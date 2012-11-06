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Прекратен продукт

SalonMultistylistMulti-Styler

HP4696/01

5

| (1) Рецензия | 100% препоръчват този продукт

Творчество в прическите, постоянна грижа

Искате ли да преброите начините да си направите страхотна прическа? SalonMultistylist "8 в 1" има осем универсални керамични приставки за прически. Идеален за създаване на всички прически, за които можете да си помислите... и нещо повече.

Виж всички предимства

Запазва до 95% от хидратацията на косата1

SalonSuper Stylist

Творчество в прическите, постоянна грижа

Керамични плочи за гладко плъзгане и бляскава коса

Керамични плочи за гладко плъзгане и бляскава коса

Керамиката е гладка на микроскопично ниво и естествено издръжлива, поради което е един от най-добрите материали за изправящи пластини. Пластините се плъзгат без усилие през косата ви и я правят идеално бляскава.

В комплекта е включена красива чантичка

В комплекта е включена красива чантичка

Пазете и съхранявайте машата за изправяне на коса със стил, като използвате красивата чантичка за съхранение. Чантичката е включена в комплекта.

В комплекта: шноли за лесно оформяне на прическата

Използвайте шнолите, за да направите кичури. Това ще ви помогне лесно да оформите цялата си коса.

Технически данни

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Отзиви

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5.0

от 5

1

Рецензия

100%

препоръчват този продукт

4
3
2
1

06/11/2012

Polska

Polska

Świetny produkt

Nad lokówką zastanawiałam się dłuższy czas, po zakupie tej wiedziałam, że to strzał w 10 - dzięki niej mogę bez problemu wyczarować burzę loczków, czy też spokojne, łagodne fale. Wymienne końcówki są łatwe w obsłudze. Lokówka szybko się narzewa, jest funkcjonalna, łatwo się nią operuje. Na plus zasługuje również długi kabel. Jednym słowem polecam wszystkim.

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Този отзив е направен за SalonMultistylist HP4696/10 Multi-Styler

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SalonMultistylist HP4696/10 Multi-Styler

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      1. XXX (Запазва до 95% от влагата в косата) 