Еспресо и капучино с едно докосване, точно както го искате

Получете своето перфектно еспресо и капучино от свежи зърна благодарение на 100% керамични мелачки и изберете сила, температура и дължина чрез интуитивния дисплей. Вашето горещо капучино става с едно докосване благодарение на вградената кана за мляко.