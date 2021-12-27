Прекратен продукт
Еспресо и капучино с едно докосване, точно както го искате
Получете своето перфектно еспресо и капучино от свежи зърна благодарение на 100% керамични мелачки и изберете сила, температура и дължина чрез интуитивния дисплей. Вашето горещо капучино става с едно докосване благодарение на вградената кана за мляко.
5 напитки
Вградена кана за мляко
Черно
AquaClean
Със смяната на филтъра, след като бъдете подканени от кафемашината, няма да е необходимо да отстранявате котления камък от нея за до 5000 чаши*, докато се наслаждавате на бистра и пречистена вода.
Насладете се на вашите любими кафе напитки за специалните ви моменти. Без значение дали желаете еспресо, кафе, или рецепта с мляко, вашата напълно автоматична машина ви предоставя перфектен резултат без усилия и за кратко време!
Наслаждавайте се на супер гъсто капучино с идеална температура по възможно най-лесния начин. Просто налейте мляко в каната и изберете предпочитаната си напитка. Дали това е капучино или мляко на пяна, напитката ви ще бъде сервирана за секунди с поток без разплискване при идеална температура.
4.9
от 5
238
Отзиви
99%
препоръчват този продукт
Amdejac
27/12/2021
Hrvatska
Best Buy automat za kavu
Odličan aparat. Best Buy automat za kavu. Odlična kava za po doma. Znam da nećete objaviti recenziju.
Предимства
Dobra kava
Недостатъци
Kratka garancija. Samo 1 godina. Kao da je proizvođač znao da će se pokvariti čim istekne garancija. Pokvario se nakon 2 godine. Otišao je motor.
Този отзив е направен за Serija 3100 EP3550/00 Automatski aparat za espresso
Дата на използване 2019-12-27
Този отзив е направен за Serija 3100 EP3550/00 Automatski aparat za espresso
Дата на използване 2019-12-27
MileMile
16/02/2021
Hrvatska
Потвърден купувач
Odlična kava
Već nekoliko godina besprijekorno radi uz redovno održavanje i mijenjanje filtera.
Предимства
Odlična kava i jednostavna primjena.
Недостатъци
Nema
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Serija 3100 EP3550/00 Automatski aparat za espresso
Дата на използване 2019-02-16
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Serija 3100 EP3550/00 Automatski aparat za espresso
Дата на използване 2019-02-16
Silva0808
04/12/2020
Hrvatska
Najfinija kavica
Imam aparat 2 godine i nebi ga mjenjala za ništa. Obožavam kavu iz njega.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Serija 3100 EP3550/00 Automatski aparat za espresso
Дата на използване 2018-12-04
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Serija 3100 EP3550/00 Automatski aparat za espresso
Дата на използване 2018-12-04
На базата на 8 смени на филтър съгласно индикацията на кафемашината. Реалният брой на чашите зависи от избраните варианти кафе и моделите на изплакване и почистване.