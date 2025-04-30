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Тонколона Soundbar 2.1

TAB6309/10

3.5

| (2) Отзиви

1 награда

Нисък профил. Изпълващ стаята звук.

Със своята технология за потапящ звук и ултракомпактен безжичен събуфър тази супертънка тонколона SoundBar ще изпълни стаята ви, без да я превзема. Тя се съчетава перфектно с телевизори Ambilight, за да повиши вълнуващата атмосфера, независимо какво гледате.

Виж всички предимства

Нисък профил. Изпълващ стаята звук.

  • 2.1 канала, безжичен събуфър

  • 320 W макс. HDMI eARC

  • DTS Virtual:X

  • Dolby Atmos®

2.1 канала. Безжичен събуфър за по-дълбоки баси

2.1 канала. Безжичен събуфър за по-дълбоки баси

2.1 канала и технология за потапящ звук осигуряват нови нива на звука, а ултракомпактният безжичен събуфър придава впечатляваща тежест на ефектите и музиката. Четири режима на еквалайзер ви позволяват да изберете стил на звука, който да отговаря на това, което гледате, а гласовете стават по-ясни във всеки режим, ако активирате функцията за подобряване на диалога.

Изключително тънък дизайн, идеален за ниско разположени телевизори Ambilight

Изключително тънък дизайн, идеален за ниско разположени телевизори Ambilight

Профилът на тази тонколона SoundBar е само 37 мм: тя ще се побере дори под телевизори Ambilight с по-ниски стойки, а подвижните стенни конзоли (включени в комплекта) ви дават възможност за избор. Ултракомпактният, мощен събуфър е лесен за скриване и можете да го позиционирате вертикално или хоризонтално.

DTS Virtual:X за поглъщащ 3D звук във всяка стая

DTS Virtual:X за поглъщащ 3D звук във всяка стая

Съвместимостта с DTS Virtual:X преобразява звука на телевизора, като ви предоставя виртуално 3D звуково изживяване, независимо от това какво се показва на екрана! Не се нуждаете от допълнителни високоговорители и работи във всяка стая: включете го чрез дистанционното управление на тонколоната SoundBar или приложението Philips Home Entertainment.

Технически данни

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Награди

  • Изображение на TPV_PBTAWARD70

Отзиви

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3.5

от 5

2

Отзиви

4
3
1

30/04/2025

Polska

Polska

Dźwięk jak na rozmiary urządzenia niezwykle czysty i przestrzenny, satysfakcja w 100%,polecam!

Този отзив е направен за TAB6309 Soundbar 2.1

Дата на използване 2025-03-30

Този отзив е направен за TAB6309 Soundbar 2.1

Дата на използване 2025-03-30

22/09/2026

Polska

Polska

Subwoofer przestał grać po ponad pół roku , dzięki nawet spoko smukłe małe wejdzie pod tv i to byłoby na tyle ;)

Този отзив е направен за TAB6309 Soundbar 2.1

Дата на използване 2026-01-22

Този отзив е направен за TAB6309 Soundbar 2.1

Дата на използване 2026-01-22

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