Коледни предложения! Избери уреди за лична грижа сега.
дни
часа
минути
секунди
Коледни предложения! Избери уреди за лична грижа сега.

Термини за търсене

  • Приставка за изправяне на коса за MultiStyler Приставка за изправяне на коса за MultiStyler Приставка за изправяне на коса за MultiStyler

    SalonMultistylist Приставка за изправяне

    CRP523/01

    Приставка за изправяне на коса за MultiStyler

    Изправящият елемент за универсалния MultiStyler създава гладки стилове, които блестят.

    Вижте всички предимства

    SalonMultistylist Приставка за изправяне

    Сходни продукти

    Вижте всички Аксесоари за грижи за косата

    Съвместими продукти

    Къде да намеря номера на модела на продукта?
    Намиране на номера на моя продукт
    Къде да намеря номера на моя продукт?
    намерени продукти за Няма намерени продукти за

    Приставка за изправяне на коса за MultiStyler

    Проверете за съвместимост по-долу

    • Фризьорска маша
    • Морскосиня

    Подновете лесно своя продукт с оригинални части от Philips

    От време на време вашият продукт се нуждае от подновяване, а това никога не е било толкова лесно както с резервните части на Philips. Всичко това с гарантирано качество от Philips.

    Технически данни

    • Сменяема част

      За модели
      • HP4696/01
      • HP4696/10
      • HP4696/39
      • HP4696/49
    Badge-D2C

    Получете поддръжка за този продукт

    Намерете съвети за продукти, често задавани въпроси, ръководства за потребителя и информация за безопасност и съответствие.

    Предложени продукти

    Последни гледани продукти

    Открийте

    MyPhilips

    Регистрирайте се за ексклузивни оферти

    Абонирайте се за нашия бюлетин

    * Това поле е задължително

    Ексклузивни промоции и купони

    Пускане на продукти на пазара

    Съвети и препоръки

    *
    Бих искал/а да получавам промоционални съобщения, базирани на моите предпочитания и поведение, за продукти, услуги, събития и промоции от Philips. Мога лесно да прекратя абонамента си по всяко време!
    Какво означава това?
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2025. Всички права запазени.

    Нашият сайт се преглежда най-добре с последната версия на Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.