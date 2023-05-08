FY0611/30
2 филтъра в едно за дълготрайна производителност
2-слойното филтриране на NanoProtect HEPA и предфилтъра гарантира, че сте защитени от PM2.5, бактерии, полени, прах, пърхот на домашни любимци и други замърсители.Вижте всички предимства
Ако имате право на освобождаване от ДДС за медицински устройства, можете да го заявите за този продукт. Стойността на ДДС ще бъде приспадната от показаната по-горе цена.
Нашата система за филтриране с 2 слоя и технология NanoProtect HEPA улавя впечатляващите 99,97% от свръхфините частици с размер до 0,003 микрона (1). Технологията NanoProtect HEPA не само улавя замърсители, но използва и електростатичен заряд за привличането им, като почиства до 2 пъти повече въздух от традиционното HEPA H13 филтриране с по-висока енергийна ефективност (2).
Оригиналните филтри на Philips същевременно са проектирани като устройството, за да се гарантира, че работят перфектно заедно. Това гарантира непрекъсната и безпроблемна работа на устройството.
Въздушните филтри на Philips преминават през набор от задължителни и стриктни тестове за проверка, преди да излязат от завода. Те са подложени на строги тестове за срок на експлоатация и издръжливост, както и за непрекъсната работа 24/7. Нашите филтри са предназначени да осигурят, че вашият пречиствател на Philips работи оптимално до последния ден от експлоатационния живот на филтъра.
Проследявайте експлоатационния живот и състоянието на вашия филтър по всяко време и навсякъде с приложението Air+. Ще получите уведомление, когато е време да смените вашия филтър, и можете лесно да поръчате нов филтър директно през нашето приложение (4).
Вграденият филтър тип „2 в 1“ на Philips осигурява постоянна защита и гарантира оптимално филтриране за до 12 месеца. (3)
Пречиствателят ви известява, когато е необходима смяна на филтъра, с цел лесна поддръжка.
Обща спецификация
Ефективност
Тегло и размери
Резервни части
