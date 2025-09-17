Октомврийски намаления! Избери уреди за лична грижа сега.
дни
часа
минути
секунди
Октомврийски намаления! Избери уреди за лична грижа сега.

Термини за търсене

The One 4K Ambilight TV
reviews

The One

The One, на който да гледате

  • 43 инч
    43 инч
  • 50 инч
    50 инч
  • 55 инч
    55 инч
  • 65 инч
    65 инч
  • 75 инч
    75 инч
  • 85 инч
    85 инч

Препоръчителна цена на дребно

Този продукт е спрян от производство
Виж всички модели

Този, който има всичко?

Разбираме, че сте малко предубедени. Но The One наистина има всичко, от което се нуждаете. Зашеметяваща 4K картина? Да. QLED? Бъдете сигурни. Както и P5 обработка на картината, функции за игри от следващо поколение и Ambilight. И това е само началото. Представяме ви следващия ви телевизор.

Select option:
  • 43 инч
    43 инч
  • 50 инч
    50 инч
  • 55 инч
    55 инч
  • 65 инч
    65 инч
  • 75 инч
    75 инч
  • 85 инч
    85 инч
Стандартна снимка на продукта Снимка на продукта отпред

QLED дисплей

Захранва се от нанокристали

Традиционните LED TV пропускат светлина през цветните филтри, които притъпяват картината ви. QLED са различни. Те използват слой от мънички нанокристали, които искрят, когато светлината ги докосне, за да произведат интензивно живи цветове и по-чиста картина.

Видеопроцесор P5

Реална картина

Върховният перфекционист – чипът P5 анализира всеки кадър, като подсилва цвета, увеличава контраста, изостря детайлите, изглажда движението и надгражда всеки източник до великолепното 4K.

Ambilight

Оригинални. Интегрирани. Завладяващи

Надникнете в задната част на The One и ще намерите вградени светодиоди. Те са перфектно синхронизирани с това, което е на екрана, и прожектират цветна светлина върху стената ви и изпълват стаята ви с атмосферата на това, което гледате – трансформирайки удоволствието от гледането на телевизия завинаги.

User guide Product sheet
Изображение за функция

Единственият телевизор с вградени светлини на гърба

Представете си. Интегрирана светодиодна светлина, която реагира на всичко, което гледате, като ви потапя в ореол от цветове. Ambilight променя всичко: сега екранът ви ще изглежда по-голям, въвличайки ви по-дълбоко във всичките ви любими телевизионни предавания. След като веднъж я изпитате, никога няма да искате друг телевизор без тази технология.

Изображение за функция

Дефинирана рязкост и яркост на картината с 4K QLED

Ярки цветове. Изключително ясни сцени. Това е съвършенството на картината в най-висша степен. С 4K (UHD) това е телевизор Ambilight, който се адаптира към всички ваши HDR формати. Във всеки невероятен момент, независимо дали е тъмен или светъл, възпроизвеждан или излъчван, можете да попиете всеки детайл, докато гледате сцена след сцена.

Изображение за функция

Трябва да се убедите сами с видеопроцесора Philips P5

Представете си това. Детайли с по-голяма дълбочина. Невероятно живи цветове. Тоновете на кожата са толкова реални. С толкова плавно, естествено движение и толкова ясни изображения, сякаш можете да се потопите в момента. Отворете очи, изострете сетивата си и се оставете да усетите разликата.

Изображение за функция

DTS:X за потапяне в 3D звукови изживявания

DTS:X променя всичко – звукът е толкова истински, че можете да го усетите. С 3D аудиотехнологията, която добавя още едно измерение, той се движи свободно, за да ви потопи по-дълбоко в момента.

Изображение за функция

Изведете гейминга си на следващото ниво

От любителите на джойстици до най-запалените геймъри – всичко това е свързано с изключително отзивчив геймплей и графики, без да се пропуска нито миг. С VRR 144 Hz, HDMI 2.1, свръхниско забавяне и Freesync premium всичко е на разположение за по-плавен геймплей. А с режима за игри Ambilight е време да се потопите още по-дълбоко в действието.

Тонколони Soundbar Philips с телевизори The One

Тонколони Philips

Готови ли сте за кинематографичен звук?

Разбира се, The One звучи страхотно без допълнителни настройки. Но ако предпочитате разтърсващи ефекти или ясен и отчетлив диалог, пробвайте тонколона Soundbar, създадена да звучи, изглежда и работи страхотно с вашия телевизор.

Представяме ви тонколоната Soundbar

Открийте други телевизори The One

Сравни

Отзиви

Обслужване на клиенти и поддръжка

Потърсете помощ за продукта си намерете ръководства научете за най-добрите съвети и трикове и отстранете всякакви проблеми

CustomerSupport

Начална страница за поддръжка

Намерете всички теми за поддръжка и други

MagnifyingGlass

Намерете продукта си

Търсете по номер на модела и намерете специфична информация за продукта

Разгледайте най-добрите ни Ambilight TV

Сравни
The One
The One
Select your model
* Само определени части или компоненти на този телевизор съдържат олово, когато няма технически алтернативи съгласно съществуващите клаузи за освобождаване на Директивата RoHS (Директива на Европейската общност за ограничение на използването на вредни вещества).
* Телевизорът поддържа приемане на DVB за предавания със свободен ефирен достъп. Възможно е определени DVB оператори да не се поддържат. Актуализиран списък може да бъде намерен в раздела с често задавани въпроси на уебсайта за поддръжка на Philips. За някои оператори се изисква модул за условен достъп и абонамент. Обърнете се към вашия оператор за повече информация.
* Наличността на приложението Smart TV се различава от модела на телевизора и държавата. За повече информация посетете: www.philips.com/smarttv
* Приложението Philips TV Remote и свързаните с него функции зависят от модела телевизор, оператора и държавата, както и от модела смарт устройство и неговата операционна система. За повече информация посетете: www.philips.com/TVRemoteapp
* EPG и действителният обхват на програмите (до 8 дни) зависи от държавата и оператора.
* Изисква се абонамент за Netflix. Обект на условия на https://www.netflix.com
* Amazon Prime е налично за избрани езици и държави.
* Amazon, Alexa и всички свързани лога са търговски марки на Amazon.com, Inc. или нейните филиали. Amazon Alexa се предлага на избрани езици и държави.
* Бутон отгоре за мултимедийни услуги на дистанционното управление е различен за всяка държава. Моля, вижте действителния продукт в кутията.
* Google Assistant е достъпен на различни езици и държави според типа на продукта.
* Обхватът на услугите за гласово управление се различават в зависимост от държавата и езика. За най-нова информация, моля, свържете се с отдела за обслужване на клиенти.
* Apple, AirPlay, Apple Home, HomeKit и iOS са търговски марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други държави и региони. IOS е търговска марка или регистрирана търговска марка на Cisco в САЩ и други държави и се използва по лиценз.
© Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2025. Всички права запазени.

Нашият сайт се преглежда най-добре с последната версия на Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.