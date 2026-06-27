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  • Лесно и щадящо кожата интимно бръснене
  • Лесно и щадящо кожата интимно бръснене
  • Лесно и щадящо кожата интимно бръснене
  • Лесно и щадящо кожата интимно бръснене
  • Лесно и щадящо кожата интимно бръснене
  • Лесно и щадящо кожата интимно бръснене
  • Лесно и щадящо кожата интимно бръснене
  • Лесно и щадящо кожата интимно бръснене
  • Лесно и щадящо кожата интимно бръснене
  • Лесно и щадящо кожата интимно бръснене
  • Лесно и щадящо кожата интимно бръснене
  • Лесно и щадящо кожата интимно бръснене

OneBladeIntimate

QP1924/20

4.2
| (198) Отзиви | 85% препоръчват този продукт
Лесно и щадящо кожата интимно бръснене
Ножчето SkinProtect осигурява допълнителен слой защита от дразнене на кожата за чувствителната кожа на подмишниците и интимните зони.
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Philips OneBlade #1 Number 1 Brand logo

Изберете Philips OneBlade – от предпочитаната марка №1 за електрически уреди за мъжка грижа1

Бръснене и подрязване с допълнителна защита на кожата

Лесно и щадящо кожата интимно бръснене

  • Лесно и щадящо кожата интимно бръснене

  • 1 x ножче SkinProtect

  • 1 x гребена за подстригване

  • 100% водоустойчивост

  • С презареждане, за сухо или мокро използване

Защитава чувствителните зони

Защитава чувствителните зони

Ножчето SkinProtect осигурява допълнителен слой защита от дразнене на кожата за чувствителната кожа на подмишниците и интимните зони.

Двупосочно бръснене и подстригване, 100% водоустойчив, USB-A зареждане

Двупосочно бръснене и подстригване, 100% водоустойчив, USB-A зареждане

Сега известната ни технология OneBlade е готова за подмишниците и интимните зони, без значение колко дълго сте оставили космите да растат. Докато бързото ножче почиства всички тези косми със скорост 100 пъти в секунда, заоблените ръбове и мостът на протектора за кожата и заоблените върхове предпазват кожата ви там и долу.

Прикрепящ се 3 мм гребен за лесно подстригване на косми

Прикрепящ се 3 мм гребен за лесно подстригване на косми

Искате да оставите малко косми? Подстригвайте космите в интимните зони и подмишниците, както искате. Просто поставете прикрепящия се 3 мм гребен за подстригване.

Технически данни

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Отзиви

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4.2

от 5

198

Отзиви

85%

препоръчват този продукт

27/06/2026

България

България

Заслужава си покупката

Продукта е страхотен и върши чудесна работа! Батерията е много издръжлива, уреда е олекотен и удобен за работа!

Предимства

Използвам Philips OneBlade основно за подстригване и оформяне на интимната зона и останах приятно изненадан. Уредът работи плавно, без неприятно дърпане и е доста щадящ към кожата при внимателна

Недостатъци

Няма такива

Този отзив е направен за OneBlade QP1924/22 Intimate

Date of Use 2026-06-17

Този отзив е направен за OneBlade QP1924/22 Intimate

Date of Use 2026-06-17

12/06/2025

България

България

Уникален продукт, толкова лесен за употреба и удобен за пренасяне.

Предимства

лесен за употреба

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за OneBlade QP1924/20 Intimate

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за OneBlade QP1924/20 Intimate

27/05/2025

България

България

Препоръчвам!!!

Страхотен продукт! Осигурява гладко и удобно бръснене , без раздразнения.

Този отзив е направен за OneBlade QP1924/20 Intimate

Този отзив е направен за OneBlade QP1924/20 Intimate

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      1. Онлайн проучване сред 16 003 мъже, използващи електрически уреди за мъжка грижа, проведено през 2024 г. 

      1. За най-добро бръснене. На базата на 2 цялостни бръснения на седмица. Действителните резултати може да варират.