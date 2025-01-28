Пригответе се за 4K QLED цветовете. Завладяващ Ambilight. Dolby Atmos с 3D звук като на кино. С Titan OS за предоставяне на всичко, което обичате да гледате, този телевизор не просто подобрява момента, а налага по-добро изживяване при гледане.
С вградените светодиодни светлини, които реагират на всяка сцена, Ambilight ви потапя в ореол от цветна светлина. Филми, спортни събития, музикални клипове и игри се разпростират извън рамките на екрана, за да ви въвлекат по-дълбоко в момента. След като веднъж я изпитате, никога няма да искате друг телевизор без тази технология.
4K QLED за жива картина и качество на цветовете на квантовите точки
Ярки цветове. Изключително ясни сцени. Това е съвършенството на картината в най-висша степен. С 4K (UHD) това е телевизор Ambilight, който се адаптира към всички ваши HDR формати. Във всеки невероятен момент, независимо дали е тъмен или светъл, възпроизвеждан или излъчван, можете да попиете всеки детайл, докато гледате сцена след сцена.
Приближете се до детайла с прецизност на пикселите
С 8 милиона пиксела, които работят в хармония, това е 4K гледане като никое друго. С най-ясните изображения, настроени да създават по-детайлни, реалистични сцени, нищо не улавя момента по-истински, отколкото този телевизор Philips Ambilight.
Dolby Atmos създава звук като на кино
Пригответе се. Dolby Atmos създава звук точно както е замислен от режисьора. Всеки момент ви потапя още по-дълбоко в сцената. Независимо дали става въпрос за филми, сериали, спорт, или игри, скоро ще се изгубите в момента.
DTS:X за потапяне в 3D звукови изживявания
DTS:X променя всичко – звукът е толкова реален, че сякаш сте там. С 3D аудиотехнологията, която добавя още едно измерение към звука, скоро ще превърне всекидневната ви в аудитория.
Дръжте съдържанието по-близо с Titan OS
Платформата Titan OS на Philips Smart TV предоставя това, което обичате да гледате, и то бързо. От поредици до сериали, от документални филми до драма – всичко, което искате, е на разположение само с едно натискане на бутон. Каквото и да искате да гледате, дръжте всички най-добри приложения за поточно предаване на една ръка разстояние лесно.
Свържете се с лекота към мрежата на интелигентния си дом
Съвместимостта с Matter Smart Home осигурява безпроблемна интеграция към съществуващата ви интелигентна домашна мрежа. За да управлявате телевизора от приложението Matter Smart Home или с помощта на услуги за гласово управление, просто натиснете бутона на дистанционното и говорете. Затъмнете осветлението. Настройте термостата си. Дори включете телевизора си Philips Ambilight. Една команда прави всичко.Телевизорът е съвместим и с интелигентните високоговорители на Google и Apple AirPlay.
Размер по избор
Малък 43-инчов екран. Смайващ 85-инчов телевизор. И всичко по средата. Всичко това е свързано със създаването на по-голям избор само за да се гарантира, че вашият телевизор се вписва прекрасно. С шест различни размера със сигурност ще изберете идеалния телевизор за вашия дом.
Добавете яснота към всяка дума с Усилване на вокалите
Чуйте всяка дума с прецизност. Усилване на вокалите позволява на слушателя да увеличава или намалява силата на звука на диалога, без това да се отразява на фоновия звук. По този начин няма да пропуснете нито един момент сега, когато всяко произнесено изречение звучи с по-голяма яснота.
Свързаност с готовност за игра
HDMI 2.1 и VRR ви помагат да извлечете най-доброто от конзолата си, с по-бърз геймплей и по-плавна графика. Със своята настройка за кратко закъснение при въвеждане, която се включва автоматично, когато включите конзолата си, сте готови за следващото ниво в игрите.
Европейско дизайнерско мислене
Стойка, елегантна тънка рамка, забележителен QLED телевизор – това е европейският дизайн в най-добрата му светлина. Настройте Ambilight на режим "разпускане", за да залеете стаята си с цветове, докато телевизорът ви спи. А дистанционното му управление е оформено от рециклирана пластмаса и опаковката е от картон, сертифициран от FSC, като дори вложките са внимателно обмислени и отпечатани на рециклирана хартия.
Само определени части или компоненти на този телевизор съдържат олово, когато няма технически алтернативи съгласно съществуващите клаузи за освобождаване на Директивата RoHS (Директива на Европейската общност за ограничение на използването на вредни вещества).
Телевизорът поддържа приемане на DVB за предавания със свободен ефирен достъп. Възможно е определени DVB оператори да не се поддържат. Актуализиран списък може да бъде намерен в раздела с често задавани въпроси на уебсайта за поддръжка на Philips. За някои оператори се изисква модул за условен достъп и абонамент. Обърнете се към вашия оператор за повече информация.
Наличността на приложението Smart TV се различава от модела на телевизора и държавата. За повече информация посетете: www.philips.com/smarttv
Приложението Philips TV Remote и свързаните с него функции зависят от модела телевизор, оператора и държавата, както и от модела смарт устройство и неговата операционна система. За повече информация посетете: www.philips.com/TVRemoteapp
EPG и действителният обхват на програмите (до 8 дни) зависи от държавата и оператора.
Изисква се абонамент за Netflix. Обект на условия на https://www.netflix.com
Amazon Prime е налично за избрани езици и държави.
Amazon, Alexa и всички свързани лога са търговски марки на Amazon.com, Inc. или нейните филиали. Amazon Alexa се предлага на избрани езици и държави.
Бутон отгоре за мултимедийни услуги на дистанционното управление е различен за всяка държава. Моля, вижте действителния продукт в кутията.
Google Assistant е достъпен на различни езици и държави според типа на продукта.
Обхватът на услугите за гласово управление се различават в зависимост от държавата и езика. За най-нова информация, моля, свържете се с отдела за обслужване на клиенти.
Apple, AirPlay, Apple Home, Homekit и iOS са търговски марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други държави и региони.