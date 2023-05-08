Зимни предложения! Избери уреди за лична грижа сега.
дни
часа
минути
секунди
Зимни предложения! Избери уреди за лична грижа сега.

Термини за търсене

  • 2 филтъра в едно за дълготрайна производителност 2 филтъра в едно за дълготрайна производителност 2 филтъра в едно за дълготрайна производителност

    Оригинален резервен филтър NanoProtect HEPA

    FY0611/30

    Overall rating / 5
    • Отзиви Отзиви

    2 филтъра в едно за дълготрайна производителност

    2-слойното филтриране на NanoProtect HEPA и предфилтъра гарантира, че сте защитени от PM2.5, бактерии, полени, прах, пърхот на домашни любимци и други замърсители.

    Вижте всички предимства

    Оригинален резервен филтър NanoProtect HEPA

    Сходни продукти

    Вижте всички Филтри и принадлежности

    2 филтъра в едно за дълготрайна производителност

    Оригинален филтър Philips, който пасва идеално

    • Експлоатационен срок от 12 месеца
    • NanoProtect HEPA филтър
    Филтрира 99,97% частици с размер до 0,003 микрона (1)

    Филтрира 99,97% частици с размер до 0,003 микрона (1)

    Нашата система за филтриране с 2 слоя и технология NanoProtect HEPA улавя впечатляващите 99,97% от свръхфините частици с размер до 0,003 микрона (1). Технологията NanoProtect HEPA не само улавя замърсители, но използва и електростатичен заряд за привличането им, като почиства до 2 пъти повече въздух от традиционното HEPA H13 филтриране с по-висока енергийна ефективност (2).

    Идеално прилягане за постоянно висока производителност

    Идеално прилягане за постоянно висока производителност

    Оригиналните филтри на Philips същевременно са проектирани като устройството, за да се гарантира, че работят перфектно заедно. Това гарантира непрекъсната и безпроблемна работа на устройството.

    Филтрите Philips гарантират, че устройството ви ще работи ефективно

    Филтрите Philips гарантират, че устройството ви ще работи ефективно

    Въздушните филтри на Philips преминават през набор от задължителни и стриктни тестове за проверка, преди да излязат от завода. Те са подложени на строги тестове за срок на експлоатация и издръжливост, както и за непрекъсната работа 24/7. Нашите филтри са предназначени да осигурят, че вашият пречиствател на Philips работи оптимално до последния ден от експлоатационния живот на филтъра.

    Свържете се с устройството и проверете експлоатационния живот на филтъра

    Свържете се с устройството и проверете експлоатационния живот на филтъра

    Проследявайте експлоатационния живот и състоянието на вашия филтър по всяко време и навсякъде с приложението Air+. Ще получите уведомление, когато е време да смените вашия филтър, и можете лесно да поръчате нов филтър директно през нашето приложение (4).

    До 12 месеца употреба

    До 12 месеца употреба

    Вграденият филтър тип „2 в 1“ на Philips осигурява постоянна защита и гарантира оптимално филтриране за до 12 месеца. (3)

    Следете интелигентния индикатор за състоянието на филтъра на вашето устройство

    Следете интелигентния индикатор за състоянието на филтъра на вашето устройство

    Пречиствателят ви известява, когато е необходима смяна на филтъра, с цел лесна поддръжка.

    Технически данни

    • Обща спецификация

      Тип продукт
      HEPA филтър NanoProtect
      Включен в комплекта
      Филтър 1x
      HEPA NanoProtect
      Да
      Предфилтър
      Да
      Активен въглен
      Не
      Експлоатационен срок
      До 1 години

    • Ефективност

      Филтриране на частици
      99,97% при 0,003 микрона

    • Тегло и размери

      Височина на продукта
      154 мм
      Тегло на изделието
      0,24 кг
      Дължина на опаковката
      173 мм
      Ширина на опаковката
      173 мм
      Височина на опаковката
      164 мм
      Тегло на опаковката
      0,35 kg
      Дължина на продукта
      166 мм
      Ширина на продукта
      166 мм

    • Резервни части

      За въздушни пречистватели Philips
      AC0650, AC0651

    Badge-D2C

    Получете поддръжка за този продукт

    Намерете съвети за продукти, често задавани въпроси, ръководства за потребителя и информация за безопасност и съответствие.

    Предложени продукти

    Последни гледани продукти

    Отзиви

    Напишете ревю за продукта

    • (1) От въздуха, който преминава през филтъра, тестван с натриев хлорид аерозол от iUTA съгласно DIN71460-1.
    • (2) Пречиствателите на въздуха на Philips имат по-висока скорост на подаване на чист въздух и енергийна ефективност с филтър NanoProtect HEPA, отколкото с филтър HEPA H13, тестван съгласно GB/T 18801.
    • (3) Препоръчителният жизнен цикъл се изчислява на базата на средното време на използване от потребителите на Philips и данните от СЗО относно нивата на замърсяване в града. Действителният жизнен цикъл се влияе от средата и честотата на използване. Приложимо само в държавите, в които е наличен магазинът на Philips.
    • (4) Приложимо само в държавите, в които е наличен магазинът на Philips.

    Открийте

    MyPhilips

    Регистрирайте се за ексклузивни оферти

    Абонирайте се за нашия бюлетин

    * Това поле е задължително

    Ексклузивни промоции и купони

    Пускане на продукти на пазара

    Съвети и препоръки

    *
    Бих искал/а да получавам промоционални съобщения, базирани на моите предпочитания и поведение, за продукти, услуги, събития и промоции от Philips. Мога лесно да прекратя абонамента си по всяко време!
    Какво означава това?
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Всички права запазени.

    Нашият сайт се преглежда най-добре с последната версия на Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.