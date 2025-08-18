Ранен достъп до Черен Петък! Избери уреди за лична грижа сега.
    Beard Trimmer 7000 Series Оформяне на брада с колектор за косми

    BT7670/15

    Overall rating / 5
    Със самозаточващи се метални ножчета, широк тример и технологията BeardSense ще постигнете прецизен и равномерен резултат без усилие. Освен това иновативния колектор за косъмчета намалява бъркотията, за да нямате проблеми при подстригването.

    Вижте всички предимства

    Beard Trimmer 7000 Series Оформяне на брада с колектор за косми

    За прецизни линии на брадата с по-малко бъркотия

    • Изцяло метални ножчета
    • Стъпки от 0,2 мм за прецизност
    • Широк тример
    • Колектор за косми
    • До 120 минути време на работа
    Максимална прецизност и дълготрайна производителност

    Максимална прецизност и дълготрайна производителност

    Самозаточващите се метални остриета осигуряват допълнителна здравина за максимална прецизност при подстригване, като остават остри като в първия ден, без да е необходимо масло за остриетата. Некорозиращите остриета също така улесняват почистването.

    Оформете брадата си с необходимата прецизност

    Оформете брадата си с необходимата прецизност

    Селекторът за прецизност на тримера има 40 настройки за дължина със стъпка от 0,2 мм, което ви помага да оформите брадата си толкова прецизно, колкото ви е необходимо.

    Предназначен за улавяне на косми, докато подстригвате

    Предназначен за улавяне на косми, докато подстригвате

    Иновативният ни колектор за косми ефективно улавя до 80% от подстриганите косми*, като намалява бъркотията при подстригването.

    Мощно подстригване дори на най-взискателните бради

    Мощно подстригване дори на най-взискателните бради

    С технологията BeardSense нашият тример сканира гъстотата на брадата ви 125 пъти в секунда, за да увеличи мощността в по-гъстите зони и да ви осигури правилната мощност за най-добър резултат.

    Ефективно и равномерно подстригване за идеален външен вид

    Ефективно и равномерно подстригване за идеален външен вид

    Усъвършенстваните гребени Lift&Trim повдигат космите към острието, като ги улавят при всяко преминаване за ефективно и равномерно подстригване.

    Оформяйте краищата и контурите на брадата си за чисто дефиниран завършек

    Оформяйте краищата и контурите на брадата си за чисто дефиниран завършек

    Висококачественият изцяло метален широк тример ви помага да оформите краищата и контурите на брадата си, за да постигнете остър и чист завършек.

    Добавете допълнителна дефиниция към крайната визия

    Добавете допълнителна дефиниция към крайната визия

    Тесният дизайн на тримера за детайли с поставяне с щракване придава допълнителна яснота на детайлите без усилие, създавайки визията ви с прецизност.

    Постигнете перфектната визия, като създадете нюанси

    Постигнете перфектната визия, като създадете нюанси

    Гребените за преливане на тримера създават нюанси от двете страни на брадата ви за идеален завършек.

    Опростете ежедневната си рутина с лесно почистване

    Опростете ежедневната си рутина с лесно почистване

    Тъй като тримерът може да се мие на 100%, можете просто да го изплакнете под течаща вода, опростявайки грижата за окосмяването по тялото.

    За повече контрол и комфорт при подстригване

    За повече контрол и комфорт при подстригване

    Ергономичната ни ръкохватка с 360-градусов захват Fine Line прави устройството лесно за държане и работа, като ви осигурява комфорта и контрола, от които се нуждаете, за да усъвършенствате външния си вид.

    Удобно зареждане и съхранение

    Удобно зареждане и съхранение

    Стойката предлага удобно зареждане и съхранение на устройството ви, така че то да е готово, когато и вие сте.

    Постоянна мощна работа от началото до края

    Постоянна мощна работа от началото до края

    Нашата издръжлива литиева батерия осигурява до 120 минути работа с опция за 5-минутно бързо зареждане** за мощно и продължително подстригване.

    Бъдете информирани за всяко подстригване

    Бъдете информирани за всяко подстригване

    Светлинният индикатор ви информира за състоянието на батерията и за това дали е напълно заредена, като ви гарантира, че винаги сте готови за следващата сесия за грижа.

    Поддържайте грижата за окосмяването организирана у дома или в движение

    Калъфът за пътуване съхранява устройството и всички необходими приставки на едно място, като по този начин поддържа рутината ви за грижа за окосмяването организирана у дома или когато сте в движение.

    Технически данни

    • Аксесоари

      Удобство
      • Колектор за косми
      • Поставка за зареждане
      • Четка за почистване
      • USB-A (не е включен адаптер)
      Пътуване и съхранение
      Калъф за пътуване

    • Захранване

      Време на работа
      120 минути
      Тип батерия
      литиево-йонна
      Зареждане
      • 1 час
      • Бързо зареждане за 5 мин
      • USB-A зареждане (5 V⎓/≥ 1 A)
      Състояние на батерията
      Индикатор за зареждане
      Употреба
      Безжични

    • Дизайн

      Дръжка
      Ергономично захващане
      Покритие
      Умерен металик

    • Сервиз

      Гаранция
      До 5 години***

    • Лесна употреба

      Без необходимост от поддръжка
      Не е необходимо смазочно масло за ножчета
      Водоустойчивост
      Мокро и сухо

    • Резюме

      Зона на тялото
      Брада
      Инструменти и аксесоари
      10
      Настройки за дължина
      0,4 – 20 мм
      Прецизни стъпки
      40
      Решение
      Подрязване
      Технологии
      BeardSense

    • Инструменти за стилизиране

      Подрязващо ножче
      Самонаточващи се метални ножчета
      Специализирани
      • Прецизен тример
      • Гребени за преливане
      • Широк тример

    • Гребени

      Брада
      • Къс 0,4 – 10 мм
      • Дълъг 10,4 – 20 мм

    Принадлежности

    Отзиви

    Напишете ревю за продукта

    • При регистрация на Philips.com в рамките на 90 дни от покупката 

