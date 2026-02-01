CP1788
USB кабел за зареждане на вашето устройство
USB кабел за удобно зареждане на вашето устройство чрез USB портове. Съвместим само с устройства, които се зареждат чрез USB
BRE708/00
BRE709/00
BRE711/00
BRE718/00
BRE719/00
BRE748/00
BRE750/00
HS5980/15
HS7980/15
HS9980/15
Съвместим само с устройства, които се зареждат чрез USB
Черно
Дължина на кабела: 92 cm
2 щифта
От време на време вашият продукт се нуждае от подновяване, а това никога не е било толкова лесно както с резервните части на Philips. Всичко това с гарантирано качество от Philips.