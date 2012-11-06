Прекратен продукт
Творчество в прическите, постоянна грижа
Искате ли да преброите начините да си направите страхотна прическа? SalonMultistylist "8 в 1" има осем универсални керамични приставки за прически. Идеален за създаване на всички прически, за които можете да си помислите... и нещо повече.
Керамиката е гладка на микроскопично ниво и естествено издръжлива, поради което е един от най-добрите материали за изправящи пластини. Пластините се плъзгат без усилие през косата ви и я правят идеално бляскава.
Пазете и съхранявайте машата за изправяне на коса със стил, като използвате красивата чантичка за съхранение. Чантичката е включена в комплекта.
Използвайте шнолите, за да направите кичури. Това ще ви помогне лесно да оформите цялата си коса.
5.0
от 5
1
Рецензия
100%
препоръчват този продукт
Ruda109
06/11/2012
Polska
Świetny produkt
Nad lokówką zastanawiałam się dłuższy czas, po zakupie tej wiedziałam, że to strzał w 10 - dzięki niej mogę bez problemu wyczarować burzę loczków, czy też spokojne, łagodne fale. Wymienne końcówki są łatwe w obsłudze. Lokówka szybko się narzewa, jest funkcjonalna, łatwo się nią operuje. Na plus zasługuje również długi kabel. Jednym słowem polecam wszystkim.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SalonMultistylist HP4696/10 Multi-Styler
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SalonMultistylist HP4696/10 Multi-Styler
XXX (Запазва до 95% от влагата в косата)