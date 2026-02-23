Перфектният подарък за Свети Валентин е тук. Избери уреди за личнa грижa сега.
    Безжични слушалки с наушници върху цялото ухо

    TAH6000BK/00

    Потопете се в комфорт

    Останете фокусирани със слушалките с активно шумопотискане, създадени за години на комфортна употреба. Носете ги безжично, за да се насладите на топъл, естествен звук, докато сте в движение. Или свържете кабел и се насладете на Hi-Res Audio, когато слушате с кабел.

    Вижте всички предимства

    Наличен в:

    Безжични слушалки с наушници върху цялото ухо

    Потопете се в комфорт

    • Естествен звук. Динамични баси
    • Комфортно прилягане над ухото
    • Адаптивно шумопотискане
    • До 80 часа време на възпроизвеждане

    Отличен звук дори при ниска сила на звука. Слушайте безжично или с кабел

    Специално настроените 40 мм мембрани и Dynamic Bass се комбинират, за да ви предоставят страхотен звук с пълни и богати баси дори при ниски нива на звука. За да се насладите на звук с висока разделителна способност, можете да слушате с кабел чрез 3,5 мм аудио кабел (включен в комплекта) или чрез USB-C.

    Потопете се в изживяването свободно с адаптивното шумопотискане

    Адаптивното шумопотискане реагира бързо на заобикалящата Ви среда, за да заглуши външните шумове, включително вятъра, в реално време. Ако искате да чуете какво се случва около Вас, Awareness Mode пропуска отново външните звуци. Функцията Quick Awareness усилва гласовете, така че да може да водите разговор, без да сваляте слушалките си.

    Удобна форма и сменяеми компоненти за дългогодишна употреба

    Меките наушници от полиуретанова кожа и меката регулируема лента за глава ви осигуряват изключително удобно носене. За най-добра акустична изолация и комфорт можете да замените меките наушници от мемори пяна, ако с времето се износват. Можете също да замените презареждаемата литиевойонна батерия на слушалките, когато тя достигне края на своя живот.

    Стабилна многоточкова Bluetooth® свързаност и лесно сдвояване

    Съвместимостта с най-новите Bluetooth® 6.0 устройства ви позволява да предавате поточно без досадни прекъсвания в звука и да се свързвате с две устройства едновременно. Поддържат се и Android Fast Pair Microsoft Swift Pair.

    До 80 часа време на възпроизвеждане (50 с включено шумопотискане)

    С изключено шумопотискане можете да получите до 80 часа време за възпроизвеждане от едно пълно зареждане, а с включена функция за шумопотискане – до 50 часа. За бързо зареждане, заредете само за 5 минути, за да получите допълнителни 4 часа.

    Технология с 5 микрофона. По-ясни разговори, дори на шумни места

    Тези слушалки разполагат с пет микрофона, като два от тях, в комбинация с алгоритъм за намаляване на шума с изкуствен интелект, ви осигуряват суперясни разговори. Дори ако се намирате на оживена градска улица в много ветровит ден гласът ви ще се чува ясно и човекът, с когото разговаряте, няма да се разсейва от това, което се случва около вас.

    Приложение Philips Headphones. Персонализирайте изживяването си

    Чувствате ли, че на музиката ви липсва нещо? Нашето приложение за съпътстващи устройства разполага с EQ, интуитивен еквалайзер, който ви позволява да настройвате звука и да пробвате различни настройки на еквалайзера с върха на пръстите си. Можете също да използвате приложението, за да регулирате шумопотискането, да активирате Dynamic Bass, да управлявате свързаните устройства, да актуализирате фърмуера и още.

    Топъл, естествен звук. Емблематичен звук на Philips

    Персонализираните мембрани в тези слушалки са настроени според емблематичния на Philips, което ви осигурява топъл, естествен звук с дълбоки баси. Каквото и да слушате, ще ви хареса това, което чувате.

    Рециклирана пластмаса, сертифицирана от GRS. Отговорна опаковка

    В нашите продукти използваме рециклирани пластмаси след употреба, а опаковките ни са изработени от FSC-сертифициран рециклиран картон с вложки, отпечатани на рециклирана хартия.

    Технически данни

    • Звук

      Акустична система
      Затворена
      Честотен обхват
      20 – 40 000 Hz
      Импеданс
      16 ома
      Чувствителност
      108 ± 3dB (1 kHz, 1 mW)
      Диаметър на високоговорителя
      40  мм
      Максимална входяща мощност
      30  mW
      Тип мембрана
      Динамичен
      Hi-Res Audio
      Да

    • Свързаност

      Версия на Bluetooth
      6,0
      Bluetooth профили
      • A2DP
      • AVRCP
      • HFP
      Максимален обхват
      До 10  м
      Multipoint свързване
      Да
      Поддържан кодек
      SBC
      Гнездо за слушалки
      3.5  мм

    • Външен кашон

      Дължина
      22.40  см
      Брой потребителски опаковки
      3
      Ширина
      22.00  см
      Бруто тегло
      1.65  кг
      Височина
      25.50  см
      GTIN
      1 48 95229 17697 0
      Нето тегло
      0.81  кг
      Тегло на опаковката
      0.84  кг

    • Удобство

      Поддръжка за приложение Philips Headphones
      Да
      Google fast pair
      Да
      Възможно е актуализиране на фърмуера
      Да
      Тип на органите за управление
      Бутон
      Microsoft Swift Pair
      Да

    • Захранване

      Брой батерии
      1 бр.
      Време за зареждане
      2  час(а)
      Време за възпроизвеждане на музика (с включено ANC)
      50  час(а)
      Време за възпроизвеждане на музика (с изключено ANC)
      80  час(а)
      Бързо време за зареждане
      15 mins for 4 hrs
      Тегло на батерията (Общо)
      14.8  гр
      Капацитет на батерията (слушалки)
      720  mAh
      Тип батерия (слушалки)
      Литиев полимер (вградена)

    • Габарити на опаковката

      Височина
      25  см
      Тип опаковка
      Картон
      Начин на поставяне
      Окачен
      Ширина
      21.2  см
      Дълбочина
      6.9  см
      Брой включени продукти
      1
      EAN
      48 95229 17697 3
      Бруто тегло
      0.500  кг
      Нето тегло
      0.270  кг
      Тегло на опаковката
      0.230  кг

    • Размери на продукта

      Височина
      19.20  см
      Ширина
      16.60  см
      Дълбочина
      8.20  см
      Тегло
      0.024  кг

    • Аксесоари

      Аудио кабел
      3,5 мм стерео кабел, Д = 1,0 м
      Ръководство за бърз старт
      Да

    • Дизайн

      Цвят
      Черно
      Начин на носене
      Лента за главата
      Сгъваема конструкция
      Плоски/вътрешни
      Материал на наушниците
      Синтетична кожа
      Прилягане на ушите
      С наушници върху цялото ухо
      Тип наушници
      Затворен гръб

    • Телекомуникация

      Микрофон за обаждания
      2 mics
      Понижаване на шума от вятъра
      Да

    • UPC

      UPC
      8 40063 20787 5

    • ANC функции

      Технология ANC
      Hybrid, ANC Pro
      Awareness mode
      Да
      Адаптивно ANC
      Да
      Микрофон за ANC
      3 микрофона
      ANC (Активно шумопотискане)
      Да

    • Гласов асистент

      Съвместими с гласов асистент
      • Apple Siri
      • Google Асистент
      Активиране на гласовия асистент
      Натиснете многофункционалния бутон
      Поддръжка на гласовия асистент
      Да

    • Устойчивост

      Пластмасова обвивка
      съдържа 52% рециклиран след употреба поликарбонат TE-00132492 сертифициран от GRS

