Цялостно решение за игри. Вълнуваща игра за всеки геймър

HDMI 2.1, нативна честота на опресняване от 120 Hz и свръхниско забавяне при въвеждане. Инди игра или AAA заглавие – този Ambilight TV ви осигурява спецификациите, от които се нуждаете, за да играете както искате! За повече контрол Game Bar 2.0 ви позволява да персонализирате как играете и можете да свържете Bluetooth контролер за облачни игри. Компютърните геймъри могат да се насладят и на 144 Hz VRR чрез HDMI.