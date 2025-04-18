Перфектният подарък за Свети Валентин е тук. Избери уреди за личнa грижa сега.
дни
часа
минути
секунди
Перфектният подарък за Свети Валентин е тук. Избери уреди за личнa грижa сега.

Термини за търсене

  • Ambilight TV с вграден Google Асистент. Ambilight TV с вграден Google Асистент. Ambilight TV с вграден Google Асистент.
    Energy Label Europe E Енергиен етикет
    За повече информация изтеглете Енергиен етикет (PDF 197.0KB)

    LED 4K Ambilight TV

    50PUS8100/12

    Overall rating / 5
    • Отзиви Отзиви

    Ambilight TV с вграден Google Асистент.

    Запознайте се с Ambilight TV – където зашеметяващите визуални ефекти се срещат с безпроблемното забавление. С този 4K Google TV няма нужда да превъртате безкрайно – просто помолете Google Асистент да намери любимия ви филм, предаване или спорт. След това седнете и се потопете

    Вижте всички предимства

    Наличен в:

    LED 4K Ambilight TV

    Сходни продукти

    Вижте всички Ambilight

    Ambilight TV с вграден Google Асистент.

    • Телевизор AMBILIGHT 126 cm (50")
    • 4K LED
    • HDR10+
    • Dolby Atmos и DTS:X
    Има телевизори. Но има и телевизори Ambilight

    Има телевизори. Но има и телевизори Ambilight

    С вградените светодиодни светлини, които реагират на всяка сцена, Ambilight ви потапя в ореол от цветна светлина. Всичките ви развлечения се разпростират извън рамките на екрана, за да ви въвлекат по-дълбоко в момента. След като веднъж го изпитате, никога няма да искате друг телевизор без тази технология.

    Ярки моменти. По-резки сцени.

    Ярки моменти. По-резки сцени.

    Увеличете мащаба. Изгубете се в детайлите. Това е прецизност на 4K картина, която надхвърля възможното. С Pixel Precise Ultra HD екран за рязкост и реалистични детайли той изпълва всеки момент със спиращи дъха изживявания.

    Разгърнати цветове и контраст с HDR10+

    Разгърнати цветове и контраст с HDR10+

    Очаквайте повече детайли. Подобрено качество на картината кадър по кадър. С по-голям акцент върху цветовете и контраста, тук дори най-тъмните моменти и най-ярките сцени стават по-ясни.

    Заобиколени от звук с Dolby Atmos и DTS:X

    Заобиколени от звук с Dolby Atmos и DTS:X

    С Dolby Atmos за звук, точно както е замислен от режисьора, и DTS:X за създаване на 3D звукови изживявания, все едно наистина сте там. Добавянето на това допълнително измерение на звука внася по-завладяващо изживяване в дома ви.

    Развлечение, което харесвате, с малко помощ от Google.

    Развлечение, което харесвате, с малко помощ от Google.

    Какво искате да гледате? Google TV събира заедно филми, предавания и много други от всички ваши приложения и абонаменти и ги подрежда специално за вас. Ще получавате предложения въз основа на това, което харесвате, и дори можете да използвате приложението Google TV на телефона си, за да съставяте списък за гледане в движение.

    Съвместим с гласови асистенти и Apple AirPlay*

    Съвместим с гласови асистенти и Apple AirPlay*

    Можете да избирате от различни гласови асистенти! Натиснете бутона за Google Асистент на вашето дистанционно управление и можете да използвате гласа си, за да намирате филми и предавания, да получавате препоръки, да управлявате съвместими интелигентни домашни устройства и др. Или помолете Alexa да управлява телевизора чрез устройства с поддръжка на Alexa. Предавайте поточно безпроблемно към вашия телевизор от Вашия iPhone, iPad или Mac. Гледайте филми от приложения. Споделяйте снимки с приятели в стаята.*

    Размер по избор

    Размер по избор

    Изберете голям размер. Изберете малък размер. Вземете телевизор, който напълно отговаря на вашите нужди. От малък 43" екран до 65" телевизор – изберете размера на невероятната серия 8000 за по-интелигентен избор на телевизор.

    Европейско дизайнерско мислене

    Стойка, елегантна тънка рамка – това е европейският дизайн в най-добрата му светлина. Настройте Ambilight на режим "разпускане", за да залеете стаята си с цветове, докато телевизорът ви спи. А дистанционното му управление е оформено от рециклирана пластмаса и опаковката е от картон, сертифициран от FSC, като дори брошутите са внимателно обмислени и отпечатани на рециклирана хартия.

    Технически данни

    • Ambilight

      Функции на Ambilight
      • Ambilight Suite
      • Режим за игра
      • Адаптиране към цвета на стената
      • Светлина тип "фоайе"
      Версия на Ambilight
      3-странен

    • Картина/дисплей

      Размер на екрана по диагонал (инчове)
      50  инч
      Размер на екрана по диагонал (метрична с-ма)
      126  см
      Дисплей
      4K Ultra HD LED
      Разделителна способност на екрана
      3840 x 2160p
      Блок за обработка на картината
      Pixel Precise Ultra HD
      Подобрение на картината
      • Micro Dimming
      • Разделителна способност Ultra
      • Natural Motion
      • Crystal Clear
      • Персонален
      • Домашно кино
      • ECO
      • Филм
      • Игра
      • Монитор

    • Входна разделителна способност на дисплея

      Разделителна способност – Скорост на обновяване
      640 x 480 – 60 Hz, 576p – 50 Hz,720p – 50/60 Hz,1920 x 1080p – 24/25/30/50/60 Hz, 2560 x 1440 – 60 Hz, 3840 x 2160p – 24/25/30/50/60 Hz

    • Тунер / Приемане / Предаване

      Цифров телевизор
      DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
      Индикатор за силата на сигнала
      Да
      Телетекст
      1000 страници Hypertext
      HEVC поддръжка
      Да

    • Smart TV

      Приложения от Smart TV*
      • Disney+
      • Apple TV
      • Netflix*
      • YouTube
      • Amazon Prime Video
      • Приложение NFT*
      • WhaleFit
      ОС
      Google TV™
      Размер на паметта (флаш)*
      16 GB

    • Функции на Smart TV

      Интерактивна телевизия
      HbbTV
      Гласов асистент*
      • Дистанционно управление с микрофон.
      • Вграден Google Assistant
      • Работи с Alexa
      Изживяване тип „интелигентен дом“
      • MATTER
      • Control4
      • Работи с Apple Home
      Гейминг лента за управление
      Gamebar 2.0
      TTS поддръжка
      Да

    • Мултимедийни приложения

      Формати за възпроизвеждане на видеоклипове
      AVI, MKV, HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1
      Формати за възпроизвеждане на музика
      MP3, WAV, AAC, FLAC
      Поддържани формати на субтитрите
      SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT
      Формати за възпроизвеждане на изображения
      JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF

    • Звук

      Аудио
      2,0-канален
      Изходна мощност (RMS)
      20 W
      Конфигурация на високоговорител
      2 x 10 W широколентови високоговорители
      Кодек
      • Dolby Atmos
      • DTS:X
      • Dolby Digital
      Подобрение на звука
      • Режим с изкуствен интелект
      • Оригинални
      • Развлечения
      • Музика
      • Пространствена музика
      • Диалог
      • Персонален
      • Стил с всякакви звуци
      • Ясен диалог
      • Персонализиране на звука
      • Режим на AVL
      • Нощен режим
      Звукова система
      Базова звукова система
      Основен високоговорител
      Широколентов бас-рефлектор (FR01A)

    • Свързаност

      Брой HDMI връзки
      3
      HDMI функции
      • Канал за връщане на аудио
      • 4K
      EasyLink (HDMI-CEC)
      • Преход на дистанционното управление
      • Управление на системния звук
      • Готовност на системата
      • Възпроизвеждане с едно докосване (автоматично събуждане)
      Брой USB портове
      2
      Безжична връзка
      • Wi-Fi 802.11ac, 2x2, двулентова
      • Bluetooth 5.0
      • Работи с Apple AirPlay
      • Google Fast Pair
      HDCP 2,3
      Да на всички HDMI
      HDMI ARC
      Да, на HDMI3
      HDMI 2.1 функции
      • Поддържа eARC/VRR/ALLM
      • eARC на HDMI 3
      EasyLink 2.0
      • Настройка на външни устройства чрез потребителския интерфейс на телевизора
      • HDMI-CEC за Philips TV/SB

    • Поддържани HDMI видео функции

      Игри
      • ALLM
      • HDMI VRR
      HDR
      • HLG
      • HDR10
      • Съвместим с HDR10+

    • Енергиен етикет на ЕС

      EPREL регистрационни номера
      2361288
      Енергиен клас за SDR
      E
      Потребление на енергия във включен режим за SDR
      53  Kwh/1000 ч
      Енергиен клас за HDR
      G
      Потребление на енергия във включен режим за HDR
      72  Kwh/1000 ч
      Консумирана мощност в режим изключено
      няма данни
      Режим на готовност в мрежа
      2,0  W
      Използвана технология с панели
      LED LCD

    • Захранване

      Мрежово захранване
      Променлив ток 100 – 240 V, 50/60 Hz
      Мощност на потребление в режим на готовност
      по-малко от 0,5 W

    • Аксесоари

      Аксесоари в комплекта
      • 2 бр. батерии тип AAA
      • Ръководство за бърз старт
      • Листовка с правна информация и информация за безопасност
      • Настолна стойка
      • Дистанционно управление
      • Захранващ кабел

    • Дизайн

      Цветове на телевизора
      Метална черна рамка
      Дизайн на стойка
      Черни крачета

    • Размери

      Разстояние между 2 стойки
      810  мм
      Може да се монтира на конзола за стена
      200 x 100 мм
      Телевизор без стойка (Ш x В х Д)
      1111 x 649 x 88 mm
      Телевизор със стойка (Ш x В х Д)
      1111 x 674 x 255 mm
      Картонена опаковка (Ш x В x Д)
      1240 x 800 x 150 мм
      Тегло на телевизора без стойка
      8,23 кг
      Тегло на телевизора със стойка
      8,39 kg
      Тегло с опаковката
      11,61 kg

    Badge-D2C

    Получете поддръжка за този продукт

    Намерете съвети за продукти, често задавани въпроси, ръководства за потребителя и информация за безопасност и съответствие.

    Предложени продукти

    Последни гледани продукти

    Отзиви

    Напишете ревю за продукта

    • Само определени части или компоненти на този телевизор съдържат олово, когато няма технически алтернативи съгласно съществуващите клаузи за освобождаване на Директивата RoHS (Директива на Европейската общност за ограничение на използването на вредни вещества).
    • Телевизорът поддържа приемане на DVB за предавания със свободен ефирен достъп. Възможно е определени DVB оператори да не се поддържат. Актуализиран списък може да бъде намерен в раздела с често задавани въпроси на уебсайта за поддръжка на Philips. За някои оператори се изисква модул за условен достъп и абонамент. Обърнете се към вашия оператор за повече информация.
    • Наличността на приложението Smart TV се различава от модела на телевизора и държавата. За повече информация посетете: www.philips.com/smarttv
    • Приложението Philips TV Remote и свързаните с него функции зависят от модела телевизор, оператора и държавата, както и от модела смарт устройство и неговата операционна система. За повече информация посетете: www.philips.com/TVRemoteapp
    • EPG и действителният обхват на програмите (до 8 дни) зависи от държавата и оператора.
    • Изисква се абонамент за Netflix. Обект на условия на https://www.netflix.com
    • Amazon Prime е налично за избрани езици и държави.
    • Amazon, Alexa и всички свързани лога са търговски марки на Amazon.com, Inc. или нейните филиали. Amazon Alexa се предлага на избрани езици и държави.
    • Бутон отгоре за мултимедийни услуги на дистанционното управление е различен за всяка държава. Моля, вижте действителния продукт в кутията.
    • Google Assistant е достъпен на различни езици и държави според типа на продукта.
    • Обхватът на услугите за гласово управление се различават в зависимост от държавата и езика. За най-нова информация, моля, свържете се с отдела за обслужване на клиенти.
    • Apple, AirPlay, Apple Home, Homekit и iOS са търговски марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други държави и региони. IOS е търговска марка или регистрирана търговска марка на Cisco в САЩ и други държави и се използва по лиценз.
    • Google TV е името на софтуера на това устройство и търговска марка на Google LLC.
    • Google TV е името на софтуера на това устройство и търговска марка на Google LLC. YouTube, Ok Google и други марки са търговски марки на Google LLC.
    • Наличността на приложението Apple TV и Apple TV+ може да варира според държавата или региона; моля, проверете страниците за поддръжка на Google Play и Apple Inc.

    Открийте

    MyPhilips

    Регистрирайте се за ексклузивни оферти

    Абонирайте се за нашия бюлетин

    * Това поле е задължително

    Ексклузивни промоции и купони

    Пускане на продукти на пазара

    Съвети и препоръки

    *
    Бих искал/а да получавам промоционални съобщения, базирани на моите предпочитания и поведение, за продукти, услуги, събития и промоции от Philips. Мога лесно да прекратя абонамента си по всяко време!
    Какво означава това?
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Всички права запазени.

    Нашият сайт се преглежда най-добре с последната версия на Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.