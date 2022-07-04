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  • Лесно и щадящо кожата интимно бръснене
  • Лесно и щадящо кожата интимно бръснене
  • Лесно и щадящо кожата интимно бръснене
  • Лесно и щадящо кожата интимно бръснене
  • Лесно и щадящо кожата интимно бръснене
  • Лесно и щадящо кожата интимно бръснене
  • Лесно и щадящо кожата интимно бръснене
  • Лесно и щадящо кожата интимно бръснене
  • Лесно и щадящо кожата интимно бръснене
  • Лесно и щадящо кожата интимно бръснене
  • Лесно и щадящо кожата интимно бръснене
  • Лесно и щадящо кожата интимно бръснене
  • Лесно и щадящо кожата интимно бръснене
  • Лесно и щадящо кожата интимно бръснене
  • Лесно и щадящо кожата интимно бръснене
  • Лесно и щадящо кожата интимно бръснене
  • Лесно и щадящо кожата интимно бръснене
  • Лесно и щадящо кожата интимно бръснене
  • Лесно и щадящо кожата интимно бръснене
  • Лесно и щадящо кожата интимно бръснене
  • Лесно и щадящо кожата интимно бръснене

OneBlade2x ножчета SkinProtect

QP229/50

4.5
| (312) Отзиви | 90% препоръчват този продукт
Лесно и щадящо кожата интимно бръснене
Ножчето SkinProtect осигурява допълнителен слой защита от дразнене на кожата за чувствителната кожа на подмишниците и интимните зони.
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Изберете Philips OneBlade – от предпочитаната марка №1 за електрически уреди за мъжка грижа1

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Бръснене и подрязване с допълнителна защита на кожата

Лесно и щадящо кожата интимно бръснене

  • Лесно и щадящо кожата интимно бръснене

  • 2x резервни ножчета

  • Приляга на всички дръжки на OneBlade

  • Ножчето издържа до 4 месеца*

Защитава чувствителните зони

Защитава чувствителните зони

Ножчето SkinProtect осигурява допълнителен слой защита от дразнене на кожата за чувствителната кожа на подмишниците и интимните зони.

Лесно бръснене в двете посоки

Лесно бръснене в двете посоки

Двустранното ножче ви позволява да бръснете в двете посоки, за да достигнете лесно до трудните места, да създадете чисти линии или допълнително стилизиране точно там, където искате.

Ножчетата издържат до 4 месеца*

Ножчетата издържат до 4 месеца*

Ножчетата от неръждаема стомана са проектирани за издръжливост. За оптимална производителност е необходимо единствено да сменяте всяко ножче на всеки 4 месеца*. Смяната е лесна и безпроблемна.

Технически данни

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Отзиви

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4.5

от 5

312

Отзиви

90%

препоръчват този продукт

04/07/2022

България

България

Довелен съм!

При мен е около 3 месеца горе долу като време за използване. Но и аз го ползвам 2 - 3 пъти на седмица. При по-често използване, може и по-малко да издръжи.

Предимства

Доста добре бръснене и наобратно

Недостатъци

Малко са скъпи, но за 3 месеца е Ок.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за OneBlade QP220/55 Сменяемо ножче

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за OneBlade QP220/55 Сменяемо ножче

30/05/2022

България

България

Издръжливи и остри

Оказаха се доста издръжливи. Аз карам 3месеца с едно ножче, което е Ок като се има предвид, че не са много евтини. Като цяло съм доволен

Предимства

Издръжливи и доста остри

Недостатъци

Няма засега

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за OneBlade QP230/50 Резервно ножче

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за OneBlade QP230/50 Резервно ножче

18/05/2022

България

България

Отлично качество

Доволен съм от качеството на ножчетата и издръжливостта на батерията на тримера

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за OneBlade QP230/50 Резервно ножче

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за OneBlade QP230/50 Резервно ножче

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