TAB6309/10
Нисък профил. Изпълващ стаята звук.
Със своята технология за потапящ звук и ултракомпактен безжичен събуфър тази супертънка тонколона SoundBar ще изпълни стаята ви, без да я превзема. Тя се съчетава перфектно с телевизори Ambilight, за да повиши вълнуващата атмосфера, независимо какво гледате.
2.1 канала, безжичен събуфър
320 W макс. HDMI eARC
DTS Virtual:X
Dolby Atmos®
2.1 канала и технология за потапящ звук осигуряват нови нива на звука, а ултракомпактният безжичен събуфър придава впечатляваща тежест на ефектите и музиката. Четири режима на еквалайзер ви позволяват да изберете стил на звука, който да отговаря на това, което гледате, а гласовете стават по-ясни във всеки режим, ако активирате функцията за подобряване на диалога.
Профилът на тази тонколона SoundBar е само 37 мм: тя ще се побере дори под телевизори Ambilight с по-ниски стойки, а подвижните стенни конзоли (включени в комплекта) ви дават възможност за избор. Ултракомпактният, мощен събуфър е лесен за скриване и можете да го позиционирате вертикално или хоризонтално.
Съвместимостта с DTS Virtual:X преобразява звука на телевизора, като ви предоставя виртуално 3D звуково изживяване, независимо от това какво се показва на екрана! Не се нуждаете от допълнителни високоговорители и работи във всяка стая: включете го чрез дистанционното управление на тонколоната SoundBar или приложението Philips Home Entertainment.
Награди
3.5
от 5
2
Отзиви
Koni 1
30/04/2025
Polska
Dźwięk jak na rozmiary urządzenia niezwykle czysty i przestrzenny, satysfakcja w 100%,polecam!
Този отзив е направен за TAB6309 Soundbar 2.1
Дата на използване 2025-03-30
Този отзив е направен за TAB6309 Soundbar 2.1
Дата на използване 2025-03-30
Marcin1111111
22/09/2026
Polska
Subwoofer przestał grać po ponad pół roku , dzięki nawet spoko smukłe małe wejdzie pod tv i to byłoby na tyle ;)
Този отзив е направен за TAB6309 Soundbar 2.1
Дата на използване 2026-01-22
Този отзив е направен за TAB6309 Soundbar 2.1
Дата на използване 2026-01-22