BT7670/15
Остри ръбове, минимални усилия
Със самозаточващи се метални ножчета, широк тример и технологията BeardSense ще постигнете прецизен и равномерен резултат без усилие. Освен това иновативния колектор за косъмчета намалява бъркотията, за да нямате проблеми при подстригването.Вижте всички предимства
Ако имате право на освобождаване от ДДС за медицински устройства, можете да го заявите за този продукт. Стойността на ДДС ще бъде приспадната от показаната по-горе цена. Вижте пълните подробности във вашата пазарска кошница.
Самозаточващите се метални остриета осигуряват допълнителна здравина за максимална прецизност при подстригване, като остават остри като в първия ден, без да е необходимо масло за остриетата. Некорозиращите остриета също така улесняват почистването.
Селекторът за прецизност на тримера има 40 настройки за дължина със стъпка от 0,2 мм, което ви помага да оформите брадата си толкова прецизно, колкото ви е необходимо.
Иновативният ни колектор за косми ефективно улавя до 80% от подстриганите косми*, като намалява бъркотията при подстригването.
С технологията BeardSense нашият тример сканира гъстотата на брадата ви 125 пъти в секунда, за да увеличи мощността в по-гъстите зони и да ви осигури правилната мощност за най-добър резултат.
Усъвършенстваните гребени Lift&Trim повдигат космите към острието, като ги улавят при всяко преминаване за ефективно и равномерно подстригване.
Висококачественият изцяло метален широк тример ви помага да оформите краищата и контурите на брадата си, за да постигнете остър и чист завършек.
Тесният дизайн на тримера за детайли с поставяне с щракване придава допълнителна яснота на детайлите без усилие, създавайки визията ви с прецизност.
Гребените за преливане на тримера създават нюанси от двете страни на брадата ви за идеален завършек.
Тъй като тримерът може да се мие на 100%, можете просто да го изплакнете под течаща вода, опростявайки грижата за окосмяването по тялото.
Ергономичната ни ръкохватка с 360-градусов захват Fine Line прави устройството лесно за държане и работа, като ви осигурява комфорта и контрола, от които се нуждаете, за да усъвършенствате външния си вид.
Стойката предлага удобно зареждане и съхранение на устройството ви, така че то да е готово, когато и вие сте.
Нашата издръжлива литиева батерия осигурява до 120 минути работа с опция за 5-минутно бързо зареждане** за мощно и продължително подстригване.
Светлинният индикатор ви информира за състоянието на батерията и за това дали е напълно заредена, като ви гарантира, че винаги сте готови за следващата сесия за грижа.
Калъфът за пътуване съхранява устройството и всички необходими приставки на едно място, като по този начин поддържа рутината ви за грижа за окосмяването организирана у дома или когато сте в движение.
