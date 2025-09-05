TAH7508BK/97
Потопете се в изживяването свободно
За работа или игри – преминавайте с лекота през своите дни с тези безжични шумопотискащи слушалки! Адаптивното шумопотискане и удобното прилягане върху цялото ухо ви потапят в изживяването. Получавате плътен, богат звук, а за игри и филми има специална настройка за по-малко забавяне.Вижте всички предимства
Адаптивното шумопотискане реагира бързо на заобикалящата Ви среда, за да заглуши външните шумове, включително вятъра, в реално време. Ако искате да чуете какво се случва около Вас, Awareness Mode пропуска отново външните звуци. Функцията Quick Awareness усилва гласовете, така че да може да водите разговор, без да сваляте слушалките си.
Кръглите накрайници на наушниците и елегантната рамка придават на тези слушалки с наушници върху цялото ухо открояващо се чувство за стил. Подплънките на наушниците от мемори пяна ви осигуряват комфорт при по-продължително слушане – като наушниците се сгъват в плоско положение и се завъртат навътре за лесно съхранение в джоба или чантата ви.
Ще се насладите на плътен звук от 40-милиметровите мембрани и добра пасивна шумоизолация благодарение на прилягането върху целите уши. За да се възползвате от пълната сила на любимите си баси, без да увеличавате силата на звука, просто активирайте функцията „Динамични баси“ чрез многофункционалния бутон или приложението Philips Headphones.
Получавате време за слушане в продължение на повече от един ден дори с включено шумопотискане. Пълно зареждане отнема само 2 часа чрез USB-C, а бързо 15-минутно зареждане Ви осигурява допълнителни 3 часа. Може също така да използвате USB-C кабел, за да ги включите към всяко смарт устройство с USB-C порт.
Гласът ви ще се чува ясно, когато провеждате разговор. Специален микрофон улавя звука на гласа ви, докато алгоритъм за намаляване на шума заглушава част от фоновия шум от заобикалящата ви среда.
Усъвършенстваната Bluetooth свързаност ви осигурява по-стабилна връзка за безпроблемно поточно предаване и можете да се свържете с две Bluetooth устройства (iOS или Android) едновременно. Насладете се на списък за изпълнение или слушайте без прекъсване любимия си подкаст без досадни прекъсвания в звука.
Случвало ли ви се е да забравите да изключите слушалките си? Настройте таймер в нашето придружаващо приложение и те ще се изключат автоматично. Приложението също така ви позволява да управлявате свързаните устройства или да изключвате адаптивното шумопотискане и сами да контролирате нивата. Освен това има набор от предварително зададени стилове на звук: Voice (Глас) е идеален за подкасти!
От музика до подкасти – тези безжични слушалки правят звуците, които обичате, още по-добри! Ще се насладите на топъл, прецизен звук с плътни баси от големите мембрани, които са настроени спрямо емблематичния звук на Philips.
