TAH6000BK/00
Потопете се в комфорт
Останете фокусирани със слушалките с активно шумопотискане, създадени за години на комфортна употреба. Носете ги безжично, за да се насладите на топъл, естествен звук, докато сте в движение. Или свържете кабел и се насладете на Hi-Res Audio, когато слушате с кабел.Вижте всички предимства
Специално настроените 40 мм мембрани и Dynamic Bass се комбинират, за да ви предоставят страхотен звук с пълни и богати баси дори при ниски нива на звука. За да се насладите на звук с висока разделителна способност, можете да слушате с кабел чрез 3,5 мм аудио кабел (включен в комплекта) или чрез USB-C.
Адаптивното шумопотискане реагира бързо на заобикалящата Ви среда, за да заглуши външните шумове, включително вятъра, в реално време. Ако искате да чуете какво се случва около Вас, Awareness Mode пропуска отново външните звуци. Функцията Quick Awareness усилва гласовете, така че да може да водите разговор, без да сваляте слушалките си.
Меките наушници от полиуретанова кожа и меката регулируема лента за глава ви осигуряват изключително удобно носене. За най-добра акустична изолация и комфорт можете да замените меките наушници от мемори пяна, ако с времето се износват. Можете също да замените презареждаемата литиевойонна батерия на слушалките, когато тя достигне края на своя живот.
Съвместимостта с най-новите Bluetooth® 6.0 устройства ви позволява да предавате поточно без досадни прекъсвания в звука и да се свързвате с две устройства едновременно. Поддържат се и Android Fast Pair Microsoft Swift Pair.
С изключено шумопотискане можете да получите до 80 часа време за възпроизвеждане от едно пълно зареждане, а с включена функция за шумопотискане – до 50 часа. За бързо зареждане, заредете само за 5 минути, за да получите допълнителни 4 часа.
Тези слушалки разполагат с пет микрофона, като два от тях, в комбинация с алгоритъм за намаляване на шума с изкуствен интелект, ви осигуряват суперясни разговори. Дори ако се намирате на оживена градска улица в много ветровит ден гласът ви ще се чува ясно и човекът, с когото разговаряте, няма да се разсейва от това, което се случва около вас.
Чувствате ли, че на музиката ви липсва нещо? Нашето приложение за съпътстващи устройства разполага с EQ, интуитивен еквалайзер, който ви позволява да настройвате звука и да пробвате различни настройки на еквалайзера с върха на пръстите си. Можете също да използвате приложението, за да регулирате шумопотискането, да активирате Dynamic Bass, да управлявате свързаните устройства, да актуализирате фърмуера и още.
Персонализираните мембрани в тези слушалки са настроени според емблематичния на Philips, което ви осигурява топъл, естествен звук с дълбоки баси. Каквото и да слушате, ще ви хареса това, което чувате.
В нашите продукти използваме рециклирани пластмаси след употреба, а опаковките ни са изработени от FSC-сертифициран рециклиран картон с вложки, отпечатани на рециклирана хартия.
