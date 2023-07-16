Насладете се на свободното си време с телевизор от серията THE ONE. Този 4K Ambilight телевизор ще ви потопи във всяко предаване, филм и игра! Получете впечатляващо качество на картината, всички задължителни приложения за поточно предаване и стойка, която лесно се настройва, за да побере тонколона SoundBar.
Ambilight телевизорите са единствените телевизори с LED светлини зад екрана, които реагират на това, което гледате, потапяйки ви в ореол от цветна светлина. Той променя всичко: вашият телевизор изглежда по-голям и ще бъдете по-увлечени в любимите си предавания, филми и игри.
The One с впечатляваща визия. Видеопроцесор Philips P5.
Видеопроцесорът Philips P5 доставя картина толкова поразителна, колкото съдържанието, което обичате. Детайлите имат видимо повече дълбочина. Цветовете са ярки, а тоновете на кожата изглеждат естествено. Контрастът е толкова ясен, че ще почувствате всеки един детайл. Движението е идеално плавно.
The one с Dolby Vision и Dolby Atmos.
С Dolby Vision и Dolby Atmos вашите филми, предавания и игри изглеждат и звучат невероятно. Гледайте филма така, както режисьорът е искал да го гледате – вече няма разочароващи сцени, които са твърде тъмни, за да се видят! Чуйте ясно всяка дума. Изживейте звуковите ефекти така, сякаш те наистина се случват около вас.
Тънък телевизор. Оборудван за бъдещето.
Търсите телевизор, подходящ за вашата стая? Екранът, който е почти без рамка, на този Ambilight телевизор подхожда на почти всеки интериор, а стойката с регулируема височина е идеална за тонколони SoundBar. В нашата опаковка се използва сертифициран от FSC рециклиран картон, а нашите печатни материали са изработени от рециклирана хартия.
Безжична домашна система Philips, захранвана от DTS Play-Fi
Получавате впечатляващ, чист звук от телевизора веднага след изваждане от кутията. Ако искате повече, безжичната домашна система Philips с DTS Play-Fi ви позволява да се свържете със съвместими тонколони SoundBar и безжични високоговорители в дома ви за секунди. Можете дори да създадете система за съраунд звук за домашно кино, като използвате телевизора си като централен високоговорител.
Обича игрите. 60 Hz, VRR, изключително ниско закъснение при въвеждане.
Нямате търпение да играете? Вашият 60 Hz телевизор Ambilight с HDMI 2.1 поддържа бърз геймплей, а режимът Ultra Motion Clarity осигурява по-ясна и плавна картина. Включете конзолата си и автоматично ще се активира настройката за изключително кратко закъснение, а режимът за игри на Ambilight прави тръпката още по-голяма.
Развлечение, което харесвате, с малко помощ от Google.
Какво искате да гледате? Google TV обединява филми, предавания и други от всички ваши приложения и абонаменти и ги подрежда точно за вас. Ще получавате предложения въз основа на това, което харесвате, и дори можете да използвате приложението Google TV на телефона си, за да съставяте списък за гледане в движение.
Гласово управление. Google Асистент. Работи с Alexa
Можете да изберете от гама гласови асистенти! Натиснете бутона на Google Assistant на вашето дистанционно управление и можете да използвате своя глас, за да търсите филми и сериали, да получавате препоръки, да управлявате съвместими смарт домашни устройства и много повече. Или попитайте Alexa, за да управлявате телевизора чрез устройства с функция Alexa.
Изключително ясна картина. Живи цветове.
Без значение какво гледате, ще се насладите на картина с ярки и ултраясни цветове. Освен това 4K UHD Ambilight телевизорът е съвместим с всички основни HDR формати, така че ще виждате повече детайли дори и в тъмни и ярки области, когато гледате HDR съдържание.
Технически данни
Ambilight
Функции на Ambilight
Адаптиране към цвета на стената
Режим "фоайе"
Режим игра
Музика с Ambilight
AmbiWakeup
AmbiSleep
работи с безжични домашни високоговорители Philips
Анимация при стартиране на Ambilight
Версия на Ambilight
3-странен
Картина/дисплей
Размер на екрана по диагонал (инчове)
55
инч
Размер на екрана по диагонал (метрична с-ма)
139
см
Дисплей
4K Ultra HD LED
Разделителна способност на екрана
3840 x 2160
Основна скорост на обновяване
60
Hz
Блок за обработка на картината
Видео процесор P5 Perfect Picture
Подобрение на картината
Dolby Vision
HDR10+
Micro Dimming Pro
Natural Motion
Широка цветова гама 90% DCI/P3
CalMAN Ready
HLG (Hybrid Log Gamma)
Входна разделителна способност на дисплея
Разделителна способност – Скорост на обновяване
576p – 50 Hz
640 x 480 – 60 Hz
720p-50 Hz,60 Hz
1920 x 1080p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz
, 50 Hz, 60 Hz
2560 х 1440 – 60Hz
3840 х 2160p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz
, 50 Hz, 60 Hz
Тунер / Приемане / Предаване
Цифров телевизор
DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
Възпроизвеждане на видео
PAL
SECAM
Телевизионен справочник на програмите*
Електронен справочник на програмите за 8 дни
Индикатор за силата на сигнала
Да
Телетекст
1000 страници Hypertext
HEVC поддръжка
Да
Android TV
ОС
Google TV™
Предварително инсталирани приложения
Google Play филми*
Търсене в Google
YouTube
Netflix
Apple TV
BBC iplayer
Amazon Prime Video
Disney+
YouTube Music
Приложение за фитнес
Ambilight Aurora
Размер на паметта (флаш)
16 GB*
Облак за игри
Geforce Now
Функции на Smart TV
Интерактивна телевизия
HbbTV
Дистанционно управление
с глас
Гласов асистент*
Вграден Google Assistant
Дистанционно управление с микрофон.
Работи с Alexa
Мултимедийни приложения
Формати за възпроизвеждане на видеоклипове
Контейнери: AVI, MKV
H264/MPEG-4 AVC
MPEG-1
MPEG-2
MPEG-4
VP9
HEVC (H.265)
AV1
Формати за възпроизвеждане на музика
AAC
MP3
WAV
WMA (v2 до v9.2)
WMA-PRO (v9 и v10)
FLAC
Поддържани формати на субтитрите
.SMI
.SRT
.SSA
.SUB
.TXT
.ASS
Формати за възпроизвеждане на изображения
JPEG
BMP
GIF
PNG
Снимки на 360 градуса
HEIF
Обработка
Мощност за обработка
Quad Core
Звук
Изходна мощност (RMS)
20 W
Конфигурация на високоговорител
2 x 10 W широколентов високоговорител
Кодек
Dolby Digital MS12 V2.6.1
DTS:X
Подобрение на звука
Звук от изкуствен интелект
Ясен диалог
Dolby Atmos
Подобрение на басите от Dolby
Изравнител на нивото на звука от Dolby
Нощен режим
A.I. EQ
DTS Play-Fi
Персонализация на звука Mimi
Калибриране на стая
Свързаност
Брой HDMI връзки
4
HDMI функции
4K
Канал за връщане на аудио
EasyLink (HDMI-CEC)
Преход на дистанционното управление
Управление на системния звук
Готовност на системата
Изпълнение с едно докосване
Брой USB портове
2
Безжична връзка
Wi-Fi 802.11ac, 2x2, двулентова
Bluetooth 5.0
Други връзки
Общ интерфейс Plus (CI+)
Ethernet-LAN RJ-45
Цифров аудио изход (оптичен)
Изход за слушалки
Сервизен съединител
Сателитен конектор
HDCP 2,3
Да на всички HDMI
HDMI ARC
Да, на HDMI2
HDMI 2.1 функции
eARC на HDMI 2
Поддържа eARC/VRR/ALLM
Максимална скорост на данните 48 Gbps
EasyLink 2.0
HDMI-CEC за Philips TV/SB
Настройка на външни устройства чрез потребителския интерфейс на телевизора
ЕСП и действителният обхват на програмите (до 8 дни) зависи от страната и оператора.
Предлаганите приложения за Android се различават според държавата. За повече подробности посетете вашия Google Play Магазин.
Телевизорът поддържа приемане на DVB за предавания със свободен ефирен достъп. Възможно е определени DVB оператори да не се поддържат. Актуализиран списък може да бъде намерен в раздела с често задавани въпроси на уеб сайта за поддръжка на Philips. За някои оператори се изисква модул за условен достъп и абонамент. Обърнете се към вашия оператор за повече информация.
Приложението Philips TV Remote и свързаните с него функции зависят от модела телевизор, оператора и страната, както и от модела смарт устройство и неговата операционна система. За повече информация посетете: www.philips.com/TVRemoteapp.
Размер на паметта (флаш): 16 GB, действителното налично дисково пространство може да се различава (в зависимост от напр. (предварително) инсталирани приложения, инсталирана операционна система и т.н.)
Само определени части или компоненти на този телевизор съдържат олово, когато няма технически алтернативи съгласно съществуващите клаузи за освобождаване на Директивата RoHS (Директива на Европейската общност за ограничение на използването на вредни вещества).
Изисква се абонамент за Netflix. Подлежи на условия на https://www.netflix.com
Amazon, Alexa и всички свързани лога са търговски марки на Amazon.com, Inc. или нейните филиали. Amazon Alexa се предлага на избрани езици и държави.
Amazon Prime е налично за избрани езици и държави.
Необходим е абонамент за Disney+. Подлежи на условията на https://www.disneyplus.com (c) 2020 Disney и свързаните с нея лица. Disney+ е налично за избрани езици и държави.
Google Асистент е наличен за Android телевизори Philips, работещи с Android O (8) или по-нова версия на ОС. Google Асистент е наличен за избрани езици и държави.
Google TV е името на софтуера на това устройство и търговска марка на Google LLC.
Google TV е името на софтуера на това устройство и търговска марка на Google LLC. YouTube, Ok Google и други марки са търговски марки на Google LLC.