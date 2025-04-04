Този изтънчен OLED Ambilight TV позволява на красотата да струи. Ще бъдете запленени – от минималистичния дизайн и реалистичната картина до изненадващо кинематографичния звук. Поглъщащото сияние на Ambilight кара всичко да изглежда по-голямо и по-... уау!
Потопете се в това, което обичате. Ambilight телевизор
Телевизорите Ambilight са единствените телевизори с LED светлини зад екрана, които реагират на това, което гледате, потапяйки ви в ореол от цветна светлина. Той променя всичко: вашият телевизор изглежда по-голям и ще бъдете по-увлечени в любимите си спортни събития, филми, музика и игри.
Ярък OLED екран. Реалистична картина при всякаква светлина
Реалистичната картина на този ярък OLED TV винаги изглежда превъзходно дори ако се гледа под ъгъл. Всички промени в околната светлина в стаята ви се компенсират автоматично: каквото и да гледате, черното изглежда черно (а не сиво) и дори най-малките детайли ще изпъкват в сенките и светлите зони. Поддържат се всички основни HDR формати.
Каквото и да гледате, картината е изключително реалистична. Видеопроцесор P5 с изкуствен интелект (AI)
Процесорът Philips P5 с изкуствен интелект предоставя картина, която е така реалистична, че имате чувството, че бихте могли да влезете направо в нея. Алгоритъм с изкуствен интелект със задълбочено обучение обработва изображенията по начин, подобен на човешкия мозък. Без значение какво гледате, получавате реалистични детайли и контраст, богат цвят и плавно движение.
Кинематографично изживяване за всичко, което гледате и играете
Дръжте се за ръба на седалката си! С Dolby Vision на борда ще виждате картината, която режисьорът е искал да видите, без повече разочароващи сцени, които са твърде тъмни, за да ги различите! От филми до игри – насладете се всеки великолепен детайл.
Технология за завладяващ съраунд звук
Съвместимостта с Dolby Atmos и DTS:X извежда звука на този телевизор на друго ниво във всяка стая. Най-новите филми, най-новите игри, най-големите спортни събития: със звукови ефекти, изведени в пространството над и около вас, ще се почувствате сякаш сте точно в центъра на действието.
Перфектен звук на телевизора, каквото и да гледате. IntelliSound Engine
С нашия IntelliSound Engine вашият Ambilight TV може да използва изкуствен интелект, за да ви осигури най-добрия възможен звук! Независимо дали става въпрос за предавания и филми, музика или съдържание с много реч, като например новини, телевизорът автоматично ще оптимизира настройките. Не искате да използвате изкуствен интелект? Можете също така да изберете предварително зададени стилове на звука ръчно или да персонализирате настройките сами.
Развлечение, което харесвате, с малко помощ от Google
Какво искате да гледате? Google TV обединява филми, предавания и много други от всички ваши приложения и абонаменти и ги подрежда специално за вас. Ще получавате предложения въз основа на това, което харесвате, и дори можете да използвате приложението Google TV на телефона си, за да съставяте списък за гледане в движение.
Цялостно решение за игри. Вълнуваща игра за всеки геймър
HDMI 2.1, нативна честота на опресняване от 120 Hz и свръхниско забавяне при въвеждане. Инди игра или AAA заглавие – този Ambilight TV ви осигурява спецификациите, от които се нуждаете, за да играете както искате! За повече контрол Game Bar 2.0 ви позволява да персонализирате как играете и можете да свържете Bluetooth контролер за облачни игри. Компютърните геймъри могат да се насладят и на 144 Hz VRR чрез HDMI.
Свържете се с интелигентни домашни мрежи, гласови асистенти и други
Безпроблемната съвместимост с Matter означава, че можете лесно да интегрирате този 4K Ambilight TV във вашата съществуваща интелигентна домашна мрежа. Можете също така да използвате дистанционното на телевизора, за да управлявате сателитната или кабелната си кутия или да събудите Google Асистент – а телевизорът е съвместим и с устройства, поддържащи Alexa, и Apple AirPlay.
Обмислен дизайн. Отговорно опаковане
Елегантният екран без рамка изглежда изискано във всяка стая, а Ambilight създава хипнотизиращо осветление, когато екранът е изключен. Тънкото метално дистанционно управление на телевизора се зарежда безжично и има активирана от движение подсветка. В опаковката ни е използван сертифициран по FSC рециклиран картон, а брошурите са отпечатани на рециклирана хартия.
Технически данни
Ambilight
Функции на Ambilight
Ambilight Suite
Режим игра
Режим на музика
Адаптиране към цвета на стената
Версия на Ambilight
3-странен
Картина/дисплей
Размер на екрана по диагонал (инчове)
55
инч
Размер на екрана по диагонал (метрична с-ма)
139
см
Дисплей
4K Ultra HD OLED
Разделителна способност на екрана
3840 x 2160p
Основна скорост на обновяване
120
Hz
Блок за обработка на картината
Видеопроцесор P5 AI Perfect Picture
Подобрение на картината
Автоматичен режим и режим "Режисьор"
Calman
Готовност за автоматично калибриране с Calman и ръчно калибриране
Crystal Clear
ECO
Режим "Режисьор"
Игра
Домашно кино
Вградена MEMC/FRC
Micro Dimming Perfect
Монитор
Персонален
Perfect Natural Motion
Променлива скорост на обновяване
144 Hz
Входна разделителна способност на дисплея
Разделителна способност – Скорост на обновяване
576p – 50 Hz, 645 x 480 – 60 Hz, 720p – 50/60 Hz, 1920 x 1080p – 24/25/30/50/ 60/100/120/144 Hz, 2560 x 1440 – 60/120/144 Hz, 3840 x 2160p – 24/25/30/50/60/100/120/144 Hz
Само определени части или компоненти на този телевизор съдържат олово, когато няма технически алтернативи съгласно съществуващите клаузи за освобождаване на Директивата RoHS (Директива на Европейската общност за ограничение на използването на вредни вещества).
Телевизорът поддържа приемане на DVB за предавания със свободен ефирен достъп. Възможно е определени DVB оператори да не се поддържат. Актуализиран списък може да бъде намерен в раздела с често задавани въпроси на уебсайта за поддръжка на Philips. За някои оператори се изисква модул за условен достъп и абонамент. Обърнете се към вашия оператор за повече информация.
Приложението Philips TV Remote и свързаните с него функции зависят от модела телевизор, оператора и държавата, както и от модела смартустройство и неговата операционна система. За повече информация посетете: www.philips.com/TVRemoteapp.
EPG и действителният обхват на програмите (до 8 дни) зависи от държавата и оператора.
Изисква се абонамент за Netflix. Обект на условия на https://www.netflix.com
Amazon Prime е налично за избрани езици и държави.
Amazon, Alexa и всички свързани лога са търговски марки на Amazon.com, Inc. или нейните филиали. Amazon Alexa се предлага на избрани езици и държави.
Бутон отгоре за мултимедийни услуги на дистанционното управление е различен за всяка държава. Моля, вижте действителния продукт в кутията.
Google Assistant е достъпен на различни езици и държави според типа на продукта.
Наличността и функционалността на услугите за гласово управление зависят от държавата и езика.
Google TV е името на софтуера на това устройство и търговска марка на Google LLC.
Google TV е името на софтуера на това устройство и търговска марка на Google LLC. YouTube, Ok Google и други марки са търговски марки на Google LLC.
Наличността на приложението Apple TV и Apple TV+ може да варира според държавата или региона; моля, проверете страниците за поддръжка на Google Play и Apple Inc.
144 Hz HDMI VRR, G-sync и FreeSync могат да бъдат постигнати при игра на компютър, свързан към Вашия OLED телевизор чрез HDMI кабел
Matter/Control4: тази функция ще стане достъпна през 2025 г. чрез софтуерна актуализация.
Apple, AirPlay, Apple Home, HomeKit и iOS са търговски марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други държави и региони. IOS е търговска марка или регистрирана търговска марка на Cisco в САЩ и други държави и се използва по лиценз.