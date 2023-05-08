Филтрите Philips гарантират, че устройството ви ще работи ефективно

Въздушните филтри на Philips преминават през набор от задължителни и стриктни тестове за проверка, преди да излязат от завода. Те са подложени на строги тестове за срок на експлоатация и издръжливост, както и за непрекъсната работа 24/7. Нашите филтри са предназначени да осигурят, че вашият пречиствател на Philips работи оптимално до последния ден от експлоатационния живот на филтъра.