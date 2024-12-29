TAB5309/10
По-добър и по-дълбок звук за всички ваши забавления
Вдъхнете живот на филмите и още много съдържание с този мощен саундбар и безжичен субуфер. Експлозиите ще гърмят. Музиката ще звучи въздействащо. Игрите ще станат още по-епични. Усъвършенстваната аудиотехнология създава завладяващо звуково изживяване, независимо какво гледате.
2.1 канала, безжичен субуфер
240 W макс. HDMI ARC
DTS Virtual:X
Dolby Digital Plus
2.1 канала и технология за завладяващо аудио ви предлагат нови нива на звука, а компактният безжичен субуфер придава удовлетворяваща плътност на ефектите и музиката. Четирите режима на еквалайзера ви позволяват да изберете звуков стил според това, което гледате, а гласовете стават по-ясни във всеки режим, ако активирате функцията за подобряване на диалога.
Съвместимостта с DTS Virtual:X преобразява звука на телевизора, като ви предоставя виртуално 3D звуково изживяване, независимо от това какво се показва на екрана! Не се нуждаете от допълнителни високоговорители и работи във всяка стая: включете го чрез дистанционното управление на тонколоната SoundBar или приложението Philips Home Entertainment.
Насладете се на всички драми, които гледате, и игри, които играете, от първия ред. Тази тонколона SoundBar, съвместима с Dolby Digital Plus, ви осигурява съраунд звук, без да са ви необходими допълнителни високоговорители. Ще чуете и усетите разликата.
2.4
от 5
5
Отзиви
29/12/2024
România
Ok
Având în vedere calitate sunet pret este mai mult decât ok. Este achiziționat de la Altex Giurgiu din data de 8.12.2024 și pana în data de 29.12.2024 cand las recenzia sunt super multumit
Предимства
Calitate sunet excepțională vs pret in jur de 560 lei se sincronizează perfect cu un Samsung qled
Недостатъци
Deocamdata nu am ce sa trec aici
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за TAB5309 Soundbar 2.1 cu subwoofer wireless
Дата на използване 2024-11-29
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за TAB5309 Soundbar 2.1 cu subwoofer wireless
Дата на използване 2024-11-29
Rdani
29/08/2025
România
Bass aproape inexistent.
Bună, am achiziționat acest soundbar din Altex și din păcate am observat că bassul la subwoofer este aproape inexistent. Am umblat la setări nivelul de bass este la maxim dar bass aproape deloc. L-am conectat prin cablu Hdmi Arc și prin Bluetooth și aceași problemă. Ce este de făcut?
Този отзив е направен за TAB5309 Soundbar 2.1 cu subwoofer wireless
Дата на използване 2025-07-29
Този отзив е направен за TAB5309 Soundbar 2.1 cu subwoofer wireless
Дата на използване 2025-07-29
BlondynSK
01/09/2024
Slovensko
Sklamanie
Som sklamany zo zvysovania hlasitosti. Mam TV Philips, tak som sa tesil ako budem vsetko ovladat 1 ovladacom. No problem je, ze soundbar ma iba 8 stupnov hlasitosti. 1 je 12% a druhy je 25% ... no v noci bud, slabo pocujete ale jr to pocut v dalsich izbach. Nechapem co chceli usetrit. Soundbar pojdem vratit. Zvuk je asi fajn.
Недостатъци
Nastavenie hlasitosti
Този отзив е направен за TAB5309 Soundbar 2.1 s bezdrôtovým subwooferom
Дата на използване 2024-08-01
Този отзив е направен за TAB5309 Soundbar 2.1 s bezdrôtovým subwooferom
Дата на използване 2024-08-01