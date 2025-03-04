OLED телевизорите са известни със своето несравнимо черно. Новият панел META 3.0 сега осигурява и по-висока пикова яркост с ултраниски отблясъци. За чисти, живи цветове, дори в светли стаи. И с 20% по-ниска консумация на енергия. *Налично при избрани модели, включително Philips OLED910 и OLED950.
Дълбоко в системата на вашия телевизор Ambilight P5 AI Dual Engine сканира всяка сцена, усъвършенствайки картината и настройките на Ambilight, отговаряйки на светлинните условия в стаята ви и давайки ви предимство пред вашите опоненти в игрите. *Налично изключително при моделите Philips OLED950.
Вградени в задната част на вашия телевизор Ambilight, светодиодите танцуват в синхрон с това, което е на екрана, прожектират цветна светлина върху стената и изпълват стаята ви с атмосферата на това, което гледате. Пробвайте веднъж и няма да съжалявате.
Телевизорите Ambilight са единствените телевизори с LED светлини зад екрана, които реагират на това, което гледате, потапяйки ви в ореол от цветна светлина. Той променя всичко: вашият телевизор изглежда по-голям и ще бъдете по-увлечени в любимите си спортни събития, филми, музика и игри.
Реалистичната картина на този ярък OLED TV винаги изглежда превъзходно дори ако се гледа под ъгъл. Всички промени в околната светлина в стаята ви се компенсират автоматично: каквото и да гледате, черното изглежда черно (а не сиво) и дори най-малките детайли ще изпъкват в сенките и светлите зони. Поддържат се всички основни HDR формати.
Процесорът Philips P5 с изкуствен интелект предоставя картина, която е така реалистична, че имате чувството, че бихте могли да влезете направо в нея. Алгоритъм с изкуствен интелект със задълбочено обучение обработва изображенията по начин, подобен на човешкия мозък. Без значение какво гледате, получавате реалистични детайли и контраст, богат цвят и плавно движение.
Дръжте се за ръба на седалката си! С Dolby Vision на борда ще виждате картината, която режисьорът е искал да видите, без повече разочароващи сцени, които са твърде тъмни, за да ги различите! От филми до игри – насладете се всеки великолепен детайл.
Съвместимостта с Dolby Atmos и DTS:X извежда звука на този телевизор на друго ниво във всяка стая. Най-новите филми, най-новите игри, най-големите спортни събития: със звукови ефекти, изведени в пространството над и около вас, ще се почувствате сякаш сте точно в центъра на действието.
