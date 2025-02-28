Запознайте се с Ambilight TV. Смарт телевизор, задвижван от Titan OS. И върхови постижения в европейския дизайн. Всичките ви филми, предавания и спортни събития се предават с бързина и възвишено качество на изображението. Потопете се в цветове, светлина и 3D звук като на кино.
С вградените светодиодни светлини, които реагират на всяка сцена, Ambilight ви потапя в ореол от цветна светлина. Всичките ви развлечения се разпростират извън рамките на екрана, за да ви въвлекат по-дълбоко в момента. След като веднъж го изпитате, никога няма да искате друг телевизор без тази технология.
Ярки моменти. По-резки сцени.
Увеличете мащаба. Изгубете се в детайлите. Това е прецизност на 4K картина, която надхвърля възможното. С Pixel Precise Ultra HD екран за рязкост и реалистични детайли той изпълва всеки момент със спиращи дъха изживявания.
Разгърнати цветове и контраст с HDR10+
Очаквайте повече детайли. Подобрено качество на картината кадър по кадър. С по-голям акцент върху цветовете и контраста, тук дори най-тъмните моменти и най-ярките сцени стават по-ясни.
Заобиколени от звук с Dolby Atmos и DTS:X
С Dolby Atmos за звук, точно както е замислен от режисьора, и DTS:X за създаване на 3D звукови изживявания, все едно наистина сте там. Добавянето на това допълнително измерение на звука внася по-завладяващо изживяване в дома ви.
Titan OS. Намерете я лесно.
Платформата Titan OS на Philips Smart TV предоставя това, което обичате да гледате, и то бързо. От поредици до сериали, от документални филми до драма – всичко, което искате, е на разположение само с едно натискане на бутон. Каквото и да искате да гледате, дръжте всички най-добри приложения за поточно предаване на една ръка разстояние лесно.
Свържете безпроблемно с домашни смарт мрежи
Съвместимостта с Matter Smart Home осигурява безпроблемна интеграция към съществуващата ви интелигентна домашна мрежа. За да управлявате телевизора от приложението си Matter Smart Home или с услугите за гласово управление, просто натиснете бутона на дистанционното управление и говорете. Затъмнете осветлението. Настройте термостата си. Дори включете телевизора си Philips Ambilight. Само една команда прави всичко. Tелевизорът е съвместим и с устройства с Alexa и Apple AirPlay.
Размер по избор
Изберете голям размер. Изберете малък размер. Вземете телевизор, който напълно отговаря на вашите нужди. От малък 43" екран до 65" телевизор – изберете размера на невероятната серия 8000 за по-интелигентен избор на телевизор.
Европейски дизайн, устойчиво мислене
Стойка Edge. Тънка рамка. 4K LED TV. Това е качество на европейския дизайн. С бързо и лесно намиране на съдържание благодарение на операционната система Titan всеки малък детайл е внимателно подбран, чак до дистанционното управление от рециклирана пластмаса и опаковката, сертифицирана от FSC.
Добавете яснота към всяка дума с Усилване на вокалите
Чуйте всяка дума с яснота. Усилване на вокалите позволява на слушателя да увеличава или намалява силата на звука на диалога, без това да се отразява на фоновия звук. По този начин няма да пропуснете нито един момент сега, когато всяко произнесено изречение звучи с по-голяма яснота.
Свързаност с готовност за игра
HDMI 2.1 и VRR ви помагат да извлечете най-доброто от конзолата си, което означава по-бърз геймплей и по-плавна графика. Със своята настройка за кратко закъснение при въвеждане, която се включва автоматично, когато включите конзолата си, сте готови за следващото ниво в игрите.
Технически данни
Ambilight
Функции на Ambilight
FTI анимация Ambilight
Музика с Ambilight
AmbiSleep
Режим за игра
Светлина тип "фоайе"
Sunrise Alarm
Адаптиране към цвета на стената
Версия на Ambilight
3-странен
Картина/дисплей
Размер на екрана по диагонал (инчове)
50
инч
Размер на екрана по диагонал (метрична с-ма)
126
см
Дисплей
4K Ultra HD LED
Разделителна способност на екрана
3840 x 2160p
Блок за обработка на картината
Pixel Precise Ultra HD
Подобрение на картината
Crystal Clear
ECO
Игра
Съвместим с HDR10+
Домашно кино
Монитор
Micro Dimming
Филм
Персонален
Pixel Precise Ultra HD
Разделителна способност Ultra
Входна разделителна способност на дисплея
Разделителна способност – Скорост на обновяване
640 x 480 – 60 Hz, 576p – 50 Hz, 720p – 50/60 Hz, 1920 x 1080p – 24/25/30/50/60 Hz, 2560 x 1440 – 60 Hz, 3840 x 2160p – 24/25/30/50/60 Hz
