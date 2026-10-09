ПродуктиПоддръжка

Пречистватели и овлажнители на въздух

Пречиствател за въздух (26)

1–12 от 26 резултата
Сортирай:

Пречиствател за въздух

  • Philips Air Performer 4в1 от серия 9000
  • Philips Air Performer 4в1 от серия 9000
  • Philips Air Performer 4в1 от серия 9000
  • Philips Air Performer 4в1 от серия 9000
  • Philips Air Performer 4в1 от серия 9000
  • Philips Air Performer 4в1 от серия 9000

Philips Air Performer 4в1 от серия 9000
HEPA филтър NanoProtect

FYM970/30
  • Съвместим с Air Performer от серия 9000
  • В кутията: 2 полукръгли филтъра
  • Експлоатационен живот от 3 години
  • Оригинален филтър на Philips
Преглед на продукта
  • Philips Air Performer 4in1 от серия 9000
  • Philips Air Performer 4in1 от серия 9000
  • Philips Air Performer 4in1 от серия 9000
  • Philips Air Performer 4in1 от серия 9000

Philips Air Performer 4in1 от серия 9000
Филтър за овлажняване

FYM971/00
  • Съвместим с Air Performer от серия 9000
  • Технология NanoCloud
  • Експлоатационен живот от 6 месеца
  • Оригинален филтър на Philips
Преглед на продукта
  • Philips Air Performer от серия 9000
  • Philips Air Performer от серия 9000
  • Philips Air Performer от серия 9000
  • Philips Air Performer от серия 9000
  • Philips Air Performer от серия 9000
  • Philips Air Performer от серия 9000
  • Philips Air Performer от серия 9000
  • Philips Air Performer от серия 9000

Philips Air Performer от серия 9000
4в1 Пречиствател, Вентилатор, Нагревател, Овлажнител

AMF970/10
  • Пречиства с мощно филтриране 185 m3/ч
  • Охлажда ви с приятен въздушен поток
  • Бързо затопляне за 3 секунди
  • Хигиенично овлажняване с технология NanoCloud
Преглед на продукта
  • Philips Air Performer от серия 8000
  • Philips Air Performer от серия 8000
  • Philips Air Performer от серия 8000
  • Philips Air Performer от серия 8000
  • Philips Air Performer от серия 8000
  • Philips Air Performer от серия 8000
  • Philips Air Performer от серия 8000
  • Philips Air Performer от серия 8000

Philips Air Performer от серия 8000
Пречиствател, вентилатор и отоплителен уред 3 в 1

AMF870/15
  • Пречиства с мощно филтриране 270 m³/ч (1)
  • Охлажда ви с приятен въздушен поток
  • Бързо загряване за 3 секунди
  • 3-слойна HEPA NanoProtect филтрация
Преглед на продукта
  • Philips Серия 1000i
  • Philips Серия 1000i
  • Philips Серия 1000i
  • Philips Серия 1000i
  • Philips Серия 1000i
  • Philips Серия 1000i
  • Philips Серия 1000i
  • Philips Серия 1000i

Philips Серия 1000i
Пречиствател на въздух

AC1715/11
  • Пречиства стаи с размер до 78 м²
  • 300 м³/ч скорост на подаване на чист въздух (CADR)
  • HEPA филтър и филтър с активен въглен
  • Свързано с приложението Air+
Преглед на продукта
  • Philips Серия 1000i
  • Philips Серия 1000i
  • Philips Серия 1000i
  • Philips Серия 1000i
  • Philips Серия 1000i
  • Philips Серия 1000i
  • Philips Серия 1000i
  • Philips Серия 1000i
  • Philips Серия 1000i

Philips Серия 1000i
Пречиствател на въздух

AC1715/10
  • Пречиства стаи с размер до 78 м²
  • 300 м³/ч скорост на подаване на чист въздух (CADR)
  • HEPA филтър и филтър с активен въглен
  • Свързано с приложението Air+
Преглед на продукта
  • Philips Серия PureProtect Quiet 2200
  • Philips Серия PureProtect Quiet 2200
  • Philips Серия PureProtect Quiet 2200
  • Philips Серия PureProtect Quiet 2200
  • Philips Серия PureProtect Quiet 2200
  • Philips Серия PureProtect Quiet 2200
  • Philips Серия PureProtect Quiet 2200
  • Philips Серия PureProtect Quiet 2200

Philips Серия PureProtect Quiet 2200
Интелигентен пречиствател за въздух

AC2220/10
  • Пречиства стаи с площ до 109 м²
  • Нашият най-тих пречиствател
  • Живот на филтъра 3 години
  • 420 м³/ч скорост на подаване (CADR)
  • HEPA филтър и филтър с активен въглен
Преглед на продукта
  • Philips Серия PureProtect Mini 900
  • Philips Серия PureProtect Mini 900
  • Philips Серия PureProtect Mini 900
  • Philips Серия PureProtect Mini 900
  • Philips Серия PureProtect Mini 900
  • Philips Серия PureProtect Mini 900
  • Philips Серия PureProtect Mini 900
  • Philips Серия PureProtect Mini 900
  • Philips Серия PureProtect Mini 900
  • Philips Серия PureProtect Mini 900

Philips Серия PureProtect Mini 900
Пречиствател на въздух

AC0921/14
  • Пречиства стаи с размер до 65 m2
  • 250 m3/h скорост за чист въздух (CADR)
  • Филтър HEPA
  • Интелигентен сензор PM2.5
Преглед на продукта

нов

  • Philips PureProtect Lite от серия 700
  • Philips PureProtect Lite от серия 700
  • Philips PureProtect Lite от серия 700
  • Philips PureProtect Lite от серия 700
  • Philips PureProtect Lite от серия 700
  • Philips PureProtect Lite от серия 700
  • Philips PureProtect Lite от серия 700

Philips PureProtect Lite от серия 700
Пречиствател на въздух

AC0720/10
  • Пречиства помещения до 75 m²
  • Нашият най-енергийно ефективен пречиствател
  • Живот на филтъра 3 години
  • 180 m³/ч скорост на чист въздух (CADR)
  • HEPA филтър и филтър с активен въглен
Преглед на продукта
  • Philips Серия PureProtect Mini 900
  • Philips Серия PureProtect Mini 900
  • Philips Серия PureProtect Mini 900
  • Philips Серия PureProtect Mini 900
  • Philips Серия PureProtect Mini 900
  • Philips Серия PureProtect Mini 900
  • Philips Серия PureProtect Mini 900
  • Philips Серия PureProtect Mini 900
  • Philips Серия PureProtect Mini 900
  • Philips Серия PureProtect Mini 900
  • Philips Серия PureProtect Mini 900

Philips Серия PureProtect Mini 900
Интелигентен пречиствател за въздух

AC0951/13
  • Пречиства стаи с размер до 65 m2
  • 250 m3/h скорост за чист въздух (CADR)
  • HEPA филтър и филтър с активен въглен
  • Интелигентен сензор PM2.5
Преглед на продукта
  • Philips Серия PureProtect Mini 900
  • Philips Серия PureProtect Mini 900
  • Philips Серия PureProtect Mini 900
  • Philips Серия PureProtect Mini 900
  • Philips Серия PureProtect Mini 900
  • Philips Серия PureProtect Mini 900
  • Philips Серия PureProtect Mini 900
  • Philips Серия PureProtect Mini 900
  • Philips Серия PureProtect Mini 900
  • Philips Серия PureProtect Mini 900

Philips Серия PureProtect Mini 900
Пречиствател на въздух

AC0920/10
  • Пречиства стаи с размер до 65 m2
  • 250 m3/h скорост за чист въздух (CADR)
  • Филтър HEPA
  • Интелигентен сензор PM2.5
Преглед на продукта
  • Philips Серия 800i
  • Philips Серия 800i
  • Philips Серия 800i
  • Philips Серия 800i
  • Philips Серия 800i
  • Philips Серия 800i
  • Philips Серия 800i

Philips Серия 800i
Компактен пречиствател на въздух

AC0850/11
  • Пречиства стаи с размер до 22 м²
  • 190 м³/ч скорост на подаване на чист въздух (CADR)
  • HEPA филтър и филтър с активен въглен
Преглед на продукта
Не открихте ли това, което търсите?
Потърсете помощ за продукта си намерете ръководства научете за най-добрите съвети и трикове и отстранете всякакви проблеми

Запишете се за бюлетина ни, за да получавате промоционални оферти за нашите...

    Желая да получавам рекламни съобщения – въз основа на моите предпочитания и поведение – за продукти, услуги, събития и промоции на Philips. Мога лесно да се отпиша по всяко време!