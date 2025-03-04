* Само определени части или компоненти на този телевизор съдържат олово, когато няма технически алтернативи съгласно съществуващите клаузи за освобождаване на Директивата RoHS (Директива на Европейската общност за ограничение на използването на вредни вещества).

* Телевизорът поддържа приемане на DVB за предавания със свободен ефирен достъп. Възможно е определени DVB оператори да не се поддържат. Актуализиран списък може да бъде намерен в раздела с често задавани въпроси на уебсайта за поддръжка на Philips. За някои оператори се изисква модул за условен достъп и абонамент. Обърнете се към вашия оператор за повече информация.

* Приложението Philips TV Remote и свързаните с него функции зависят от модела телевизор, оператора и държавата, както и от модела смартустройство и неговата операционна система. За повече информация посетете: www.philips.com/TVRemoteapp.

* EPG и действителният обхват на програмите (до 8 дни) зависи от държавата и оператора.

* Изисква се абонамент за Netflix. Обект на условия на https://www.netflix.com

* Amazon Prime е налично за избрани езици и държави.

* Amazon, Alexa и всички свързани лога са търговски марки на Amazon.com, Inc. или нейните филиали. Amazon Alexa се предлага на избрани езици и държави.

* Бутон отгоре за мултимедийни услуги на дистанционното управление е различен за всяка държава. Моля, вижте действителния продукт в кутията.

* Google Assistant е достъпен на различни езици и държави според типа на продукта.

* Наличността и функционалността на услугите за гласово управление зависят от държавата и езика.

* Google TV е името на софтуера на това устройство и търговска марка на Google LLC.

* Google TV е името на софтуера на това устройство и търговска марка на Google LLC. YouTube, Ok Google и други марки са търговски марки на Google LLC.

* Наличността на приложението Apple TV и Apple TV+ може да варира според държавата или региона; моля, проверете страниците за поддръжка на Google Play и Apple Inc.

* 144 Hz HDMI VRR, G-sync и FreeSync могат да бъдат постигнати при игра на компютър, свързан към Вашия OLED телевизор чрез HDMI кабел

* Matter/Control4: тази функция ще стане достъпна през 2025 г. чрез софтуерна актуализация.