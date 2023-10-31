Перфектният подарък за Свети Валентин е тук. Избери уреди за личнa грижa сега.
дни
часа
минути
секунди
Перфектният подарък за Свети Валентин е тук. Избери уреди за личнa грижa сега.

Термини за търсене

  • Енергийно ефективен пречиствател на въздуха с интелигентен сензор Енергийно ефективен пречиствател на въздуха с интелигентен сензор Енергийно ефективен пречиствател на въздуха с интелигентен сензор

    Серия 600 Пречиствател на въздух

    AC0651/10

    Overall rating / 5
    • Отзиви Отзиви
    2 Награди

    Енергийно ефективен пречиствател на въздуха с интелигентен сензор

    Нашият пречиствател на въздуха с най-високо ниво на енергийна ефективност и обратна връзка за качеството на въздуха в реално време. Премахва алергените и замърсителите с използване на минимално количество енергия. Компактният му и елегантен дизайн се вписва идеално в средата на вашия дом. Управлявайте го дистанционно с приложението Philips Air+

    Вижте всички предимства

    Серия 600 Пречиствател на въздух

    Сходни продукти

    Вижте всички Пречиствател за въздух

    Енергийно ефективен пречиствател на въздуха с интелигентен сензор

    • Пречиства стаи с площ до 44 m2
    • Работи на макс. 12 W
    • Скорост на подаване на чист въздух 170 m³/h
    • Свързано към приложението Air+
    Отстранява замърсители в рамките на под 17 минути (3)

    Отстранява замърсители в рамките на под 17 минути (3)

    Нашите пречистватели на въздуха почистват въздуха до всеки ъгъл на стаята при CADR от 170 m3/h, като пречистват изцяло стаи до 44 m2. Кажете сбогом на замърсители като PM2.5, бактерия, полен, прах, пърхот на домашни любимци и много повече в рамките на под 17 минути (3)

    Филтрира 99,97% частици с размер до 0,003 микрона (1)

    Филтрира 99,97% частици с размер до 0,003 микрона (1)

    Нашата система за филтриране с 2 слоя и технология NanoProtect HEPA улавя впечатляващите 99,97% от свръхфините частици с размер до 0,003 микрона (1). Технологията NanoProtect HEPA не само улавя замърсители, но използва и електростатичен заряд за привличането им, като почиства до 2 пъти повече въздух от традиционното HEPA H13 филтриране с по-висока енергийна ефективност (2).

    Сензори AeraSense за откриване на замърсители на закрито

    Сензори AeraSense за откриване на замърсители на закрито

    С помощта на сензорите AeraSense пречиствателят сканира въздуха 1000 пъти на секунда и докладва вашето качество на въздуха в реално време. Проверете цифровия дисплей на устройствата или приложението Air+, за да разберете бързо нивата на замърсяване на въздуха във вашия дом.

    Премахва вируси и аерозоли от въздуха (4)

    Премахва вируси и аерозоли от въздуха (4)

    На практика нищо не може да излезе от VitaShield, с изключение на по-пречистен и свеж въздух. Технологията VitaShield улавя аерозоли, микроби и частици с размери до 0,003 микрона, които са по-малки дори и от най-малкия известен вирус. Тестван независимо от външна лаборатория за отстраняване на вируса H1N1 от въздуха. Също така е тестван за отстраняване на 99,99% от вируса HCov-E229 (5).

    Изцяло тестван за издръжливост и качество, на които можете да се доверите

    Изцяло тестван за издръжливост и качество, на които можете да се доверите

    Когато избирате Philips, вие избирате Philips като надеждна марка с над 80 години опит в грижата за въздуха и технологии за здравеопазване. Нашите пречистватели на въздуха преминават през 170 стриктни изпитвания, преди да бъдат пуснати на пазара и са сертифицирани от фондацията на Европейски център за изследване на алергиите.

    Енергийно ефективен дизайн

    Енергийно ефективен дизайн

    Постигнете по-чист въздух с минимално потребление на енергия и спестете пари от сметките си за електроенергия. Работещ на макс. 12 W, нашият пречиствател е 2 пъти по-енергийноефективен от други водещи пречистватели на въздуха (7). В спящ режим той консумира 2 W – 30 пъти по-малко енергия от традиционната крушка.

    Ултратих и без светлинни смущения

    Ултратих и без светлинни смущения

    Насладете се на необезпокояван сън с нашия иновативен пречиствател. В спящ режим той работи само при 19 dB (6), по-тихо от шепот. Също така светлината на цифровия дисплей е затъмнена, свеждайки до минимум всякакви светлинни смущения. С тази настройка въздухът във вашия дом винаги ще бъде чист, дори през нощта.

    Управлявайте своя пречиствател на въздуха с приложението Philips Air+

    Управлявайте своя пречиствател на въздуха с приложението Philips Air+

    Използвайте нашето приложение за допълнително удобство и контрол. В приложението можете да включвате и изключвате вашия пречиствател, да регулирате настройките на скоростта, да проверявате качеството на въздуха в дома си и да наблюдавате състоянието на вашия филтър. Освен това научете повече за пречистването на въздуха чрез нашата колекция от статии в приложението и проверете данните за качеството на въздуха отвън, достъпни за вас по всяко време и навсякъде.

    Интуитивен цветен пръстеновиден дисплей

    Интуитивен цветен пръстеновиден дисплей

    Получавайте незабавно обратна връзка за качеството на въздуха чрез цветния пръстен на интерфейса на пречиствателя. Докато вашето устройство почиства въздуха, цветният пръстен ще превключи от червено на синьо.

    Автоматичен режим и 3 ръчни скорости: средна, турбо, спящ режим

    Автоматичен режим и 3 ръчни скорости: средна, турбо, спящ режим

    Персонализирайте своето пречистване на въздуха с 3 различни настройки на скоростта на вашия пречиствател: спящ, среден и турбо. В автоматичен режим той избира най-добрата скорост за почистване на въздуха в дома на базата на обратна връзка за качеството на въздуха в реално време.

    Индикатор за живот на филтъра

    Индикатор за живот на филтъра

    Нашият пречиствател ви предупреждава, когато настъпи време за смяна на филтъра. Освен това можете да наблюдавате състоянието на филтъра чрез приложението Air+. Оригиналният филтър на Philips гарантира оптимална ефективност до 12 месеца, което гарантира, че вашият въздух е чист през цялата година.

    Компактен размер и елегантен дизайн

    Компактен размер и елегантен дизайн

    Компактният размер и елегантният дизайн на нашия пречиствател го правят идеален за всяко пространство, което безпроблемно подобрява комфорта на въздуха и естетиката на вашия дом. С височина от само 34 cm той е идеален за поставяне на бюрото или рафта. Насладете се на свеж и чист въздух с нотка изисканост.

    Технически данни

    • Обща спецификация

      Тип продукт
      Пречиствател на въздух
      Технология
      HEPA NanoProtect
      Цвят
      Бяло, светлосиво
      Основен материал
      Пластмаса
      Интернет връзка
      Да
      Обхват на Wi-Fi
      2,4 GHz
      Гласово управление
      Не

    • Технически спецификации

      Максимална мощност
      12 W
      Сензори за качество на въздуха
      PM 2,5
      Мин. ниво на звука
      19 dB(A)
      Макс. ниво на звука
      49 dB(A)

    • Ефективност

      CADR (ниво на подаване на чист въздух) (частици, GB/T)
      170 m³/h
      Слоеве филтър
      HEPA, предфилтър
      Филтриране на частици
      99,97% при 0,003 микрона
      Макс. размер на стая
      44 м2

    • Употреба

      Дължина на кабела
      1,6 м
      Планировчик
      Да (в приложението)
      Автоматичен режим
      Да
      Спящ режим
      Да
      Настройки за скорост
      Да (Sleep, Medium, Turbo)
      Околна светлина през нощта
      Не
      Обратна връзка за качеството на въздуха
      Цветен пръстен
      Интерфейс
      Цифров (сензорен)
      Препоръчителна подмяна на филтъра
      1 година

    • Функция за безопасност

      Заключване за деца
      Не

    • Тегло и размери

      Височина на продукта
      34,1 см
      Тегло на продукта
      2,2 кг
      Ширина на продукта
      23,7 см
      Дължина на продукта
      24,3 см
      Дължина на опаковката
      26,3 см
      Ширина на опаковката
      26,3 см
      Височина на опаковката
      37,5 см
      Тегло на опаковката
      3,2 кг

    • Енергийна ефективност

      Мощност на потребление в режим на готовност
      <1 W
      Напрежение
      100-240 V
      Честота
      50/60 Hz

    • Поддръжка

      Гаранция
      2 години

    • Съвместимост

      Включени аксесоари 1
      2 в 1 HEPA филтър
      Свързани аксесоари 1
      FY0611

    • Държава на произход

      Произведен във
      Китай

    Badge-D2C

    Получете поддръжка за този продукт

    Намерете съвети за продукти, често задавани въпроси, ръководства за потребителя и информация за безопасност и съответствие.
    Clippin

    Намерете резервна част или аксесоар

    Отидете на Части и аксесоари

    Принадлежности

    Предложени продукти

    Последни гледани продукти

    Награди

    Отзиви

    Напишете ревю за продукта

    • (1)От въздуха, който преминава през филтъра, тестван с натриев хлорид аерозол от iUTA съгласно DIN71460-1.
    • (2) Пречиствателите на въздуха на Philips имат по-висока скорост на подаване на чист въздух и енергийна ефективност с филтъра NanoProtect HEPA, отколкото с HEPA H13 филтър, тестван на GB/T 18801.
    • (3) От въздуха, който преминава през филтъра, това е теоретично време за еднократно почистване, изчислено чрез разделяне на размера на стаята 48 m³ на CADR 170 m³/h (ако се приеме, че стаята е с площ от 20 m² и височина от 2,4 m).
    • (4) От въздуха, който преминава през филтъра.
    • (5) Тест за скорост на намаляване на микробите във външна лаборатория, като уредът работи в турбо режим за 1,5 h в тестова камера, замърсена с аерозоли на вируса HCOV-229E. Въпреки че е свързан с него, HCOV-229E не е SARS-CoV-2, който причинява Covid-19.
    • (6) Изчисленото средно звуково налягане на 1,5 метра от устройството въз основа на измервания съгласно IEC 60704. Нивото на звуковото налягане зависи от конструкцията на стаята, декорацията и позиционирането на устройството и слушащото лице.
    • (7) Декларирано от CADR на ват при макс. мощност спрямо топ 20 на най-продаваните пречистватели на въздуха в Amazon Germany, март 2023 г.
    • (8) Препоръчителният срок на експлоатация се изчислява въз основа на средното време на използване от потребителите на Philips и данните за нивото на замърсяване на открито в градска среда, определени от СЗО. Действителният срок на експлоатация се влияе от средата и честотата на използване.

    Открийте

    MyPhilips

    Регистрирайте се за ексклузивни оферти

    Абонирайте се за нашия бюлетин

    * Това поле е задължително

    Ексклузивни промоции и купони

    Пускане на продукти на пазара

    Съвети и препоръки

    *
    Бих искал/а да получавам промоционални съобщения, базирани на моите предпочитания и поведение, за продукти, услуги, събития и промоции от Philips. Мога лесно да прекратя абонамента си по всяко време!
    Какво означава това?
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Всички права запазени.

    Нашият сайт се преглежда най-добре с последната версия на Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.