Специални майски предложения от Philips! Избери уреди за лична грижа сега
дни
часа
минути
секунди
Специални майски предложения от Philips! Избери уреди за лична грижа сега

Термини за търсене

  • Невероятен реализъм. Великолепен дизайн. Невероятен реализъм. Великолепен дизайн. Невероятен реализъм. Великолепен дизайн.
    Energy Label Europe G Енергиен етикет
    За повече информация изтеглете Енергиен етикет (PDF 201.0KB)

    OLED 4K Ambilight TV

    55OLED810/12

    Overall rating / 5
    • Отзиви Отзиви
    1 награда

    Невероятен реализъм. Великолепен дизайн.

    Този изтънчен OLED Ambilight TV позволява на красотата да струи. Ще бъдете запленени – от минималистичния дизайн и реалистичната картина до изненадващо кинематографичния звук. Поглъщащото сияние на Ambilight кара всичко да изглежда по-голямо и по-... уау!

    Вижте всички предимства

    Наличен в:

    OLED 4K Ambilight TV

    Сходни продукти

    Вижте всички Ambilight

    Невероятен реализъм. Великолепен дизайн.

    • Телевизор AMBILIGHT 139 cm (55")
    • 4K OLED. 144 Hz
    • Видеопроцесор P5 AI perfect picture
    • Dolby Vision и Dolby Atmos
    Потопете се в това, което обичате. Ambilight телевизор

    Потопете се в това, което обичате. Ambilight телевизор

    Телевизорите Ambilight са единствените телевизори с LED светлини зад екрана, които реагират на това, което гледате, потапяйки ви в ореол от цветна светлина. Той променя всичко: вашият телевизор изглежда по-голям и ще бъдете по-увлечени в любимите си спортни събития, филми, музика и игри.

    Ярък OLED екран. Реалистична картина при всякаква светлина

    Ярък OLED екран. Реалистична картина при всякаква светлина

    Реалистичната картина на този ярък OLED TV винаги изглежда превъзходно дори ако се гледа под ъгъл. Всички промени в околната светлина в стаята ви се компенсират автоматично: каквото и да гледате, черното изглежда черно (а не сиво) и дори най-малките детайли ще изпъкват в сенките и светлите зони. Поддържат се всички основни HDR формати.

    Каквото и да гледате, картината е изключително реалистична. Видеопроцесор P5 с изкуствен интелект (AI)

    Каквото и да гледате, картината е изключително реалистична. Видеопроцесор P5 с изкуствен интелект (AI)

    Процесорът Philips P5 с изкуствен интелект предоставя картина, която е така реалистична, че имате чувството, че бихте могли да влезете направо в нея. Алгоритъм с изкуствен интелект със задълбочено обучение обработва изображенията по начин, подобен на човешкия мозък. Без значение какво гледате, получавате реалистични детайли и контраст, богат цвят и плавно движение.

    Кинематографично изживяване за всичко, което гледате и играете

    Кинематографично изживяване за всичко, което гледате и играете

    Дръжте се за ръба на седалката си! С Dolby Vision на борда ще виждате картината, която режисьорът е искал да видите, без повече разочароващи сцени, които са твърде тъмни, за да ги различите! От филми до игри – насладете се всеки великолепен детайл.

    Технология за завладяващ съраунд звук

    Технология за завладяващ съраунд звук

    Съвместимостта с Dolby Atmos и DTS:X извежда звука на този телевизор на друго ниво във всяка стая. Най-новите филми, най-новите игри, най-големите спортни събития: със звукови ефекти, изведени в пространството над и около вас, ще се почувствате сякаш сте точно в центъра на действието.

    Перфектен звук на телевизора, каквото и да гледате. IntelliSound Engine

    Перфектен звук на телевизора, каквото и да гледате. IntelliSound Engine

    С нашия IntelliSound Engine вашият Ambilight TV може да използва изкуствен интелект, за да ви осигури най-добрия възможен звук! Независимо дали става въпрос за предавания и филми, музика или съдържание с много реч, като например новини, телевизорът автоматично ще оптимизира настройките. Не искате да използвате изкуствен интелект? Можете също така да изберете предварително зададени стилове на звука ръчно или да персонализирате настройките сами.

    Развлечение, което харесвате, с малко помощ от Google

    Развлечение, което харесвате, с малко помощ от Google

    Какво искате да гледате? Google TV обединява филми, предавания и много други от всички ваши приложения и абонаменти и ги подрежда специално за вас. Ще получавате предложения въз основа на това, което харесвате, и дори можете да използвате приложението Google TV на телефона си, за да съставяте списък за гледане в движение.

    Цялостно решение за игри. Вълнуваща игра за всеки геймър

    Цялостно решение за игри. Вълнуваща игра за всеки геймър

    HDMI 2.1, нативна честота на опресняване от 120 Hz и свръхниско забавяне при въвеждане. Инди игра или AAA заглавие – този Ambilight TV ви осигурява спецификациите, от които се нуждаете, за да играете както искате! За повече контрол Game Bar 2.0 ви позволява да персонализирате как играете и можете да свържете Bluetooth контролер за облачни игри. Компютърните геймъри могат да се насладят и на 144 Hz VRR чрез HDMI.

    Свържете се с интелигентни домашни мрежи, гласови асистенти и други

    Свържете се с интелигентни домашни мрежи, гласови асистенти и други

    Безпроблемната съвместимост с Matter означава, че можете лесно да интегрирате този 4K Ambilight TV във вашата съществуваща интелигентна домашна мрежа. Можете също така да използвате дистанционното на телевизора, за да управлявате сателитната или кабелната си кутия или да събудите Google Асистент – а телевизорът е съвместим и с устройства, поддържащи Alexa, и Apple AirPlay.

    Обмислен дизайн. Отговорно опаковане

    Елегантният екран без рамка изглежда изискано във всяка стая, а Ambilight създава хипнотизиращо осветление, когато екранът е изключен. Тънкото метално дистанционно управление на телевизора се зарежда безжично и има активирана от движение подсветка. В опаковката ни е използван сертифициран по FSC рециклиран картон, а брошурите са отпечатани на рециклирана хартия.

    Технически данни

    • Ambilight

      Функции на Ambilight
      • Ambilight Suite
      • Режим игра
      • Режим на музика
      • Адаптиране към цвета на стената
      Версия на Ambilight
      3-странен

    • Картина/дисплей

      Размер на екрана по диагонал (инчове)
      55  инч
      Размер на екрана по диагонал (метрична с-ма)
      139  см
      Дисплей
      4K Ultra HD OLED
      Разделителна способност на екрана
      3840 x 2160p
      Основна скорост на обновяване
      120  Hz
      Блок за обработка на картината
      Видеопроцесор P5 AI Perfect Picture
      Подобрение на картината
      • Автоматичен режим и режим "Режисьор"
      • Calman
      • Готовност за автоматично калибриране с Calman и ръчно калибриране
      • Crystal Clear
      • ECO
      • Режим "Режисьор"
      • Игра
      • Домашно кино
      • Вградена MEMC/FRC
      • Micro Dimming Perfect
      • Монитор
      • Персонален
      • Perfect Natural Motion
      Променлива скорост на обновяване
      144 Hz

    • Входна разделителна способност на дисплея

      Разделителна способност – Скорост на обновяване
      576p – 50 Hz, 645 x 480 – 60 Hz, 720p – 50/60 Hz, 1920 x 1080p – 24/25/30/50/ 60/100/120/144 Hz, 2560 x 1440 – 60/120/144 Hz, 3840 x 2160p – 24/25/30/50/60/100/120/144 Hz

    • Тунер / Приемане / Предаване

      Цифров телевизор
      DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
      Индикатор за силата на сигнала
      Да
      Телетекст
      1000 страници Hypertext
      HEVC поддръжка
      Да

    • Smart TV

      Приложения от Smart TV*
      • Amazon Prime Video
      • Apple TV
      • Disney+
      • Netflix*
      • Приложение NFT*
      • YouTube
      ОС
      Google TV™
      Размер на паметта (флаш)*
      32 GB

    • Функции на Smart TV

      Интерактивна телевизия
      HbbTV
      Гласов асистент*
      • Дистанционно управление с микрофон.
      • Работи с Alexa
      • Хей, Google!
      Изживяване тип „интелигентен дом“
      • Control4
      • MATTER
      • Работи с Apple Home
      Гейминг лента за управление
      Gamebar 2.0
      TTS поддръжка
      Да

    • Мултимедийни приложения

      Формати за възпроизвеждане на видеоклипове
      AVI, MKV, HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1
      Формати за възпроизвеждане на музика
      MP3, WAV, AAC, FLAC
      Поддържани формати на субтитрите
      SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT
      Формати за възпроизвеждане на изображения
      JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF

    • Звук

      Аудио
      2.1 канала
      Изходна мощност (RMS)
      Изходна мощност: 70 вата (RMS)
      Конфигурация на високоговорител
      4 x 10 W високоговорители за средни до високи честоти, 30 W събуфер
      Кодек
      • Dolby Atmos
      • Dolby Digital
      • DTS:X
      Подобрение на звука
      • A.I. EQ
      • Режим с изкуствен интелект
      • Режим на AVL
      • Ясен диалог
      • Диалог
      • Dolby Media Intelligence
      • Dolby Atmos
      • Развлечения
      • Профил на слушане
      • Музика
      • Нощен режим
      • Оригинални
      • Персонален
      • Пространствена музика
      Функции на слушалки
      Dolby Atmos за слушалки
      Основен високоговорител
      2-лентов за средни честоти + високоговорител за високи честоти
      Басов високоговорител
      Triple Ring Balance Quad PR

    • Свързаност

      Брой HDMI връзки
      4
      HDMI функции
      • 4K
      • Канал за връщане на аудио
      EasyLink (HDMI-CEC)
      • Изпълнение с едно докосване
      • Преход на дистанционното управление
      • Управление на системния звук
      • Готовност на системата
      Брой USB портове
      2
      Безжична връзка
      • Wi-Fi 802.11ax, 2x2, двулентова
      • Bluetooth 5.2
      • Работи с Apple AirPlay
      HDCP 2,3
      Да на всички HDMI
      HDMI ARC
      Да, на HDMI2
      HDMI 2.1 функции
      • eARC на HDMI 2
      • Поддържа eARC/VRR/ALLM
      • Максимална скорост на данните 48 Gbps
      EasyLink 2.0
      • Настройка на външни устройства чрез потребителския интерфейс на телевизора
      • HDMI-CEC за Philips TV/SB

    • Поддържани HDMI видео функции

      HDMI 1/2
      • HDMI 2.1 пълна честотна лента 48 Gbps
      • до 4K 144 Hz
      Игри
      • AMD FreeSync Premium
      • ALLM
      • Dolby Vision Game
      • HDMI VRR
      • HGiG
      • Съвместимост с NVIDIA G-Sync
      HDMI 3/4
      HDMI 2.0
      HDR
      • Dolby Vision
      • HDR10
      • Адаптивен HDR10+
      • HLG

    • Енергиен етикет на ЕС

      EPREL регистрационни номера
      2294060
      Енергиен клас за SDR
      G
      Потребление на енергия във включен режим за SDR
      84  Kwh/1000 ч
      Енергиен клас за HDR
      G
      Потребление на енергия във включен режим за HDR
      112  Kwh/1000 ч
      Консумирана мощност в режим изключено
      няма данни
      Режим на готовност в мрежа
      2,0  W
      Използвана технология с панели
      OLED

    • Захранване

      Мрежово захранване
      Променлив ток 100 – 240 V, 50/60 Hz
      Мощност на потребление в режим на готовност
      0,5 W
      Функции за пестене на електроенергия
      • Автоматичен таймер за изключване
      • ЕКО режим
      • Светлинен сензор
      • Изключване на образа (за радио)

    • Аксесоари

      Аксесоари в комплекта
      • 1 x USB-C кабел за зареждане на дистанционно управление
      • Захранващ кабел
      • Дистанционно управление с безжично зареждане
      • Ръководство за бърз старт
      • Листовка с правна информация и информация за безопасност
      • Настолна стойка

    • Дизайн

      Цветове на телевизора
      Метална рамка
      Дизайн на стойка
      Метална централна овална стойка от сатениран хром

    • Размери

      Разстояние между 2 стойки
      500  мм
      Може да се монтира на конзола за стена
      300 x 300 мм
      Телевизор без стойка (Ш x В х Д)
      1226 x 708 x 68 мм
      Телевизор със стойка (Ш x В х Д)
      1226 x 773 x 230 мм
      Картонена опаковка (Ш x В x Д)
      1460 x 860 x 160 мм
      Тегло на телевизора без стойка
      17,14 кг
      Тегло на телевизора със стойка
      20,6 кг
      Тегло с опаковката
      25 кг

    Badge-D2C

    Получете поддръжка за този продукт

    Намерете съвети за продукти, често задавани въпроси, ръководства за потребителя и информация за безопасност и съответствие.

    Предложени продукти

    Последни гледани продукти

    Награди

    Отзиви

    Напишете ревю за продукта

    • Само определени части или компоненти на този телевизор съдържат олово, когато няма технически алтернативи съгласно съществуващите клаузи за освобождаване на Директивата RoHS (Директива на Европейската общност за ограничение на използването на вредни вещества).
    • Телевизорът поддържа приемане на DVB за предавания със свободен ефирен достъп. Възможно е определени DVB оператори да не се поддържат. Актуализиран списък може да бъде намерен в раздела с често задавани въпроси на уебсайта за поддръжка на Philips. За някои оператори се изисква модул за условен достъп и абонамент. Обърнете се към вашия оператор за повече информация.
    • Приложението Philips TV Remote и свързаните с него функции зависят от модела телевизор, оператора и държавата, както и от модела смартустройство и неговата операционна система. За повече информация посетете: www.philips.com/TVRemoteapp.
    • EPG и действителният обхват на програмите (до 8 дни) зависи от държавата и оператора.
    • Изисква се абонамент за Netflix. Обект на условия на https://www.netflix.com
    • Amazon Prime е налично за избрани езици и държави.
    • Amazon, Alexa и всички свързани лога са търговски марки на Amazon.com, Inc. или нейните филиали. Amazon Alexa се предлага на избрани езици и държави.
    • Бутон отгоре за мултимедийни услуги на дистанционното управление е различен за всяка държава. Моля, вижте действителния продукт в кутията.
    • Google Assistant е достъпен на различни езици и държави според типа на продукта.
    • Наличността и функционалността на услугите за гласово управление зависят от държавата и езика.
    • Google TV е името на софтуера на това устройство и търговска марка на Google LLC.
    • Google TV е името на софтуера на това устройство и търговска марка на Google LLC. YouTube, Ok Google и други марки са търговски марки на Google LLC.
    • Наличността на приложението Apple TV и Apple TV+ може да варира според държавата или региона; моля, проверете страниците за поддръжка на Google Play и Apple Inc.
    • 144 Hz HDMI VRR, G-sync и FreeSync могат да бъдат постигнати при игра на компютър, свързан към Вашия OLED телевизор чрез HDMI кабел
    • Matter/Control4: тази функция ще стане достъпна през 2025 г. чрез софтуерна актуализация.
    • Apple, AirPlay, Apple Home, HomeKit и iOS са търговски марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други държави и региони. IOS е търговска марка или регистрирана търговска марка на Cisco в САЩ и други държави и се използва по лиценз.

    Открийте

    MyPhilips

    Регистрирайте се за ексклузивни оферти

    Абонирайте се за нашия бюлетин

    * Това поле е задължително

    Ексклузивни промоции и купони

    Пускане на продукти на пазара

    Съвети и препоръки

    *
    Бих искал/а да получавам промоционални съобщения, базирани на моите предпочитания и поведение, за продукти, услуги, събития и промоции от Philips. Мога лесно да прекратя абонамента си по всяко време!
    Какво означава това?
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2025. Всички права запазени.

    Нашият сайт се преглежда най-добре с последната версия на Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.