    Energy Label Europe F Енергиен етикет
    За повече информация изтеглете Енергиен етикет (PDF 195.0KB)

    QLED 4K Ambilight TV

    43PUS8500/12

    Иновативен. Потапящ. Невероятен.

    Пригответе се за 4K QLED цветовете. Завладяващ Ambilight. Dolby Atmos с 3D звук като на кино. С Titan OS за предоставяне на всичко, което обичате да гледате, този телевизор не просто подобрява момента, а налага по-добро изживяване при гледане.

    Вижте всички предимства

    Наличен в:

    QLED 4K Ambilight TV

    Иновативен. Потапящ. Невероятен.

    • Телевизор AMBILIGHT 108 cm (43")
    • 4K QLED
    • Pixel Precise Ultra HD
    • Dolby Atmos
    Има телевизори. Но има и телевизори Ambilight

    С вградените светодиодни светлини, които реагират на всяка сцена, Ambilight ви потапя в ореол от цветна светлина. Филми, спортни събития, музикални клипове и игри се разпростират извън рамките на екрана, за да ви въвлекат по-дълбоко в момента. След като веднъж я изпитате, никога няма да искате друг телевизор без тази технология.

    4K QLED за жива картина и качество на цветовете на квантовите точки

    Ярки цветове. Изключително ясни сцени. Това е съвършенството на картината в най-висша степен. С 4K (UHD) това е телевизор Ambilight, който се адаптира към всички ваши HDR формати. Във всеки невероятен момент, независимо дали е тъмен или светъл, възпроизвеждан или излъчван, можете да попиете всеки детайл, докато гледате сцена след сцена.

    Приближете се до детайла с прецизност на пикселите

    Приближете се до детайла с прецизност на пикселите

    С 8 милиона пиксела, които работят в хармония, това е 4K гледане като никое друго. С най-ясните изображения, настроени да създават по-детайлни, реалистични сцени, нищо не улавя момента по-истински, отколкото този телевизор Philips Ambilight.

    Dolby Atmos създава звук като на кино

    Пригответе се. Dolby Atmos създава звук точно както е замислен от режисьора. Всеки момент ви потапя още по-дълбоко в сцената. Независимо дали става въпрос за филми, сериали, спорт, или игри, скоро ще се изгубите в момента.

    DTS:X за потапяне в 3D звукови изживявания

    DTS:X променя всичко – звукът е толкова реален, че сякаш сте там. С 3D аудиотехнологията, която добавя още едно измерение към звука, скоро ще превърне всекидневната ви в аудитория.

    Дръжте съдържанието по-близо с Titan OS

    Платформата Titan OS на Philips Smart TV предоставя това, което обичате да гледате, и то бързо. От поредици до сериали, от документални филми до драма – всичко, което искате, е на разположение само с едно натискане на бутон. Каквото и да искате да гледате, дръжте всички най-добри приложения за поточно предаване на една ръка разстояние лесно.

    Свържете се с лекота към мрежата на интелигентния си дом

    Съвместимостта с Matter Smart Home осигурява безпроблемна интеграция към съществуващата ви интелигентна домашна мрежа. За да управлявате телевизора от приложението Matter Smart Home или с помощта на услуги за гласово управление, просто натиснете бутона на дистанционното и говорете. Затъмнете осветлението. Настройте термостата си. Дори включете телевизора си Philips Ambilight. Една команда прави всичко.Телевизорът е съвместим и с интелигентните високоговорители на Google и Apple AirPlay.

    Размер по избор

    Малък 43-инчов екран. Смайващ 85-инчов телевизор. И всичко по средата. Всичко това е свързано със създаването на по-голям избор само за да се гарантира, че вашият телевизор се вписва прекрасно. С шест различни размера със сигурност ще изберете идеалния телевизор за вашия дом.

    Добавете яснота към всяка дума с Усилване на вокалите

    Чуйте всяка дума с прецизност. Усилване на вокалите позволява на слушателя да увеличава или намалява силата на звука на диалога, без това да се отразява на фоновия звук. По този начин няма да пропуснете нито един момент сега, когато всяко произнесено изречение звучи с по-голяма яснота.

    Свързаност с готовност за игра

    HDMI 2.1 и VRR ви помагат да извлечете най-доброто от конзолата си, с по-бърз геймплей и по-плавна графика. Със своята настройка за кратко закъснение при въвеждане, която се включва автоматично, когато включите конзолата си, сте готови за следващото ниво в игрите.

    Европейско дизайнерско мислене

    Стойка, елегантна тънка рамка, забележителен QLED телевизор – това е европейският дизайн в най-добрата му светлина. Настройте Ambilight на режим "разпускане", за да залеете стаята си с цветове, докато телевизорът ви спи. А дистанционното му управление е оформено от рециклирана пластмаса и опаковката е от картон, сертифициран от FSC, като дори вложките са внимателно обмислени и отпечатани на рециклирана хартия.

    Технически данни

    • Ambilight

      Функции на Ambilight
      • AmbiSleep
      • Музика с Ambilight
      • Режим за игра
      • Светлина тип "фоайе"
      • Sunrise Alarm
      • Адаптиране към цвета на стената
      Версия на Ambilight
      3-странен

    • Картина/дисплей

      Размер на екрана по диагонал (инчове)
      43  инч
      Размер на екрана по диагонал (метрична с-ма)
      108  см
      Разделителна способност на екрана
      3840 x 2160p
      Основна скорост на обновяване
      60  Hz
      Блок за обработка на картината
      Pixel Precise Ultra HD
      Подобрение на картината
      • Crystal Clear
      • ECO
      • Игра
      • Съвместим с HDR10+
      • Домашно кино
      • Монитор
      • Филм
      • Micro Dimming
      • Персонален
      • Разделителна способност Ultra
      Технология на дисплея
      4K Ultra HD QLED

    • Входна разделителна способност на дисплея

      Разделителна способност – Скорост на обновяване
      • 576p – 50 Hz
      • 640 x 480 – 60 Hz
      • 720p-50 Hz,60 Hz
      • 1920 x 1080p – 24/25/30/50/60 Hz
      • 2560 х 1440 – 60Hz
      • 3840 x 2160p – 24/25/30/50/60 Hz

    • Тунер / Приемане / Предаване

      Цифров телевизор
      DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
      Индикатор за силата на сигнала
      Да
      Телетекст
      1000 страници Hypertext
      HEVC поддръжка
      Да

    • Smart TV

      Приложения от Smart TV*
      • Amazon Prime Video
      • BBC iplayer
      • Disney+
      • HBO
      • Приложение NFT*
      • Netflix*
      • YouTube
      ОС
      Операционна система TITAN
      Размер на паметта (флаш)*
      8 GB

    • Функции на Smart TV

      Интерактивна телевизия
      HbbTV
      Гласов асистент*
      • Вграден Amazon Alexa
      • Работи с Google Home
      • Дистанционно управление с микрофон.
      Изживяване тип „интелигентен дом“
      • MATTER
      • Control4
      • Работи с Apple Home
      Гейминг лента за управление
      Gamebar 2.0
      TTS поддръжка
      Да

    • Мултимедийни приложения

      Формати за възпроизвеждане на видеоклипове
      AVI, MKV, HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1
      Формати за възпроизвеждане на музика
      MP3, WAV, AAC, FLAC
      Поддържани формати на субтитрите
      SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT
      Формати за възпроизвеждане на изображения
      JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF

    • Звук

      Аудио
      2,0-канален
      Изходна мощност (RMS)
      20 W
      Конфигурация на високоговорител
      2 x 10 W широколентов високоговорител
      Кодек
      • DTS:X
      • Dolby Atmos
      • Dolby Digital
      Подобрение на звука
      • Режим на AVL
      • Подобрение на басите
      • Dolby Media Intelligence
      • Развлечения
      • Еквилайзер
      • Профил на слушане
      • Нощен режим
      • Калибриране на стая
      • Персонален
      • Усилване на вокалите
      Функции на слушалки
      Dolby Atmos за слушалки
      Звукова система
      IntelliSound
      Основен високоговорител
      Широколентов бас-рефлектор (FR01A)

    • Свързаност

      Брой HDMI връзки
      3
      HDMI функции
      • 4K
      • Канал за връщане на аудио
      EasyLink (HDMI-CEC)
      • Изпълнение с едно докосване
      • Преход на дистанционното управление
      • Управление на системния звук
      • Готовност на системата
      Брой USB портове
      2
      Безжична връзка
      • Wi-Fi 802.11ac, 2x2, двулентова
      • Bluetooth 5.2
      • Работи с Apple AirPlay
      HDCP 2,3
      Да на всички HDMI
      HDMI ARC
      Да, на HDMI1
      HDMI 2.1 функции
      • eARC на HDMI 1
      • Поддържа eARC/VRR/ALLM
      EasyLink 2.0
      • Настройка на външни устройства чрез потребителския интерфейс на телевизора
      • HDMI-CEC за Philips TV/SB

    • Поддържани HDMI видео функции

      Игри
      • ALLM
      • HDMI VRR
      HDR
      • HLG
      • HDR10
      • Съвместим с HDR10+

    • Енергиен етикет на ЕС

      EPREL регистрационни номера
      2206259
      Енергиен клас за SDR
      F
      Потребление на енергия във включен режим за SDR
      50  Kwh/1000 ч
      Енергиен клас за HDR
      G
      Потребление на енергия във включен режим за HDR
      80  Kwh/1000 ч
      Консумирана мощност в режим изключено
      няма данни
      Режим на готовност в мрежа
      2,0  W
      Използвана технология с панели
      LED LCD
      Използвана технология с панели.
      QLED LCD

    • Захранване

      Мрежово захранване
      Променлив ток 100 – 240 V, ~50/60 Hz
      Мощност на потребление в режим на готовност
      по-малко от 0,5 W
      Функции за пестене на електроенергия
      • Автоматичен таймер за изключване
      • Светлинен сензор
      • ЕКО режим
      • Изключване на образа (за радио)

    • Аксесоари

      Аксесоари в комплекта
      • 2 бр. батерии тип AAA
      • Брошура за правни въпроси и безопасност
      • Дистанционно управление
      • Настолна стойка
      • Захранващ кабел
      • Кратко ръководство за употреба

    • Дизайн

      Цветове на телевизора
      Козметичен панел в матовочерно
      Дизайн на стойка
      Извита стойка в металическо черно

    • Размери

      Разстояние между 2 стойки
      756 mm  мм
      Може да се монтира на конзола за стена
      200 x 100 мм
      Телевизор без стойка (Ш x В х Д)
      958 x 563 x 87 мм
      Телевизор със стойка (Ш x В х Д)
      958 x 625 x 243 мм
      Картонена опаковка (Ш x В x Д)
      1045 x 650 x 133 мм
      Тегло на телевизора без стойка
      6,76 кг
      Тегло на телевизора със стойка
      7,08 кг
      Тегло с опаковката
      9,8 kg

    • Само определени части или компоненти на този телевизор съдържат олово, когато няма технически алтернативи съгласно съществуващите клаузи за освобождаване на Директивата RoHS (Директива на Европейската общност за ограничение на използването на вредни вещества).
    • Телевизорът поддържа приемане на DVB за предавания със свободен ефирен достъп. Възможно е определени DVB оператори да не се поддържат. Актуализиран списък може да бъде намерен в раздела с често задавани въпроси на уебсайта за поддръжка на Philips. За някои оператори се изисква модул за условен достъп и абонамент. Обърнете се към вашия оператор за повече информация.
    • Наличността на приложението Smart TV се различава от модела на телевизора и държавата. За повече информация посетете: www.philips.com/smarttv
    • Приложението Philips TV Remote и свързаните с него функции зависят от модела телевизор, оператора и държавата, както и от модела смарт устройство и неговата операционна система. За повече информация посетете: www.philips.com/TVRemoteapp
    • EPG и действителният обхват на програмите (до 8 дни) зависи от държавата и оператора.
    • Изисква се абонамент за Netflix. Обект на условия на https://www.netflix.com
    • Amazon Prime е налично за избрани езици и държави.
    • Amazon, Alexa и всички свързани лога са търговски марки на Amazon.com, Inc. или нейните филиали. Amazon Alexa се предлага на избрани езици и държави.
    • Бутон отгоре за мултимедийни услуги на дистанционното управление е различен за всяка държава. Моля, вижте действителния продукт в кутията.
    • Google Assistant е достъпен на различни езици и държави според типа на продукта.
    • Обхватът на услугите за гласово управление се различават в зависимост от държавата и езика. За най-нова информация, моля, свържете се с отдела за обслужване на клиенти.
    • Apple, AirPlay, Apple Home, Homekit и iOS са търговски марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други държави и региони.

