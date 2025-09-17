Октомврийски намаления! Избери уреди за лична грижа сега.
MLED 920 4K Ambilight TV
reviews

QD MiniLED

За всеки вълнуващ момент

  • 55 инч
    55 инч
  • 65 инч
    65 инч
  • 75 инч
    75 инч

Повече, отколкото си представяте

Някои телевизори просто не знаят кога да спрат. The Xtra е точно такъв. Превъзходен с 4K дисплей, QD MiniLED панел, Dolby Vision и Atmos, AI обработка на картината и Ambilight plus – този телевизор Ambilight е изцяло технологичен.

QD MiniLED

Най-впечатляващата картина на планетата

Комбинирайки ултрапрецизно Mini LED задно осветяване с магията за максимизиране на цветовете на квантовите точки, картината на телевизора The Extra е по-голяма и впечатляваща.

P5 AI

Изключително интелигентна обработка

Анализирайки вашето съдържание, P5 AI оптимизира картината, Ambilight и настройките за игри, за да ви даде предимство и да гарантира истинско изживяване – от мачове до филми – по най-добрия начин.

Ambilight plus

Допълнителни детайли. Допълнително потапяне.

Използвайки система от лещи, Ambilight plus прожектира ореола на Ambilight още по-далеч, в две измерения. За нашата най-адаптивна, поразителна и завладяваща картина досега.

Изображение за функция

Ambilight TV

Телевизорите Ambilight са единствените телевизори с LED светлини зад екрана, които реагират на това, което гледате, потапяйки ви в ореол от цветна светлина. Той променя всичко: вашият телевизор изглежда по-голям и ще бъдете по-увлечени в любимите си спортни събития, филми, музика и игри.

Изображение за функция

Технология Quantum Dot за невероятен цвят и контраст

По-наситени цветове. По-ясни бели цветове. По-дълбоки черни цветове. Технологията Quantum Dot MiniLED позволява постигането на ярка, детайлна картина с остър контраст – и ще видите повече цветове от когато и да било! Нашият видеопроцесор P5 усъвършенства цялостното изживяване за красива реалистична картина, която не се натрапва.

Изображение за функция

Истинско съвършенство – какъвто и да е източникът. Видеопроцесор Philips P5

Видеопроцесорът Philips P5 доставя картина толкова поразителна, колкото съдържанието, което обичате. Детайлите имат видимо повече дълбочина. Цветовете са ярки, а тоновете на кожата изглеждат естествено. Контрастът е толкова ясен, че ще почувствате всеки един детайл. Движението е идеално плавно.

Изображение за функция

Кинематографично изживяване за всичко, което гледате и играете

Дръжте се за ръба на седалката си! С Dolby Vision на борда ще виждате картината, която режисьорът е искал да видите, без повече разочароващи сцени, които са твърде тъмни, за да ги различите! От филми до игри – насладете се всеки великолепен детайл.

Изображение за функция

Технология за завладяващ съраунд звук

Съвместимостта с Dolby Atmos и DTS:X извежда звука на този телевизор на друго ниво във всяка стая. Най-новите филми, най-новите игри, най-големите спортни събития: със звукови ефекти, изведени в пространството над и около вас, ще се почувствате сякаш сте точно в центъра на действието.

Тонколоните Soundbar Philips с телевизори The Xtra

Тонколони Philips

Готови ли сте за кинематографичен звук?

Разбира се, The Extra звучи страхотно без допълнителни настройки. Но за впечатляващи ефекти в стаята и по-ясен и отчетлив диалог пробвайте тонколона Soundbar, създадена да изглежда и работи страхотно с вашия телевизор?

Представяме ви тонколоната Soundbar

