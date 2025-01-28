Перфектният подарък за Свети Валентин е тук. Избери уреди за личнa грижa сега.
  • Само определени части или компоненти на този телевизор съдържат олово, когато няма технически алтернативи съгласно съществуващите клаузи за освобождаване на Директивата RoHS (Директива на Европейската общност за ограничение на използването на вредни вещества).
  • Телевизорът поддържа приемане на DVB за предавания със свободен ефирен достъп. Възможно е определени DVB оператори да не се поддържат. Актуализиран списък може да бъде намерен в раздела с често задавани въпроси на уебсайта за поддръжка на Philips. За някои оператори се изисква модул за условен достъп и абонамент. Обърнете се към вашия оператор за повече информация.
  • Наличността на приложението Smart TV се различава от модела на телевизора и държавата. За повече информация посетете: www.philips.com/smarttv
  • Приложението Philips TV Remote и свързаните с него функции зависят от модела телевизор, оператора и държавата, както и от модела смарт устройство и неговата операционна система. За повече информация посетете: www.philips.com/TVRemoteapp
  • EPG и действителният обхват на програмите (до 8 дни) зависи от държавата и оператора.
  • Изисква се абонамент за Netflix. Обект на условия на https://www.netflix.com
  • Amazon Prime е налично за избрани езици и държави.
  • Amazon, Alexa и всички свързани лога са търговски марки на Amazon.com, Inc. или нейните филиали. Amazon Alexa се предлага на избрани езици и държави.
  • Бутон отгоре за мултимедийни услуги на дистанционното управление е различен за всяка държава. Моля, вижте действителния продукт в кутията.
  • Google Assistant е достъпен на различни езици и държави според типа на продукта.
  • Обхватът на услугите за гласово управление се различават в зависимост от държавата и езика. За най-нова информация, моля, свържете се с отдела за обслужване на клиенти.
  • Apple, AirPlay, Apple Home, Homekit и iOS са търговски марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други държави и региони.

