Ambilight, Smart TV, 4K, Dolby Atmos, Alexa и Matter Smart Home. Дори има вграден микрофон с голям обхват, за да чувате ясно командите си. Захранван от Titan OS за лекота и бързина – тук европейският дизайн и сигурността на данните са на първо място.
С вградените светодиодни светлини, които реагират на всяка сцена, Ambilight ви потапя в ореол от цветна светлина. Всичките ви развлечения се разпростират извън рамките на екрана, за да ви въвлекат по-дълбоко в момента. След като веднъж го изпитате, никога няма да искате друг телевизор без тази технология.
Ярки моменти. По-резки сцени.
Увеличете мащаба. Изгубете се в детайлите. Това е прецизност на 4K картина, която надхвърля възможното. С Pixel Precise Ultra HD екран за рязкост и реалистични детайли той изпълва всеки момент със спиращи дъха изживявания.
Заобиколени от звук с Dolby Atmos и DTS:X
С Dolby Atmos за звук, точно както е замислен от режисьора, и DTS:X за създаване на 3D звукови изживявания, все едно наистина сте там. Добавянето на това допълнително измерение на звука внася по-завладяващо изживяване в дома ви.
Titan OS. Намерете я лесно.
Платформата Titan OS на Philips Smart TV предоставя това, което обичате да гледате, и то бързо. От поредици до сериали, от документални филми до драма – всичко, което искате, е на разположение само с едно натискане на бутон. Каквото и да искате да гледате, дръжте всички най-добри приложения за поточно предаване на една ръка разстояние лесно.
Свържете безпроблемно с домашни смарт мрежи
Съвместимостта с Matter Smart Home осигурява безпроблемна интеграция към съществуващата ви интелигентна домашна мрежа и микрофона за далечно прихващане. За да управлявате телевизора от приложението Matter Smart Home или с Alexa built-in, просто натиснете бутона на дистанционното и говорете. Затъмнете осветлението. Настройте термостата си. Дори включете телевизора си Philips Ambilight. Една команда прави всичко. Телевизорът е съвместим и с интелигентни високоговорители на Google и Apple AirPlay.
Управление без дистанционно
Използвайте гласови команди. Включете телевизора си с влизането си в стаята. Говорете с Alexa, без да имате нужда от дистанционно. С вградения микрофон за далечно прихващане и управление със свободни ръце можете да седнете, да се отпуснете и да се насладите на цялото си любимо Smart TV съдържание.
Добавете яснота към всяка дума с Усилване на вокалите
Чуйте всяка дума с прецизност. Усилване на вокалите позволява на слушателя да увеличава или намалява силата на звука на диалога, без това да се отразява на фоновия звук. По този начин няма да пропуснете нито един момент сега, когато всяко произнесено изречение звучи с по-голяма яснота.
Свързаност с готовност за игра
HDMI 2.0a и VRR ви помагат да извлечете най-доброто от конзолата си, с по-бърз геймплей и по-плавна графика. Със своята настройка за кратко закъснение при въвеждане, която се включва автоматично, когато включите конзолата си, сте готови за следващото ниво в игрите.
Всички ваши данни се съхраняват безопасно и защитено
От смарт телефони до таблети и от лаптопи до интелигентни високоговорители – защитата на вашата лична информация е от решаващо значение. Свързването към телевизор Philips гарантира, че поверителната ви информация се съхранява на сигурно място по всяко време. Със SafeShark, която непрекъснато тества и проверява вашата сигурност, можете да се насладите на спокойствие, знаейки, че киберсигурността ви е наш основен приоритет.
Европейски дизайн, екологично мислене
Стойка Edge. Тънка рамка. 4K LED TV. Това е качество на европейския дизайн. С бързо и лесно намиране на съдържание благодарение на операционната система Titan всеки малък детайл е внимателно подбран, чак до дистанционното управление от рециклирана пластмаса и опаковката, сертифицирана от FSC.
Технически данни
Ambilight
Функции на Ambilight
Ambilight Suite
Адаптиране към цвета на стената
Режим на музика
Режим игра
Sunrise Alarm
Версия на Ambilight
3-странен
Картина/дисплей
Размер на екрана по диагонал (инчове)
55
инч
Размер на екрана по диагонал (метрична с-ма)
139
см
Дисплей
4K Ultra HD LED
Разделителна способност на екрана
3840 x 2160p
Основна скорост на обновяване
60 Hz
Hz
Блок за обработка на картината
Pixel Precise Ultra HD
Подобрение на картината
Crystal Clear
ECO
Игра
Съвместим с HDR10+
Домашно кино
Монитор
Филм
Micro Dimming
Персонален
Разделителна способност Ultra
Входна разделителна способност на дисплея
Разделителна способност – Скорост на обновяване
640 x 480 – 60 Hz, 576p – 50 Hz,720p – 50/60 Hz,1920 x 1080p – 24/25/30/50/60 Hz, 2560 x 1440 – 60 Hz, 3840 x 2160p – 24/25/30/50/60 Hz
Само определени части или компоненти на този телевизор съдържат олово, когато няма технически алтернативи съгласно съществуващите клаузи за освобождаване на Директивата RoHS (Директива на Европейската общност за ограничение на използването на вредни вещества).
Телевизорът поддържа приемане на DVB за предавания със свободен ефирен достъп. Възможно е определени DVB оператори да не се поддържат. Актуализиран списък може да бъде намерен в раздела с често задавани въпроси на уебсайта за поддръжка на Philips. За някои оператори се изисква модул за условен достъп и абонамент. Обърнете се към вашия оператор за повече информация.
Наличността на приложението Smart TV се различава според модела на телевизора и държавата. За повече информация посетете: www.philips.com/smarttv
Приложението Philips TV Remote и свързаните с него функции се различават в зависимост от модела на телевизора, оператора и държавата, както и от модела на смарт устройството и операционната система. За повече информация, моля, посетете: www.philips.com/TVRemoteapp
EPG и действителният обхват на програмите (до 8 дни) зависи от държавата и оператора.
Изисква се абонамент за Netflix. Обект на условия на https://www.netflix.com
Amazon Prime е налично на определени езици и в определени държави
Amazon, Alexa и всички свързани лога са търговски марки на Amazon.com, Inc. или нейните филиали. Amazon Alexa се предлага на избрани езици и държави.
Бутонът отгоре за мултимедийни услуги на дистанционното управление ще бъде различен за всяка държава. Моля, направете справка с действителния продукт в кутията.
Google Assistant е достъпен на различни езици и държави според типа на продукта.
Обхватът на услугите за гласово управление се различават в зависимост от държавата и езика. За най-нова информация, моля, свържете се с отдела за обслужване на клиенти.
Apple, AirPlay, Apple Home, HomeKit и iOS са търговски марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други държави и региони. IOS е търговска марка или регистрирана търговска марка на Cisco в САЩ и други държави и се използва по лиценз.