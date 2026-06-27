Лесно и щадящо кожата интимно бръснене
1 x ножче SkinProtect
1 x гребена за подстригване
100% водоустойчивост
С презареждане, за сухо или мокро използване
Ножчето SkinProtect осигурява допълнителен слой защита от дразнене на кожата за чувствителната кожа на подмишниците и интимните зони.
Сега известната ни технология OneBlade е готова за подмишниците и интимните зони, без значение колко дълго сте оставили космите да растат. Докато бързото ножче почиства всички тези косми със скорост 100 пъти в секунда, заоблените ръбове и мостът на протектора за кожата и заоблените върхове предпазват кожата ви там и долу.
Искате да оставите малко косми? Подстригвайте космите в интимните зони и подмишниците, както искате. Просто поставете прикрепящия се 3 мм гребен за подстригване.
4.2
от 5
198
Отзиви
85%
препоръчват този продукт
Tosho
27/06/2026
България
Заслужава си покупката
Продукта е страхотен и върши чудесна работа! Батерията е много издръжлива, уреда е олекотен и удобен за работа!
Предимства
Използвам Philips OneBlade основно за подстригване и оформяне на интимната зона и останах приятно изненадан. Уредът работи плавно, без неприятно дърпане и е доста щадящ към кожата при внимателна
Недостатъци
Няма такива
Този отзив е направен за OneBlade QP1924/22 Intimate
Date of Use 2026-06-17
Този отзив е направен за OneBlade QP1924/22 Intimate
Date of Use 2026-06-17
Тedi
12/06/2025
България
Уникален продукт, толкова лесен за употреба и удобен за пренасяне.
Предимства
лесен за употреба
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за OneBlade QP1924/20 Intimate
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за OneBlade QP1924/20 Intimate
27/05/2025
България
Препоръчвам!!!
Страхотен продукт! Осигурява гладко и удобно бръснене , без раздразнения.
Този отзив е направен за OneBlade QP1924/20 Intimate
Този отзив е направен за OneBlade QP1924/20 Intimate
Онлайн проучване сред 16 003 мъже, използващи електрически уреди за мъжка грижа, проведено през 2024 г.
За най-добро бръснене. На базата на 2 цялостни бръснения на седмица. Действителните резултати може да варират.