Приложение Philips Headphones. Персонализирайте настройки и управление

Случвало ли ви се е да забравите да изключите слушалките си? Настройте таймер в нашето придружаващо приложение и те ще се изключат автоматично. Приложението също така ви позволява да управлявате свързаните устройства или да изключвате адаптивното шумопотискане и сами да контролирате нивата. Освен това има набор от предварително зададени стилове на звук: Voice (Глас) е идеален за подкасти!