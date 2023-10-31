AC0651/10
Енергийно ефективен пречиствател на въздуха с интелигентен сензор
Нашият пречиствател на въздуха с най-високо ниво на енергийна ефективност и обратна връзка за качеството на въздуха в реално време. Премахва алергените и замърсителите с използване на минимално количество енергия. Компактният му и елегантен дизайн се вписва идеално в средата на вашия дом. Управлявайте го дистанционно с приложението Philips Air+Вижте всички предимства
Нашите пречистватели на въздуха почистват въздуха до всеки ъгъл на стаята при CADR от 170 m3/h, като пречистват изцяло стаи до 44 m2. Кажете сбогом на замърсители като PM2.5, бактерия, полен, прах, пърхот на домашни любимци и много повече в рамките на под 17 минути (3)
Нашата система за филтриране с 2 слоя и технология NanoProtect HEPA улавя впечатляващите 99,97% от свръхфините частици с размер до 0,003 микрона (1). Технологията NanoProtect HEPA не само улавя замърсители, но използва и електростатичен заряд за привличането им, като почиства до 2 пъти повече въздух от традиционното HEPA H13 филтриране с по-висока енергийна ефективност (2).
С помощта на сензорите AeraSense пречиствателят сканира въздуха 1000 пъти на секунда и докладва вашето качество на въздуха в реално време. Проверете цифровия дисплей на устройствата или приложението Air+, за да разберете бързо нивата на замърсяване на въздуха във вашия дом.
На практика нищо не може да излезе от VitaShield, с изключение на по-пречистен и свеж въздух. Технологията VitaShield улавя аерозоли, микроби и частици с размери до 0,003 микрона, които са по-малки дори и от най-малкия известен вирус. Тестван независимо от външна лаборатория за отстраняване на вируса H1N1 от въздуха. Също така е тестван за отстраняване на 99,99% от вируса HCov-E229 (5).
Когато избирате Philips, вие избирате Philips като надеждна марка с над 80 години опит в грижата за въздуха и технологии за здравеопазване. Нашите пречистватели на въздуха преминават през 170 стриктни изпитвания, преди да бъдат пуснати на пазара и са сертифицирани от фондацията на Европейски център за изследване на алергиите.
Постигнете по-чист въздух с минимално потребление на енергия и спестете пари от сметките си за електроенергия. Работещ на макс. 12 W, нашият пречиствател е 2 пъти по-енергийноефективен от други водещи пречистватели на въздуха (7). В спящ режим той консумира 2 W – 30 пъти по-малко енергия от традиционната крушка.
Насладете се на необезпокояван сън с нашия иновативен пречиствател. В спящ режим той работи само при 19 dB (6), по-тихо от шепот. Също така светлината на цифровия дисплей е затъмнена, свеждайки до минимум всякакви светлинни смущения. С тази настройка въздухът във вашия дом винаги ще бъде чист, дори през нощта.
Използвайте нашето приложение за допълнително удобство и контрол. В приложението можете да включвате и изключвате вашия пречиствател, да регулирате настройките на скоростта, да проверявате качеството на въздуха в дома си и да наблюдавате състоянието на вашия филтър. Освен това научете повече за пречистването на въздуха чрез нашата колекция от статии в приложението и проверете данните за качеството на въздуха отвън, достъпни за вас по всяко време и навсякъде.
Получавайте незабавно обратна връзка за качеството на въздуха чрез цветния пръстен на интерфейса на пречиствателя. Докато вашето устройство почиства въздуха, цветният пръстен ще превключи от червено на синьо.
Персонализирайте своето пречистване на въздуха с 3 различни настройки на скоростта на вашия пречиствател: спящ, среден и турбо. В автоматичен режим той избира най-добрата скорост за почистване на въздуха в дома на базата на обратна връзка за качеството на въздуха в реално време.
Нашият пречиствател ви предупреждава, когато настъпи време за смяна на филтъра. Освен това можете да наблюдавате състоянието на филтъра чрез приложението Air+. Оригиналният филтър на Philips гарантира оптимална ефективност до 12 месеца, което гарантира, че вашият въздух е чист през цялата година.
Компактният размер и елегантният дизайн на нашия пречиствател го правят идеален за всяко пространство, което безпроблемно подобрява комфорта на въздуха и естетиката на вашия дом. С височина от само 34 cm той е идеален за поставяне на бюрото или рафта. Насладете се на свеж и чист въздух с нотка изисканост.
Обща спецификация
Технически спецификации
Ефективност
Употреба
Функция за безопасност
Тегло и размери
Енергийна ефективност
Поддръжка
Съвместимост
Държава на произход
