продукт

3
1

27/12/2021

Hrvatska

Hrvatska

Best Buy automat za kavu

Odličan aparat. Best Buy automat za kavu. Odlična kava za po doma. Znam da nećete objaviti recenziju.

Предимства

Dobra kava

Недостатъци

Kratka garancija. Samo 1 godina. Kao da je proizvođač znao da će se pokvariti čim istekne garancija. Pokvario se nakon 2 godine. Otišao je motor.

Този отзив е направен за Serija 3100 EP3550/00 Automatski aparat za espresso

Дата на използване 2019-12-27

Този отзив е направен за Serija 3100 EP3550/00 Automatski aparat za espresso

Дата на използване 2019-12-27

16/02/2021

Hrvatska

Hrvatska

Потвърден купувач

Odlična kava

Već nekoliko godina besprijekorno radi uz redovno održavanje i mijenjanje filtera.

Предимства

Odlična kava i jednostavna primjena.

Недостатъци

Nema

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Serija 3100 EP3550/00 Automatski aparat za espresso

Дата на използване 2019-02-16

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Serija 3100 EP3550/00 Automatski aparat za espresso

Дата на използване 2019-02-16

04/12/2020

Hrvatska

Hrvatska

Najfinija kavica

Imam aparat 2 godine i nebi ga mjenjala za ništa. Obožavam kavu iz njega.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Serija 3100 EP3550/00 Automatski aparat za espresso

Дата на използване 2018-12-04

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Serija 3100 EP3550/00 Automatski aparat za espresso

Дата на използване 2018-12-04

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      1. На базата на 8 смени на филтър съгласно индикацията на кафемашината. Реалният брой на чашите зависи от избраните варианти кафе и моделите на изплакване и почистване.