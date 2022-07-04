Лесно и щадящо кожата интимно бръснене
2x резервни ножчета
Приляга на всички дръжки на OneBlade
Ножчето издържа до 4 месеца*
Ножчето SkinProtect осигурява допълнителен слой защита от дразнене на кожата за чувствителната кожа на подмишниците и интимните зони.
Двустранното ножче ви позволява да бръснете в двете посоки, за да достигнете лесно до трудните места, да създадете чисти линии или допълнително стилизиране точно там, където искате.
Ножчетата от неръждаема стомана са проектирани за издръжливост. За оптимална производителност е необходимо единствено да сменяте всяко ножче на всеки 4 месеца*. Смяната е лесна и безпроблемна.
4.5
от 5
312
Отзиви
90%
препоръчват този продукт
Mr. Jones
04/07/2022
България
Довелен съм!
При мен е около 3 месеца горе долу като време за използване. Но и аз го ползвам 2 - 3 пъти на седмица. При по-често използване, може и по-малко да издръжи.
Предимства
Доста добре бръснене и наобратно
Недостатъци
Малко са скъпи, но за 3 месеца е Ок.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за OneBlade QP220/55 Сменяемо ножче
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за OneBlade QP220/55 Сменяемо ножче
The traveler
30/05/2022
България
Издръжливи и остри
Оказаха се доста издръжливи. Аз карам 3месеца с едно ножче, което е Ок като се има предвид, че не са много евтини. Като цяло съм доволен
Предимства
Издръжливи и доста остри
Недостатъци
Няма засега
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за OneBlade QP230/50 Резервно ножче
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за OneBlade QP230/50 Резервно ножче
Alex8585
18/05/2022
България
Отлично качество
Доволен съм от качеството на ножчетата и издръжливостта на батерията на тримера
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за OneBlade QP230/50 Резервно ножче
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за OneBlade QP230/50 Резервно ножче
Онлайн проучване сред 16 003 мъже, използващи електрически уреди за мъжка грижа, проведено през 2024 г.
За най-добро бръснене. На базата на 2 цялостни бръснения на седмица. Действителните резултати може да варират.
Рециклируема опаковка на хартиена основа