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Саундбар 2.1 с безжичен субуфер

TAB5309/10

2.4

| (5) Отзиви

По-добър и по-дълбок звук за всички ваши забавления

Вдъхнете живот на филмите и още много съдържание с този мощен саундбар и безжичен субуфер. Експлозиите ще гърмят. Музиката ще звучи въздействащо. Игрите ще станат още по-епични. Усъвършенстваната аудиотехнология създава завладяващо звуково изживяване, независимо какво гледате.

Виж всички предимства

По-добър и по-дълбок звук за всички ваши забавления

  • 2.1 канала, безжичен субуфер

  • 240 W макс. HDMI ARC

  • DTS Virtual:X

  • Dolby Digital Plus

2.1 канала. Безжичен субуфер за по-дълбоки баси

2.1 канала. Безжичен субуфер за по-дълбоки баси

2.1 канала и технология за завладяващо аудио ви предлагат нови нива на звука, а компактният безжичен субуфер придава удовлетворяваща плътност на ефектите и музиката. Четирите режима на еквалайзера ви позволяват да изберете звуков стил според това, което гледате, а гласовете стават по-ясни във всеки режим, ако активирате функцията за подобряване на диалога.

DTS Virtual:X за поглъщащ 3D звук във всяка стая

DTS Virtual:X за поглъщащ 3D звук във всяка стая

Съвместимостта с DTS Virtual:X преобразява звука на телевизора, като ви предоставя виртуално 3D звуково изживяване, независимо от това какво се показва на екрана! Не се нуждаете от допълнителни високоговорители и работи във всяка стая: включете го чрез дистанционното управление на тонколоната SoundBar или приложението Philips Home Entertainment.

Dolby Digital Plus. Кинематографичен звук у дома

Dolby Digital Plus. Кинематографичен звук у дома

Насладете се на всички драми, които гледате, и игри, които играете, от първия ред. Тази тонколона SoundBar, съвместима с Dolby Digital Plus, ви осигурява съраунд звук, без да са ви необходими допълнителни високоговорители. Ще чуете и усетите разликата.

Технически данни

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Отзиви

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2.4

от 5

5

Отзиви

4

29/12/2024

România

România

Ok

Având în vedere calitate sunet pret este mai mult decât ok. Este achiziționat de la Altex Giurgiu din data de 8.12.2024 și pana în data de 29.12.2024 cand las recenzia sunt super multumit

Предимства

Calitate sunet excepțională vs pret in jur de 560 lei se sincronizează perfect cu un Samsung qled

Недостатъци

Deocamdata nu am ce sa trec aici

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за TAB5309 Soundbar 2.1 cu subwoofer wireless

Дата на използване 2024-11-29

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за TAB5309 Soundbar 2.1 cu subwoofer wireless

Дата на използване 2024-11-29

29/08/2025

România

România

Bass aproape inexistent.

Bună, am achiziționat acest soundbar din Altex și din păcate am observat că bassul la subwoofer este aproape inexistent. Am umblat la setări nivelul de bass este la maxim dar bass aproape deloc. L-am conectat prin cablu Hdmi Arc și prin Bluetooth și aceași problemă. Ce este de făcut?

Този отзив е направен за TAB5309 Soundbar 2.1 cu subwoofer wireless

Дата на използване 2025-07-29

Този отзив е направен за TAB5309 Soundbar 2.1 cu subwoofer wireless

Дата на използване 2025-07-29

01/09/2024

Slovensko

Slovensko

Sklamanie

Som sklamany zo zvysovania hlasitosti. Mam TV Philips, tak som sa tesil ako budem vsetko ovladat 1 ovladacom. No problem je, ze soundbar ma iba 8 stupnov hlasitosti. 1 je 12% a druhy je 25% ... no v noci bud, slabo pocujete ale jr to pocut v dalsich izbach. Nechapem co chceli usetrit. Soundbar pojdem vratit. Zvuk je asi fajn.

Недостатъци

Nastavenie hlasitosti

Този отзив е направен за TAB5309 Soundbar 2.1 s bezdrôtovým subwooferom

Дата на използване 2024-08-01

Този отзив е направен за TAB5309 Soundbar 2.1 s bezdrôtovým subwooferom

Дата на използване 2024-08-01

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