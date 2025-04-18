Запознайте се с Ambilight TV – където зашеметяващите визуални ефекти се срещат с безпроблемното забавление. С този 4K Google TV няма нужда да превъртате безкрайно – просто помолете Google Асистент да намери любимия ви филм, предаване или спорт. След това седнете и се потопете
С вградените светодиодни светлини, които реагират на всяка сцена, Ambilight ви потапя в ореол от цветна светлина. Всичките ви развлечения се разпростират извън рамките на екрана, за да ви въвлекат по-дълбоко в момента. След като веднъж го изпитате, никога няма да искате друг телевизор без тази технология.
Ярки моменти. По-резки сцени.
Увеличете мащаба. Изгубете се в детайлите. Това е прецизност на 4K картина, която надхвърля възможното. С Pixel Precise Ultra HD екран за рязкост и реалистични детайли той изпълва всеки момент със спиращи дъха изживявания.
Разгърнати цветове и контраст с HDR10+
Очаквайте повече детайли. Подобрено качество на картината кадър по кадър. С по-голям акцент върху цветовете и контраста, тук дори най-тъмните моменти и най-ярките сцени стават по-ясни.
Заобиколени от звук с Dolby Atmos и DTS:X
С Dolby Atmos за звук, точно както е замислен от режисьора, и DTS:X за създаване на 3D звукови изживявания, все едно наистина сте там. Добавянето на това допълнително измерение на звука внася по-завладяващо изживяване в дома ви.
Развлечение, което харесвате, с малко помощ от Google.
Какво искате да гледате? Google TV събира заедно филми, предавания и много други от всички ваши приложения и абонаменти и ги подрежда специално за вас. Ще получавате предложения въз основа на това, което харесвате, и дори можете да използвате приложението Google TV на телефона си, за да съставяте списък за гледане в движение.
Съвместим с гласови асистенти и Apple AirPlay*
Можете да избирате от различни гласови асистенти! Натиснете бутона за Google Асистент на вашето дистанционно управление и можете да използвате гласа си, за да намирате филми и предавания, да получавате препоръки, да управлявате съвместими интелигентни домашни устройства и др. Или помолете Alexa да управлява телевизора чрез устройства с поддръжка на Alexa. Предавайте поточно безпроблемно към вашия телевизор от Вашия iPhone, iPad или Mac. Гледайте филми от приложения. Споделяйте снимки с приятели в стаята.*
Размер по избор
Изберете голям размер. Изберете малък размер. Вземете телевизор, който напълно отговаря на вашите нужди. От малък 43" екран до 65" телевизор – изберете размера на невероятната серия 8000 за по-интелигентен избор на телевизор.
Европейско дизайнерско мислене
Стойка, елегантна тънка рамка – това е европейският дизайн в най-добрата му светлина. Настройте Ambilight на режим "разпускане", за да залеете стаята си с цветове, докато телевизорът ви спи. А дистанционното му управление е оформено от рециклирана пластмаса и опаковката е от картон, сертифициран от FSC, като дори брошутите са внимателно обмислени и отпечатани на рециклирана хартия.
Технически данни
Ambilight
Функции на Ambilight
Ambilight Suite
Режим за игра
Адаптиране към цвета на стената
Светлина тип "фоайе"
Версия на Ambilight
3-странен
Картина/дисплей
Размер на екрана по диагонал (инчове)
50
инч
Размер на екрана по диагонал (метрична с-ма)
126
см
Дисплей
4K Ultra HD LED
Разделителна способност на екрана
3840 x 2160p
Блок за обработка на картината
Pixel Precise Ultra HD
Подобрение на картината
Micro Dimming
Разделителна способност Ultra
Natural Motion
Crystal Clear
Персонален
Домашно кино
ECO
Филм
Игра
Монитор
Входна разделителна способност на дисплея
Разделителна способност – Скорост на обновяване
640 x 480 – 60 Hz, 576p – 50 Hz,720p – 50/60 Hz,1920 x 1080p – 24/25/30/50/60 Hz, 2560 x 1440 – 60 Hz, 3840 x 2160p – 24/25/30/50/60 Hz
