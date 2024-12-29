Szanowny Kliencie, Dziękujemy za kontakt w sprawie wydajności subwoofera w zestawie Soundbar z bezprzewodowym subwooferem. Przykro mi słyszeć, że dźwięk z subwoofera jest słaby i podobny do dźwięku z telewizora. Aby rozwiązać ten problem, wykonaj następujące kroki: - Sprawdź parowanie i połączenie: Upewnij się, że bezprzewodowy subwoofer jest prawidłowo sparowany z soundbarem. Czasami nieprawidłowe połączenie może prowadzić do ograniczenia basów. Zapoznaj się z instrukcjami parowania na naszej stronie internetowej: TAB5309 Product Page. - Ustawienie: Sprawdź umiejscowienie subwoofera. Aby uzyskać optymalną wydajność, powinien on znajdować się w zalecanej odległości od soundbara i nie może być zasłonięty przez meble lub inne przedmioty, które mogłyby zakłócać sygnał bezprzewodowy. - Aktualizacja oprogramowania sprzętowego: sprawdź, czy soundbar ma zainstalowane najnowsze oprogramowanie sprzętowe. Aktualizacja może potencjalnie poprawić wydajność systemu i rozwiązać problemy z dźwiękiem. - Ustawienia dźwięku: Sprawdź ustawienia dźwięku na soundbarze. Upewnij się, że wszystkie opcje wzmocnienia basów są włączone, aby zmaksymalizować moc wyjściową subwoofera. Jeśli podjąłeś te kroki, a problem nadal występuje, daj nam znać na naszych platformach społecznościowych: Instagram, Facebook i X. Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić doskonałe wrażenia z użytkowania produktów Philips. Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić doskonałe wrażenia z użytkowania produktów Philips