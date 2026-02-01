ПродуктиПоддръжка

Всички серии

  • Снимка на един продукт
  • Снимка на един продукт

USB кабел

CP1788

USB кабел за зареждане на вашето устройство

USB кабел за удобно зареждане на вашето устройство чрез USB портове. Съвместим само с устройства, които се зареждат чрез USB

Виж всички предимства
Съвместими продукти
Epilator Series 8000

Epilator Series 8000
Безкабелен епилатор за употреба на мокра и суха кожа

BRE708/00

Epilator Series 8000

Epilator Series 8000
Безкабелен епилатор за употреба на мокра и суха кожа

BRE709/00

Epilator Series 8000

Epilator Series 8000
Безкабелен епилатор за употреба на мокра и суха кожа

BRE711/00

Epilator Series 9000

Epilator Series 9000
Безкабелен епилатор за употреба на мокра и суха кожа

BRE718/00

Epilator Series 9000

Epilator Series 9000
Безкабелен епилатор за употреба на мокра и суха кожа

BRE719/00

Beauty Set 9900

Beauty Set 9900
Комплект за красота

BRE748/00

Beauty Set 9900

Beauty Set 9900
Комплект за красота

BRE750/00

Head Shaver Pro 5000 Series

Head Shaver Pro 5000 Series
Незаменима самобръсначка с ножчета ComfortCut

HS5980/15

Head Shaver Pro 7000 Series

Head Shaver Pro 7000 Series
Подобрена самобръсначка с 90 минути време на работа

HS7980/15

Head Shaver Pro 9000 Series

Head Shaver Pro 9000 Series
Първокласна самобръсначка с луксозни аксесоари

HS9980/15

Проверете за съвместимост по-долу

USB кабел за зареждане на вашето устройство

  • Съвместим само с устройства, които се зареждат чрез USB

  • Черно

  • Дължина на кабела: 92 cm

  • 2 щифта

Подновете лесно своя продукт с оригинални части от Philips

От време на време вашият продукт се нуждае от подновяване, а това никога не е било толкова лесно както с резервните части на Philips. Всичко това с гарантирано качество от Philips.

Технически данни

Части и аксесоари

Свържете се с Philips

Щастливи сме да ви помогнем

Запишете се за бюлетина ни, за да получавате промоционални оферти за нашите...

    Желая да получавам рекламни съобщения – въз основа на моите предпочитания и поведение – за продукти, услуги, събития и промоции на Philips. Мога лесно да се отпиша по всяко време!