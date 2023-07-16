Перфектният подарък за Свети Валентин е тук. Избери уреди за личнa грижa сега.
дни
часа
минути
секунди
Перфектният подарък за Свети Валентин е тук. Избери уреди за личнa грижa сега.

Термини за търсене

  • Този, който има всичко. Този, който има всичко. Този, който има всичко.
    Energy Label Europe F Енергиен етикет
    За повече информация изтеглете Енергиен етикет (PDF 201.0KB)

    The One 4K Ambilight TV

    55PUS8518/12

    Този, който има всичко.

    Насладете се на свободното си време с телевизор от серията THE ONE. Този 4K Ambilight телевизор ще ви потопи във всяко предаване, филм и игра! Получете впечатляващо качество на картината, всички задължителни приложения за поточно предаване и стойка, която лесно се настройва, за да побере тонколона SoundBar.

    Вижте всички предимства

    Наличен в:

    Този продукт вече не се предлага

    The One 4K Ambilight TV

    Сходни продукти

    Вижте всички Ambilight

    Този, който има всичко.

    4K Ambilight TV

    • Телевизор Ambilight 139 см (55")
    • Видео процесор P5 Perfect Picture
    • Поддържа всички основни HDR формати
    • Google TV™
    The One със завладяваща функция Ambilight.

    The One със завладяваща функция Ambilight.

    Ambilight телевизорите са единствените телевизори с LED светлини зад екрана, които реагират на това, което гледате, потапяйки ви в ореол от цветна светлина. Той променя всичко: вашият телевизор изглежда по-голям и ще бъдете по-увлечени в любимите си предавания, филми и игри.

    The One с впечатляваща визия. Видеопроцесор Philips P5.

    The One с впечатляваща визия. Видеопроцесор Philips P5.

    Видеопроцесорът Philips P5 доставя картина толкова поразителна, колкото съдържанието, което обичате. Детайлите имат видимо повече дълбочина. Цветовете са ярки, а тоновете на кожата изглеждат естествено. Контрастът е толкова ясен, че ще почувствате всеки един детайл. Движението е идеално плавно.

    The one с Dolby Vision и Dolby Atmos.

    The one с Dolby Vision и Dolby Atmos.

    С Dolby Vision и Dolby Atmos вашите филми, предавания и игри изглеждат и звучат невероятно. Гледайте филма така, както режисьорът е искал да го гледате – вече няма разочароващи сцени, които са твърде тъмни, за да се видят! Чуйте ясно всяка дума. Изживейте звуковите ефекти така, сякаш те наистина се случват около вас.

    Тънък телевизор. Оборудван за бъдещето.

    Тънък телевизор. Оборудван за бъдещето.

    Търсите телевизор, подходящ за вашата стая? Екранът, който е почти без рамка, на този Ambilight телевизор подхожда на почти всеки интериор, а стойката с регулируема височина е идеална за тонколони SoundBar. В нашата опаковка се използва сертифициран от FSC рециклиран картон, а нашите печатни материали са изработени от рециклирана хартия.

    Безжична домашна система Philips, захранвана от DTS Play-Fi

    Безжична домашна система Philips, захранвана от DTS Play-Fi

    Получавате впечатляващ, чист звук от телевизора веднага след изваждане от кутията. Ако искате повече, безжичната домашна система Philips с DTS Play-Fi ви позволява да се свържете със съвместими тонколони SoundBar и безжични високоговорители в дома ви за секунди. Можете дори да създадете система за съраунд звук за домашно кино, като използвате телевизора си като централен високоговорител.

    Обича игрите. 60 Hz, VRR, изключително ниско закъснение при въвеждане.

    Обича игрите. 60 Hz, VRR, изключително ниско закъснение при въвеждане.

    Нямате търпение да играете? Вашият 60 Hz телевизор Ambilight с HDMI 2.1 поддържа бърз геймплей, а режимът Ultra Motion Clarity осигурява по-ясна и плавна картина. Включете конзолата си и автоматично ще се активира настройката за изключително кратко закъснение, а режимът за игри на Ambilight прави тръпката още по-голяма.

    Развлечение, което харесвате, с малко помощ от Google.

    Развлечение, което харесвате, с малко помощ от Google.

    Какво искате да гледате? Google TV обединява филми, предавания и други от всички ваши приложения и абонаменти и ги подрежда точно за вас. Ще получавате предложения въз основа на това, което харесвате, и дори можете да използвате приложението Google TV на телефона си, за да съставяте списък за гледане в движение.

    Гласово управление. Google Асистент. Работи с Alexa

    Гласово управление. Google Асистент. Работи с Alexa

    Можете да изберете от гама гласови асистенти! Натиснете бутона на Google Assistant на вашето дистанционно управление и можете да използвате своя глас, за да търсите филми и сериали, да получавате препоръки, да управлявате съвместими смарт домашни устройства и много повече. Или попитайте Alexa, за да управлявате телевизора чрез устройства с функция Alexa.

    Изключително ясна картина. Живи цветове.

    Без значение какво гледате, ще се насладите на картина с ярки и ултраясни цветове. Освен това 4K UHD Ambilight телевизорът е съвместим с всички основни HDR формати, така че ще виждате повече детайли дори и в тъмни и ярки области, когато гледате HDR съдържание.

    Технически данни

    • Ambilight

      Функции на Ambilight
      • Адаптиране към цвета на стената
      • Режим "фоайе"
      • Режим игра
      • Музика с Ambilight
      • AmbiWakeup
      • AmbiSleep
      • работи с безжични домашни високоговорители Philips
      • Анимация при стартиране на Ambilight
      Версия на Ambilight
      3-странен

    • Картина/дисплей

      Размер на екрана по диагонал (инчове)
      55  инч
      Размер на екрана по диагонал (метрична с-ма)
      139  см
      Дисплей
      4K Ultra HD LED
      Разделителна способност на екрана
      3840 x 2160
      Основна скорост на обновяване
      60  Hz
      Блок за обработка на картината
      Видео процесор P5 Perfect Picture
      Подобрение на картината
      • Dolby Vision
      • HDR10+
      • Micro Dimming Pro
      • Natural Motion
      • Широка цветова гама 90% DCI/P3
      • CalMAN Ready
      • HLG (Hybrid Log Gamma)

    • Входна разделителна способност на дисплея

      Разделителна способност – Скорост на обновяване
      • 576p – 50 Hz
      • 640 x 480 – 60 Hz
      • 720p-50 Hz,60 Hz
      • 1920 x 1080p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz
      • , 50 Hz, 60 Hz
      • 2560 х 1440 – 60Hz
      • 3840 х 2160p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz
      • , 50 Hz, 60 Hz

    • Тунер / Приемане / Предаване

      Цифров телевизор
      DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
      Възпроизвеждане на видео
      • PAL
      • SECAM
      Телевизионен справочник на програмите*
      Електронен справочник на програмите за 8 дни
      Индикатор за силата на сигнала
      Да
      Телетекст
      1000 страници Hypertext
      HEVC поддръжка
      Да

    • Android TV

      ОС
      Google TV™
      Предварително инсталирани приложения
      • Google Play филми*
      • Търсене в Google
      • YouTube
      • Netflix
      • Apple TV
      • BBC iplayer
      • Amazon Prime Video
      • Disney+
      • YouTube Music
      • Приложение за фитнес
      • Ambilight Aurora
      Размер на паметта (флаш)
      16 GB*
      Облак за игри
      Geforce Now

    • Функции на Smart TV

      Интерактивна телевизия
      HbbTV
      Дистанционно управление
      с глас
      Гласов асистент*
      • Вграден Google Assistant
      • Дистанционно управление с микрофон.
      • Работи с Alexa

    • Мултимедийни приложения

      Формати за възпроизвеждане на видеоклипове
      • Контейнери: AVI, MKV
      • H264/MPEG-4 AVC
      • MPEG-1
      • MPEG-2
      • MPEG-4
      • VP9
      • HEVC (H.265)
      • AV1
      Формати за възпроизвеждане на музика
      • AAC
      • MP3
      • WAV
      • WMA (v2 до v9.2)
      • WMA-PRO (v9 и v10)
      • FLAC
      Поддържани формати на субтитрите
      • .SMI
      • .SRT
      • .SSA
      • .SUB
      • .TXT
      • .ASS
      Формати за възпроизвеждане на изображения
      • JPEG
      • BMP
      • GIF
      • PNG
      • Снимки на 360 градуса
      • HEIF

    • Обработка

      Мощност за обработка
      Quad Core

    • Звук

      Изходна мощност (RMS)
      20 W
      Конфигурация на високоговорител
      2 x 10 W широколентов високоговорител
      Кодек
      • Dolby Digital MS12 V2.6.1
      • DTS:X
      Подобрение на звука
      • Звук от изкуствен интелект
      • Ясен диалог
      • Dolby Atmos
      • Подобрение на басите от Dolby
      • Изравнител на нивото на звука от Dolby
      • Нощен режим
      • A.I. EQ
      • DTS Play-Fi
      • Персонализация на звука Mimi
      • Калибриране на стая

    • Свързаност

      Брой HDMI връзки
      4
      HDMI функции
      • 4K
      • Канал за връщане на аудио
      EasyLink (HDMI-CEC)
      • Преход на дистанционното управление
      • Управление на системния звук
      • Готовност на системата
      • Изпълнение с едно докосване
      Брой USB портове
      2
      Безжична връзка
      • Wi-Fi 802.11ac, 2x2, двулентова
      • Bluetooth 5.0
      Други връзки
      • Общ интерфейс Plus (CI+)
      • Ethernet-LAN RJ-45
      • Цифров аудио изход (оптичен)
      • Изход за слушалки
      • Сервизен съединител
      • Сателитен конектор
      HDCP 2,3
      Да на всички HDMI
      HDMI ARC
      Да, на HDMI2
      HDMI 2.1 функции
      • eARC на HDMI 2
      • Поддържа eARC/VRR/ALLM
      • Максимална скорост на данните 48 Gbps
      EasyLink 2.0
      • HDMI-CEC за Philips TV/SB
      • Настройка на външни устройства чрез потребителския интерфейс на телевизора

    • Поддържани HDMI видео функции

      HDMI 1/2
      HDMI 2.0
      Игри
      • ALLM
      • HDMI VRR
      • Dolby Vision Game
      HDMI 3/4
      HDMI 2.0
      HDR
      • Dolby Vision
      • HDR10
      • HLG
      • HDR10+

    • Енергиен етикет на ЕС

      EPREL регистрационни номера
      1533388
      Енергиен клас за SDR
      F
      Потребление на енергия във включен режим за SDR
      77  Kwh/1000 ч
      Енергиен клас за HDR
      G
      Потребление на енергия във включен режим за HDR
      118  Kwh/1000 ч
      Консумирана мощност в режим изключено
      няма данни
      Режим на готовност в мрежа
      2,0  W
      Използвана технология с панели
      LED LCD

    • Захранване

      Мрежово захранване
      Променлив ток 220 – 240 V, 50/60 Hz
      Мощност на потребление в режим на готовност
      по-малко от 0,3 W
      Функции за пестене на електроенергия
      • Автоматичен таймер за изключване
      • Изключване на образа (за радио)
      • ЕКО режим
      • Светлинен сензор

    • Аксесоари

      Аксесоари в комплекта
      • Дистанционно управление
      • 2 бр. батерии тип AAA
      • Настолна стойка
      • Захранващ кабел
      • Ръководство за бърз старт
      • Брошура за правни въпроси и безопасност

    • Дизайн

      Цветове на телевизора
      Антрацитносив козметичен панел
      Дизайн на стойка
      Антрацитносиви крачета

    • Размери

      Ширина на изделието
      1231,0  мм
      Височина на изделието
      720,0  мм
      Дълбочина на изделието
      81,0  мм
      Тегло на изделието
      15,2  кг
      Ширина на изделието (със стойката)
      1231.0  мм
      Височина на изделието (със стойката)
      740.0/778.0  мм
      Дълбочина на изделието (със стойката)
      256.0  мм
      Тегло на изделието (със стойката)
      16.0  кг
      Ширина на кутията
      1360.0  мм
      Височина на кутията
      840.0  мм
      Дълбочина на кутията
      160.0  мм
      Тегло с опаковката
      19,5  кг
      Ширина на стойката
      737.0/1014.0  мм
      Височина на стойката
      29.5/68.0  мм
      Дълбочина на стойката
      256.0  мм
      Разстояние между 2 стойки
      737.0/1014/0  мм
      Височина на стойката до долния ръб на телевизора
      29.5/68.0  мм
      Може да се монтира на конзола за стена
      200 x 300 мм

    Какво има в кутията?

    Други елементи в кутията

    • Дистанционно управление
    • 2 бр. батерии тип AAA
    • Настолна стойка
    • Захранващ кабел
    • Ръководство за бърз старт
    • Брошура за правни въпроси и безопасност
    Badge-D2C

    Получете поддръжка за този продукт

    Намерете съвети за продукти, често задавани въпроси, ръководства за потребителя и информация за безопасност и съответствие.

    Предложени продукти

    Последни гледани продукти

    Отзиви

    Напишете ревю за продукта

    • ЕСП и действителният обхват на програмите (до 8 дни) зависи от страната и оператора.
    • Предлаганите приложения за Android се различават според държавата. За повече подробности посетете вашия Google Play Магазин.
    • Телевизорът поддържа приемане на DVB за предавания със свободен ефирен достъп. Възможно е определени DVB оператори да не се поддържат. Актуализиран списък може да бъде намерен в раздела с често задавани въпроси на уеб сайта за поддръжка на Philips. За някои оператори се изисква модул за условен достъп и абонамент. Обърнете се към вашия оператор за повече информация.
    • Приложението Philips TV Remote и свързаните с него функции зависят от модела телевизор, оператора и страната, както и от модела смарт устройство и неговата операционна система. За повече информация посетете: www.philips.com/TVRemoteapp.
    • Размер на паметта (флаш): 16 GB, действителното налично дисково пространство може да се различава (в зависимост от напр. (предварително) инсталирани приложения, инсталирана операционна система и т.н.)
    • Само определени части или компоненти на този телевизор съдържат олово, когато няма технически алтернативи съгласно съществуващите клаузи за освобождаване на Директивата RoHS (Директива на Европейската общност за ограничение на използването на вредни вещества).
    • Изисква се абонамент за Netflix. Подлежи на условия на https://www.netflix.com
    • Amazon, Alexa и всички свързани лога са търговски марки на Amazon.com, Inc. или нейните филиали. Amazon Alexa се предлага на избрани езици и държави.
    • Amazon Prime е налично за избрани езици и държави.
    • Необходим е абонамент за Disney+. Подлежи на условията на https://www.disneyplus.com (c) 2020 Disney и свързаните с нея лица. Disney+ е налично за избрани езици и държави.
    • Google Асистент е наличен за Android телевизори Philips, работещи с Android O (8) или по-нова версия на ОС. Google Асистент е наличен за избрани езици и държави.
    • Google TV е името на софтуера на това устройство и търговска марка на Google LLC.
    • Google TV е името на софтуера на това устройство и търговска марка на Google LLC. YouTube, Ok Google и други марки са търговски марки на Google LLC.

    Открийте

    MyPhilips

    Регистрирайте се за ексклузивни оферти

    Абонирайте се за нашия бюлетин

    * Това поле е задължително

    Ексклузивни промоции и купони

    Пускане на продукти на пазара

    Съвети и препоръки

    *
    Бих искал/а да получавам промоционални съобщения, базирани на моите предпочитания и поведение, за продукти, услуги, събития и промоции от Philips. Мога лесно да прекратя абонамента си по всяко време!
    Какво означава това?
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Всички права запазени.

    Нашият сайт се преглежда най-добре с последната версия на Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.