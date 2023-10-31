Управлявайте своя пречиствател на въздуха с приложението Philips Air+

Използвайте нашето приложение за допълнително удобство и контрол. В приложението можете да включвате и изключвате вашия пречиствател, да регулирате настройките на скоростта, да проверявате качеството на въздуха в дома си и да наблюдавате състоянието на вашия филтър. Освен това научете повече за пречистването на въздуха чрез нашата колекция от статии в приложението и проверете данните за качеството на въздуха отвън, достъпни за вас по всяко време и навсякъде.