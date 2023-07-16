Развлечение, което харесвате, с малко помощ от Google.

Какво искате да гледате? Google TV обединява филми, предавания и други от всички ваши приложения и абонаменти и ги подрежда точно за вас. Ще получавате предложения въз основа на това, което харесвате, и дори можете да използвате приложението Google TV на телефона си, за да съставяте списък за гледане в движение.