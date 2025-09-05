Специални майски предложения от Philips! Избери уреди за лична грижа сега
    Безжични слушалки с наушници върху цялото ухо

    TAH7508WT/97

    Потопете се в изживяването свободно

    За работа или игри – преминавайте с лекота през своите дни с тези безжични шумопотискащи слушалки! Адаптивното шумопотискане и удобното прилягане върху цялото ухо ви потапят в изживяването. Получавате плътен, богат звук, а за игри и филми има специална настройка за по-малко забавяне.

    Безжични слушалки с наушници върху цялото ухо

    • Шумопотискане Pro
    • Леки слушалки с наушници върху цялото ухо
    • Естествен звук. Динамични баси
    • До 60 часа време на възпроизвеждане

    Потопете се с Шумопотискане Pro

    Адаптивното шумопотискане реагира бързо на заобикалящата Ви среда, за да заглуши външните шумове, включително вятъра, в реално време. Ако искате да чуете какво се случва около Вас, Awareness Mode пропуска отново външните звуци. Функцията Quick Awareness усилва гласовете, така че да може да водите разговор, без да сваляте слушалките си.

    Леки, удобни, сгъваеми – и стилни!

    Кръглите накрайници на наушниците и елегантната рамка придават на тези слушалки с наушници върху цялото ухо открояващо се чувство за стил. Подплънките на наушниците от мемори пяна ви осигуряват комфорт при по-продължително слушане – като наушниците се сгъват в плоско положение и се завъртат навътре за лесно съхранение в джоба или чантата ви.

    Страхотен звук дори при ниска сила на звука с функция "Динамични баси"

    Ще се насладите на плътен звук от 40-милиметровите мембрани и добра пасивна шумоизолация благодарение на прилягането върху целите уши. За да се възползвате от пълната сила на любимите си баси, без да увеличавате силата на звука, просто активирайте функцията „Динамични баси“ чрез многофункционалния бутон или приложението Philips Headphones.

    До 60 часа време на възпроизвеждане (45 с включено шумопотискане)

    Получавате време за слушане в продължение на повече от един ден дори с включено шумопотискане. Пълно зареждане отнема само 2 часа чрез USB-C, а бързо 15-минутно зареждане Ви осигурява допълнителни 3 часа. Може също така да използвате USB-C кабел, за да ги включите към всяко смарт устройство с USB-C порт.

    Ясни разговори. Хората ще чуват това, което казвате

    Гласът ви ще се чува ясно, когато провеждате разговор. Специален микрофон улавя звука на гласа ви, докато алгоритъм за намаляване на шума заглушава част от фоновия шум от заобикалящата ви среда.

    Стабилна многоточкова Bluetooth свързаност

    Усъвършенстваната Bluetooth свързаност ви осигурява по-стабилна връзка за безпроблемно поточно предаване и можете да се свържете с две Bluetooth устройства (iOS или Android) едновременно. Насладете се на списък за изпълнение или слушайте без прекъсване любимия си подкаст без досадни прекъсвания в звука.

    Приложение Philips Headphones. Персонализирайте настройки и управление

    Случвало ли ви се е да забравите да изключите слушалките си? Настройте таймер в нашето придружаващо приложение и те ще се изключат автоматично. Приложението също така ви позволява да управлявате свързаните устройства или да изключвате адаптивното шумопотискане и сами да контролирате нивата. Освен това има набор от предварително зададени стилове на звук: Voice (Глас) е идеален за подкасти!

    Топъл, прецизен, естествен. Емблематичен звук на Philips

    От музика до подкасти – тези безжични слушалки правят звуците, които обичате, още по-добри! Ще се насладите на топъл, прецизен звук с плътни баси от големите мембрани, които са настроени спрямо емблематичния звук на Philips.

    Технически данни

    • Звук

      Акустична система
      Затворена
      Честотен обхват
      7 - 40 000 Hz
      Импеданс
      32 ома
      Чувствителност
      96 dB (1K Hz)
      Диаметър на високоговорителя
      40  мм
      Максимална входяща мощност
      30  mW
      Тип мембрана
      Динамичен
      Hi-Res Audio
      Да

    • Свързаност

      Версия на Bluetooth
      5,2
      Bluetooth профили
      • A2DP
      • AVRCP
      • HFP
      Максимален обхват
      До 10  м
      Multipoint свързване
      Да
      Поддържан кодек
      SBC
      Гнездо за слушалки
      3.5  мм

    • Външен кашон

      Дължина
      21.6  см
      Брой потребителски опаковки
      3
      Ширина
      21  см
      Бруто тегло
      1.742  кг
      Височина
      26.3  см
      GTIN
      1 48 95229 14022 3
      Нето тегло
      1.12  кг
      Тегло на опаковката
      0.622  кг

    • Удобство

      Автоматично изключване
      Да
      Регулиране на силата на звука
      Да
      Поддръжка за приложение Philips Headphones
      Да
      Възможно е актуализиране на фърмуера
      Да
      Тип на органите за управление
      Бутон

    • Захранване

      Брой батерии
      1 бр.
      Време за разговор
      35 часа
      Време за зареждане
      2 ч.  час(а)
      Време за възпроизвеждане на музика (с включено ANC)
      45  час(а)
      Време за възпроизвеждане на музика (с изключено ANC)
      60  час(а)
      Бързо време за зареждане
      15 mins for 3 hrs
      Тегло на батерията (Общо)
      12.4  гр
      Капацитет на батерията (слушалки)
      600  mAh
      Тип батерия (слушалки)
      Литиев полимер (вградена)

    • Габарити на опаковката

      Височина
      25.5  см
      Тип опаковка
      Картон
      Начин на поставяне
      Окачен
      Ширина
      19.45  см
      Дълбочина
      6.2  см
      Брой включени продукти
      1
      EAN
      48 95229 14022 6
      Бруто тегло
      0.5  кг
      Нето тегло
      0.303  кг
      Тегло на опаковката
      0.197  кг

    • Размери на продукта

      Височина
      21  см
      Ширина
      18.7  см
      Дълбочина
      5  см
      Тегло
      0.271  кг

    • Аксесоари

      Аудио кабел
      3,5 мм стерео кабел, Д = 1,2 м
      Ръководство за бърз старт
      Да
      Кабел за зареждане
      USB-C кабел, 500 мм

    • Дизайн

      Цвят
      Бяло
      Начин на носене
      Лента за главата
      Сгъваема конструкция
      Сгъване в плоско положение/компактно сгъване
      Материал на наушниците
      Плат
      Прилягане на ушите
      С наушници върху цялото ухо
      Тип наушници
      Затворен гръб

    • Телекомуникация

      Микрофон за обаждания
      1 mic

    • ANC функции

      Технология ANC
      Хибридни
      Awareness mode
      Да
      Микрофон за ANC
      4 микрофона
      ANC (Активно шумопотискане)
      Да

    • Гласов асистент

      Съвместими с гласов асистент
      • Apple Siri
      • Google Асистент
      Активиране на гласовия асистент
      Натиснете бутона за ANC
      Поддръжка на гласовия асистент
      Да

