  • Интелигентният избор с Ambilight Интелигентният избор с Ambilight Интелигентният избор с Ambilight
    Energy Label Europe E Енергиен етикет
    За повече информация изтеглете Енергиен етикет (PDF 199.0KB)

    LED 4K Ambilight TV

    55PUS8200/12

    Интелигентният избор с Ambilight

    Ambilight, Smart TV, 4K, Dolby Atmos, Alexa и Matter Smart Home. Дори има вграден микрофон с голям обхват, за да чувате ясно командите си. Захранван от Titan OS за лекота и бързина – тук европейският дизайн и сигурността на данните са на първо място.

    Вижте всички предимства

    Наличен в:

    LED 4K Ambilight TV

    Интелигентният избор с Ambilight

    • Телевизор AMBILIGHT 139 cm (55")
    • 4K LED
    • HDR10+
    • Dolby Atmos и DTS:X
    Има телевизори. Но има и телевизори Ambilight

    Има телевизори. Но има и телевизори Ambilight

    С вградените светодиодни светлини, които реагират на всяка сцена, Ambilight ви потапя в ореол от цветна светлина. Всичките ви развлечения се разпростират извън рамките на екрана, за да ви въвлекат по-дълбоко в момента. След като веднъж го изпитате, никога няма да искате друг телевизор без тази технология.

    Ярки моменти. По-резки сцени.

    Ярки моменти. По-резки сцени.

    Увеличете мащаба. Изгубете се в детайлите. Това е прецизност на 4K картина, която надхвърля възможното. С Pixel Precise Ultra HD екран за рязкост и реалистични детайли той изпълва всеки момент със спиращи дъха изживявания.

    Заобиколени от звук с Dolby Atmos и DTS:X

    Заобиколени от звук с Dolby Atmos и DTS:X

    С Dolby Atmos за звук, точно както е замислен от режисьора, и DTS:X за създаване на 3D звукови изживявания, все едно наистина сте там. Добавянето на това допълнително измерение на звука внася по-завладяващо изживяване в дома ви.

    Titan OS. Намерете я лесно.

    Titan OS. Намерете я лесно.

    Платформата Titan OS на Philips Smart TV предоставя това, което обичате да гледате, и то бързо. От поредици до сериали, от документални филми до драма – всичко, което искате, е на разположение само с едно натискане на бутон. Каквото и да искате да гледате, дръжте всички най-добри приложения за поточно предаване на една ръка разстояние лесно.

    Свържете безпроблемно с домашни смарт мрежи

    Свържете безпроблемно с домашни смарт мрежи

    Съвместимостта с Matter Smart Home осигурява безпроблемна интеграция към съществуващата ви интелигентна домашна мрежа и микрофона за далечно прихващане. За да управлявате телевизора от приложението Matter Smart Home или с Alexa built-in, просто натиснете бутона на дистанционното и говорете. Затъмнете осветлението. Настройте термостата си. Дори включете телевизора си Philips Ambilight. Една команда прави всичко. Телевизорът е съвместим и с интелигентни високоговорители на Google и Apple AirPlay.

    Управление без дистанционно

    Управление без дистанционно

    Използвайте гласови команди. Включете телевизора си с влизането си в стаята. Говорете с Alexa, без да имате нужда от дистанционно. С вградения микрофон за далечно прихващане и управление със свободни ръце можете да седнете, да се отпуснете и да се насладите на цялото си любимо Smart TV съдържание.

    Добавете яснота към всяка дума с Усилване на вокалите

    Чуйте всяка дума с прецизност. Усилване на вокалите позволява на слушателя да увеличава или намалява силата на звука на диалога, без това да се отразява на фоновия звук. По този начин няма да пропуснете нито един момент сега, когато всяко произнесено изречение звучи с по-голяма яснота.

    Свързаност с готовност за игра

    HDMI 2.0a и VRR ви помагат да извлечете най-доброто от конзолата си, с по-бърз геймплей и по-плавна графика. Със своята настройка за кратко закъснение при въвеждане, която се включва автоматично, когато включите конзолата си, сте готови за следващото ниво в игрите.

    Всички ваши данни се съхраняват безопасно и защитено

    От смарт телефони до таблети и от лаптопи до интелигентни високоговорители – защитата на вашата лична информация е от решаващо значение. Свързването към телевизор Philips гарантира, че поверителната ви информация се съхранява на сигурно място по всяко време. Със SafeShark, която непрекъснато тества и проверява вашата сигурност, можете да се насладите на спокойствие, знаейки, че киберсигурността ви е наш основен приоритет.

    Европейски дизайн, екологично мислене

    Стойка Edge. Тънка рамка. 4K LED TV. Това е качество на европейския дизайн. С бързо и лесно намиране на съдържание благодарение на операционната система Titan всеки малък детайл е внимателно подбран, чак до дистанционното управление от рециклирана пластмаса и опаковката, сертифицирана от FSC.

    Технически данни

    • Ambilight

      Функции на Ambilight
      • Ambilight Suite
      • Адаптиране към цвета на стената
      • Режим на музика
      • Режим игра
      • Sunrise Alarm
      Версия на Ambilight
      3-странен

    • Картина/дисплей

      Размер на екрана по диагонал (инчове)
      55  инч
      Размер на екрана по диагонал (метрична с-ма)
      139  см
      Дисплей
      4K Ultra HD LED
      Разделителна способност на екрана
      3840 x 2160p
      Основна скорост на обновяване
      60 Hz  Hz
      Блок за обработка на картината
      Pixel Precise Ultra HD
      Подобрение на картината
      • Crystal Clear
      • ECO
      • Игра
      • Съвместим с HDR10+
      • Домашно кино
      • Монитор
      • Филм
      • Micro Dimming
      • Персонален
      • Разделителна способност Ultra

    • Входна разделителна способност на дисплея

      Разделителна способност – Скорост на обновяване
      640 x 480 – 60 Hz, 576p – 50 Hz,720p – 50/60 Hz,1920 x 1080p – 24/25/30/50/60 Hz, 2560 x 1440 – 60 Hz, 3840 x 2160p – 24/25/30/50/60 Hz

    • Тунер / Приемане / Предаване

      Цифров телевизор
      DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
      Индикатор за силата на сигнала
      Да
      Телетекст
      1000 страници Hypertext
      HEVC поддръжка
      Да

    • Smart TV

      Приложения от Smart TV*
      • BBC iplayer
      • Disney+
      • HBO
      • Приложение NFT*
      • Netflix*
      • YouTube
      • Amazon Prime Video
      ОС
      Операционна система TITAN
      Размер на паметта (флаш)*
      8 GB

    • Функции на Smart TV

      Интерактивна телевизия
      HbbTV
      Гласов асистент*
      • Amazon Alexa built-in
      • Работи с Google Home
      • Дистанционно управление с микрофон.
      Изживяване тип „интелигентен дом“
      • MATTER
      • Control4
      • Работи с Apple Home
      Гейминг лента за управление
      Gamebar 2.0
      TTS поддръжка
      Да

    • Мултимедийни приложения

      Формати за възпроизвеждане на видеоклипове
      AVI, MKV, HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1
      Формати за възпроизвеждане на музика
      MP3, WAV, AAC, FLAC
      Поддържани формати на субтитрите
      SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT
      Формати за възпроизвеждане на изображения
      JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF

    • Звук

      Аудио
      2,0-канален
      Изходна мощност (RMS)
      20 W
      Конфигурация на високоговорител
      2 x 10 W широколентов високоговорител
      Кодек
      • Dolby Digital MS12 V2.6.2
      • Dolby Atmos
      • DTS:X
      Подобрение на звука
      • Режим на AVL
      • Подобрение на басите
      • Dolby Media Intelligence
      • Развлечения
      • Еквилайзер
      • Профил на слушане
      • Нощен режим
      • Калибриране на стая
      • Персонален
      • Усилване на вокалите
      Функции на слушалки
      Dolby Atmos за слушалки
      Звукова система
      IntelliSound
      Основен високоговорител
      Широколентов бас-рефлектор (FR01A)

    • Свързаност

      Брой HDMI връзки
      3
      HDMI функции
      • 4K
      • Канал за връщане на аудио
      EasyLink (HDMI-CEC)
      • Преход на дистанционното управление
      • Изпълнение с едно докосване
      • Управление на системния звук
      • Готовност на системата
      Брой USB портове
      2
      Безжична връзка
      • Wi-Fi 802.11ac 2x2, двулентова
      • Bluetooth 5.2
      • Работи с Apple AirPlay
      HDCP 2,3
      Да на всички HDMI
      HDMI ARC
      HDMI 1
      HDMI 2.1 функции
      • eARC на HDMI 1
      • Поддържа eARC/VRR/ALLM
      EasyLink 2.0
      • Настройка на външни устройства чрез потребителския интерфейс на телевизора
      • HDMI-CEC за Philips TV/SB

    • Поддържани HDMI видео функции

      Игри
      • ALLM и Auto Game
      • HDMI VRR
      HDR
      • Съвместим с HDR10+
      • HDR10
      • HLG

    • Енергиен етикет на ЕС

      EPREL регистрационни номера
      2269636
      Енергиен клас за SDR
      E
      Потребление на енергия във включен режим за SDR
      53  Kwh/1000 ч
      Енергиен клас за HDR
      G
      Потребление на енергия във включен режим за HDR
      80  Kwh/1000 ч
      Консумирана мощност в режим изключено
      няма данни
      Режим на готовност в мрежа
      2,0  W
      Използвана технология с панели
      LED LCD

    • Захранване

      Мрежово захранване
      Променлив ток 100 – 240 V, ~50/60 Hz
      Мощност на потребление в режим на готовност
      по-малко от 0,5 W
      Функции за пестене на електроенергия
      • Автоматичен таймер за изключване
      • ЕКО режим
      • Светлинен сензор
      • Изключване на образа (за радио)

    • Аксесоари

      Аксесоари в комплекта
      • 2 бр. батерии тип AAA
      • Захранващ кабел
      • Листовка с правна информация и информация за безопасност
      • Дистанционно управление
      • Настолна стойка
      • Ръководство за бърз старт

    • Дизайн

      Цветове на телевизора
      Пластмасова черна ниска рамка
      Дизайн на стойка
      Извита квадратна стойка в металическо черно

    • Размери

      Разстояние между 2 стойки
      810  мм
      Може да се монтира на конзола за стена
      200 x 100 мм
      Телевизор без стойка (Ш x В х Д)
      1226 x 713 x 88 мм
      Телевизор със стойка (Ш x В х Д)
      1226 x 778 x 275 мм
      Картонена опаковка (Ш x В x Д)
      1320 x 806 x 132 мм
      Тегло на телевизора без стойка
      9,9 кг
      Тегло на телевизора със стойка
      10,2 kg
      Тегло с опаковката
      13,1 kg

    • Само определени части или компоненти на този телевизор съдържат олово, когато няма технически алтернативи съгласно съществуващите клаузи за освобождаване на Директивата RoHS (Директива на Европейската общност за ограничение на използването на вредни вещества).
    • Телевизорът поддържа приемане на DVB за предавания със свободен ефирен достъп. Възможно е определени DVB оператори да не се поддържат. Актуализиран списък може да бъде намерен в раздела с често задавани въпроси на уебсайта за поддръжка на Philips. За някои оператори се изисква модул за условен достъп и абонамент. Обърнете се към вашия оператор за повече информация.
    • Наличността на приложението Smart TV се различава според модела на телевизора и държавата. За повече информация посетете: www.philips.com/smarttv
    • Приложението Philips TV Remote и свързаните с него функции се различават в зависимост от модела на телевизора, оператора и държавата, както и от модела на смарт устройството и операционната система. За повече информация, моля, посетете: www.philips.com/TVRemoteapp
    • EPG и действителният обхват на програмите (до 8 дни) зависи от държавата и оператора.
    • Изисква се абонамент за Netflix. Обект на условия на https://www.netflix.com
    • Amazon Prime е налично на определени езици и в определени държави
    • Amazon, Alexa и всички свързани лога са търговски марки на Amazon.com, Inc. или нейните филиали. Amazon Alexa се предлага на избрани езици и държави.
    • Бутонът отгоре за мултимедийни услуги на дистанционното управление ще бъде различен за всяка държава. Моля, направете справка с действителния продукт в кутията.
    • Google Assistant е достъпен на различни езици и държави според типа на продукта.
    • Обхватът на услугите за гласово управление се различават в зависимост от държавата и езика. За най-нова информация, моля, свържете се с отдела за обслужване на клиенти.
    • Apple, AirPlay, Apple Home, HomeKit и iOS са търговски марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други държави и региони. IOS е търговска марка или регистрирана търговска марка на Cisco в САЩ и други държави и се използва по лиценз.

