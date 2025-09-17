Комбинирайки ултрапрецизно Mini LED задно осветяване с магията за максимизиране на цветовете на квантовите точки, картината на телевизора The Extra е по-голяма и впечатляваща.
Анализирайки вашето съдържание, P5 AI оптимизира картината, Ambilight и настройките за игри, за да ви даде предимство и да гарантира истинско изживяване – от мачове до филми – по най-добрия начин.
Използвайки система от лещи, Ambilight plus прожектира ореола на Ambilight още по-далеч, в две измерения. За нашата най-адаптивна, поразителна и завладяваща картина досега.
Телевизорите Ambilight са единствените телевизори с LED светлини зад екрана, които реагират на това, което гледате, потапяйки ви в ореол от цветна светлина. Той променя всичко: вашият телевизор изглежда по-голям и ще бъдете по-увлечени в любимите си спортни събития, филми, музика и игри.
По-наситени цветове. По-ясни бели цветове. По-дълбоки черни цветове. Технологията Quantum Dot MiniLED позволява постигането на ярка, детайлна картина с остър контраст – и ще видите повече цветове от когато и да било! Нашият видеопроцесор P5 усъвършенства цялостното изживяване за красива реалистична картина, която не се натрапва.
Видеопроцесорът Philips P5 доставя картина толкова поразителна, колкото съдържанието, което обичате. Детайлите имат видимо повече дълбочина. Цветовете са ярки, а тоновете на кожата изглеждат естествено. Контрастът е толкова ясен, че ще почувствате всеки един детайл. Движението е идеално плавно.
Дръжте се за ръба на седалката си! С Dolby Vision на борда ще виждате картината, която режисьорът е искал да видите, без повече разочароващи сцени, които са твърде тъмни, за да ги различите! От филми до игри – насладете се всеки великолепен детайл.
Съвместимостта с Dolby Atmos и DTS:X извежда звука на този телевизор на друго ниво във всяка стая. Най-новите филми, най-новите игри, най-големите спортни събития: със звукови ефекти, изведени в пространството над и около вас, ще се почувствате сякаш сте точно в центъра на действието.
