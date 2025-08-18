Ранен достъп до Черен Петък! Избери уреди за лична грижа сега.
  • Бързо и прецизно подстригване Бързо и прецизно подстригване Бързо и прецизно подстригване

    Beard Trimmer 3000 Series Оформяне на брада с изцяло метални ножчета

    BT3665/15

    Бързо и прецизно подстригване

    Бързо и прецизно подстригване. Нашите самозаточващи се метални ножчета осигуряват допълнителна здравина за максимална прецизност при подстригване, освен това с 40 настройки за дължина ще постигнете точната прецизност, която искате.

    Вижте всички предимства

    Beard Trimmer 3000 Series Оформяне на брада с изцяло метални ножчета

    Бързо и прецизно подстригване

    За още по-чисти линии

    • Изцяло метални ножчета
    • 40 настройки за дължина
    • Стъпки от 0,5 мм за прецизност
    • 100% водоустойчивост
    • До 80 минути време на работа
    Максимална прецизност и дълготрайна производителност

    Максимална прецизност и дълготрайна производителност

    Самозаточващите се метални остриета осигуряват допълнителна здравина за максимална прецизност при подстригване, като остават остри като в първия ден, без да е необходимо масло за остриетата. Некорозиращите остриета също така улесняват почистването.

    Оформете брадата си с необходимата прецизност

    Оформете брадата си с необходимата прецизност

    Селекторът за прецизност на тримера има 40 настройки за дължина със стъпка от 0,5 мм, което ви помага да оформите брадата си толкова прецизно, колкото ви е необходимо.

    Ефективно и равномерно подстригване за идеален външен вид

    Ефективно и равномерно подстригване за идеален външен вид

    Усъвършенстваните гребени Lift&Trim повдигат космите към острието, като ги улавят при всяко преминаване за ефективно и равномерно подстригване.

    Опростете ежедневната си рутина с лесно почистване

    Опростете ежедневната си рутина с лесно почистване

    Тъй като тримерът може да се мие на 100%, можете просто да го изплакнете под течаща вода, опростявайки грижата за окосмяването по тялото.

    За повече контрол и комфорт при подстригване

    За повече контрол и комфорт при подстригване

    Ергономичната ни ръкохватка с 360-градусов захват Fine Line прави устройството лесно за държане и работа, като ви осигурява комфорта и контрола, от които се нуждаете, за да усъвършенствате външния си вид.

    Постоянна мощна работа от началото до края

    Постоянна мощна работа от началото до края

    Нашата издръжлива литиева батерия осигурява до 80 минути за мощно и продължително подстригване.

    Бъдете информирани за всяко подстригване

    Бъдете информирани за всяко подстригване

    Светлинният индикатор ви информира за състоянието на батерията и за това дали е напълно заредена, като ви гарантира, че винаги сте готови за следващата сесия за грижа.

    Технически данни

    • Аксесоари

      Удобство
      • USB-A (не е включен адаптер)
      • Четка за почистване

    • Захранване

      Зареждане
      • 4 часа
      • USB-A зареждане (5 V⎓/≥ 1 A)
      Тип батерия
      литиево-йонна
      Време на работа
      80 минути
      Състояние на батерията
      Индикатор за зареждане
      Употреба
      Безжични

    • Дизайн

      Покритие
      Louros
      Дръжка
      Ергономично захващане

    • Сервиз

      Гаранция
      До 5 години*

    • Лесна употреба

      Без необходимост от поддръжка
      Не е необходимо смазочно масло за ножчета
      Водоустойчивост
      Мокро и сухо

    • Резюме

      Зона на тялото
      Брада
      Инструменти и аксесоари
      3
      Настройки за дължина
      0,5 – 20 мм
      Прецизни стъпки
      40
      Решение
      Подрязване

    • Инструменти за стилизиране

      Подрязващо ножче
      Самонаточващи се метални ножчета

    • Гребени

      Брада
      • Къс 0,5 – 10 мм
      • Дълъг 10,5 – 20 мм

