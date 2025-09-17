Традиционните LED TV пропускат светлина през цветните филтри, които притъпяват картината ви. QLED са различни. Те използват слой от мънички нанокристали, които искрят, когато светлината ги докосне, за да произведат интензивно живи цветове и по-чиста картина.
Върховният перфекционист – чипът P5 анализира всеки кадър, като подсилва цвета, увеличава контраста, изостря детайлите, изглажда движението и надгражда всеки източник до великолепното 4K.
Надникнете в задната част на The One и ще намерите вградени светодиоди. Те са перфектно синхронизирани с това, което е на екрана, и прожектират цветна светлина върху стената ви и изпълват стаята ви с атмосферата на това, което гледате – трансформирайки удоволствието от гледането на телевизия завинаги.
Представете си. Интегрирана светодиодна светлина, която реагира на всичко, което гледате, като ви потапя в ореол от цветове. Ambilight променя всичко: сега екранът ви ще изглежда по-голям, въвличайки ви по-дълбоко във всичките ви любими телевизионни предавания. След като веднъж я изпитате, никога няма да искате друг телевизор без тази технология.
Ярки цветове. Изключително ясни сцени. Това е съвършенството на картината в най-висша степен. С 4K (UHD) това е телевизор Ambilight, който се адаптира към всички ваши HDR формати. Във всеки невероятен момент, независимо дали е тъмен или светъл, възпроизвеждан или излъчван, можете да попиете всеки детайл, докато гледате сцена след сцена.
Представете си това. Детайли с по-голяма дълбочина. Невероятно живи цветове. Тоновете на кожата са толкова реални. С толкова плавно, естествено движение и толкова ясни изображения, сякаш можете да се потопите в момента. Отворете очи, изострете сетивата си и се оставете да усетите разликата.
DTS:X променя всичко – звукът е толкова истински, че можете да го усетите. С 3D аудиотехнологията, която добавя още едно измерение, той се движи свободно, за да ви потопи по-дълбоко в момента.
От любителите на джойстици до най-запалените геймъри – всичко това е свързано с изключително отзивчив геймплей и графики, без да се пропуска нито миг. С VRR 144 Hz, HDMI 2.1, свръхниско забавяне и Freesync premium всичко е на разположение за по-плавен геймплей. А с режима за игри Ambilight е време да се потопите още по-дълбоко в действието.
