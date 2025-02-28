Перфектният подарък за Свети Валентин е тук. Избери уреди за личнa грижa сега.
дни
часа
минути
секунди
Перфектният подарък за Свети Валентин е тук. Избери уреди за личнa грижa сега.

Термини за търсене

  • Потопете се в Ambilight Потопете се в Ambilight Потопете се в Ambilight
    Energy Label Europe E Енергиен етикет
    За повече информация изтеглете Енергиен етикет (PDF 939.0KB)

    LED 4K Ambilight TV

    50PUS8010/12

    Overall rating / 5
    • Отзиви Отзиви

    Потопете се в Ambilight

    Запознайте се с Ambilight TV. Смарт телевизор, задвижван от Titan OS. И върхови постижения в европейския дизайн. Всичките ви филми, предавания и спортни събития се предават с бързина и възвишено качество на изображението. Потопете се в цветове, светлина и 3D звук като на кино.

    Вижте всички предимства

    Наличен в:

    LED 4K Ambilight TV

    Сходни продукти

    Вижте всички Ambilight

    Потопете се в Ambilight

    • Телевизор AMBILIGHT 126 cm (50")
    • 4K LED
    • HDR10+
    • Dolby Atmos и DTS:X
    Има телевизори. Но има и телевизори Ambilight

    Има телевизори. Но има и телевизори Ambilight

    С вградените светодиодни светлини, които реагират на всяка сцена, Ambilight ви потапя в ореол от цветна светлина. Всичките ви развлечения се разпростират извън рамките на екрана, за да ви въвлекат по-дълбоко в момента. След като веднъж го изпитате, никога няма да искате друг телевизор без тази технология.

    Ярки моменти. По-резки сцени.

    Ярки моменти. По-резки сцени.

    Увеличете мащаба. Изгубете се в детайлите. Това е прецизност на 4K картина, която надхвърля възможното. С Pixel Precise Ultra HD екран за рязкост и реалистични детайли той изпълва всеки момент със спиращи дъха изживявания.

    Разгърнати цветове и контраст с HDR10+

    Разгърнати цветове и контраст с HDR10+

    Очаквайте повече детайли. Подобрено качество на картината кадър по кадър. С по-голям акцент върху цветовете и контраста, тук дори най-тъмните моменти и най-ярките сцени стават по-ясни.

    Заобиколени от звук с Dolby Atmos и DTS:X

    Заобиколени от звук с Dolby Atmos и DTS:X

    С Dolby Atmos за звук, точно както е замислен от режисьора, и DTS:X за създаване на 3D звукови изживявания, все едно наистина сте там. Добавянето на това допълнително измерение на звука внася по-завладяващо изживяване в дома ви.

    Titan OS. Намерете я лесно.

    Titan OS. Намерете я лесно.

    Платформата Titan OS на Philips Smart TV предоставя това, което обичате да гледате, и то бързо. От поредици до сериали, от документални филми до драма – всичко, което искате, е на разположение само с едно натискане на бутон. Каквото и да искате да гледате, дръжте всички най-добри приложения за поточно предаване на една ръка разстояние лесно.

    Свържете безпроблемно с домашни смарт мрежи

    Свържете безпроблемно с домашни смарт мрежи

    Съвместимостта с Matter Smart Home осигурява безпроблемна интеграция към съществуващата ви интелигентна домашна мрежа. За да управлявате телевизора от приложението си Matter Smart Home или с услугите за гласово управление, просто натиснете бутона на дистанционното управление и говорете. Затъмнете осветлението. Настройте термостата си. Дори включете телевизора си Philips Ambilight. Само една команда прави всичко. Tелевизорът е съвместим и с устройства с Alexa и Apple AirPlay.

    Размер по избор

    Размер по избор

    Изберете голям размер. Изберете малък размер. Вземете телевизор, който напълно отговаря на вашите нужди. От малък 43" екран до 65" телевизор – изберете размера на невероятната серия 8000 за по-интелигентен избор на телевизор.

    Европейски дизайн, устойчиво мислене

    Стойка Edge. Тънка рамка. 4K LED TV. Това е качество на европейския дизайн. С бързо и лесно намиране на съдържание благодарение на операционната система Titan всеки малък детайл е внимателно подбран, чак до дистанционното управление от рециклирана пластмаса и опаковката, сертифицирана от FSC.

    Добавете яснота към всяка дума с Усилване на вокалите

    Чуйте всяка дума с яснота. Усилване на вокалите позволява на слушателя да увеличава или намалява силата на звука на диалога, без това да се отразява на фоновия звук. По този начин няма да пропуснете нито един момент сега, когато всяко произнесено изречение звучи с по-голяма яснота.

    Свързаност с готовност за игра

    HDMI 2.1 и VRR ви помагат да извлечете най-доброто от конзолата си, което означава по-бърз геймплей и по-плавна графика. Със своята настройка за кратко закъснение при въвеждане, която се включва автоматично, когато включите конзолата си, сте готови за следващото ниво в игрите.

    Технически данни

    • Ambilight

      Функции на Ambilight
      • FTI анимация Ambilight
      • Музика с Ambilight
      • AmbiSleep
      • Режим за игра
      • Светлина тип "фоайе"
      • Sunrise Alarm
      • Адаптиране към цвета на стената
      Версия на Ambilight
      3-странен

    • Картина/дисплей

      Размер на екрана по диагонал (инчове)
      50  инч
      Размер на екрана по диагонал (метрична с-ма)
      126  см
      Дисплей
      4K Ultra HD LED
      Разделителна способност на екрана
      3840 x 2160p
      Блок за обработка на картината
      Pixel Precise Ultra HD
      Подобрение на картината
      • Crystal Clear
      • ECO
      • Игра
      • Съвместим с HDR10+
      • Домашно кино
      • Монитор
      • Micro Dimming
      • Филм
      • Персонален
      • Pixel Precise Ultra HD
      • Разделителна способност Ultra

    • Входна разделителна способност на дисплея

      Разделителна способност – Скорост на обновяване
      640 x 480 – 60 Hz, 576p – 50 Hz, 720p – 50/60 Hz, 1920 x 1080p – 24/25/30/50/60 Hz, 2560 x 1440 – 60 Hz, 3840 x 2160p – 24/25/30/50/60 Hz

    • Тунер / Приемане / Предаване

      Цифров телевизор
      DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
      Индикатор за силата на сигнала
      Да
      Телетекст
      1000 страници Hypertext
      HEVC поддръжка
      Да

    • Smart TV

      Приложения от Smart TV*
      • Amazon Prime Video
      • BBC iplayer
      • Disney+
      • HBO
      • Приложение NFT*
      • Netflix*
      • YouTube
      ОС
      Операционна система TITAN
      Размер на паметта (флаш)*
      8 GB

    • Функции на Smart TV

      Интерактивна телевизия
      HbbTV
      Гласов асистент*
      • Работи с Alexa
      • Работи с Google Home
      Изживяване тип „интелигентен дом“
      • MATTER
      • Control4
      • Работи с Apple Home
      Гейминг лента за управление
      Gamebar 2.0
      TTS поддръжка
      Да

    • Мултимедийни приложения

      Формати за възпроизвеждане на видеоклипове
      AVI, MKV, HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1
      Формати за възпроизвеждане на музика
      MP3, WAV, AAC, FLAC
      Поддържани формати на субтитрите
      SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT
      Формати за възпроизвеждане на изображения
      JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF

    • Звук

      Аудио
      2,0-канален
      Изходна мощност (RMS)
      20 W
      Конфигурация на високоговорител
      2 x 10 W широколентов високоговорител
      Подобрение на звука
      • Режим на AVL
      • Стил с всякакви звуци
      • Подобрение на басите
      • Dolby Atmos
      • Dolby Media Intelligence
      • Развлечения
      • Еквилайзер
      • Профил на слушане
      • Нощен режим
      • Персонален
      • Усилване на вокалите
      • DTS-X
      Функции на слушалки
      Dolby Atmos за слушалки
      Звукова система
      IntelliSound
      Основен високоговорител
      Широколентов бас-рефлектор (FR01A)

    • Свързаност

      Брой HDMI връзки
      3
      HDMI функции
      • 4K
      • Канал за връщане на аудио
      EasyLink (HDMI-CEC)
      • Преход на дистанционното управление
      • Управление на системния звук
      • Готовност на системата
      • Изпълнение с едно докосване
      Брой USB портове
      2
      Безжична връзка
      • Wi-Fi 802.11ac, 2x2, двулентова
      • Bluetooth 5.2
      • лесно сдвояване (син бутон на дистанционното управление)
      • Работи с Apple AirPlay
      HDCP 2,3
      Да на всички HDMI
      HDMI ARC
      Да, на HDMI1
      HDMI 2.1 функции
      • eARC на HDMI 1
      • Поддържа eARC/VRR/ALLM
      EasyLink 2.0
      • Настройка на външни устройства чрез потребителския интерфейс на телевизора
      • HDMI-CEC за Philips TV/SB

    • Поддържани HDMI видео функции

      Игри
      • ALLM
      • HDMI VRR
      HDR
      • HLG
      • HDR10
      • Съвместим с HDR10+

    • Енергиен етикет на ЕС

      EPREL регистрационни номера
      2229866
      Енергиен клас за SDR
      E
      Потребление на енергия във включен режим за SDR
      48  Kwh/1000 ч
      Енергиен клас за HDR
      G
      Потребление на енергия във включен режим за HDR
      95  Kwh/1000 ч
      Консумирана мощност в режим изключено
      няма данни
      Режим на готовност в мрежа
      2,0  W
      Използвана технология с панели
      LED LCD

    • Захранване

      Мрежово захранване
      Променлив ток 100 – 240 V, ~50/60 Hz
      Мощност на потребление в режим на готовност
      по-малко от 0,5 W
      Функции за пестене на електроенергия
      • Автоматичен таймер за изключване
      • ЕКО режим
      • Светлинен сензор
      • Изключване на образа (за радио)

    • Аксесоари

      Аксесоари в комплекта
      • 2 бр. батерии тип AAA
      • Брошура за правни въпроси и безопасност
      • Дистанционно управление
      • Настолна стойка
      • Захранващ кабел
      • Кратко ръководство за употреба

    • Дизайн

      Цветове на телевизора
      Козметичен панел в матовочерно
      Дизайн на стойка
      Извита стойка в металическо черно

    • Размери

      Разстояние между 2 стойки
      804  мм
      Може да се монтира на конзола за стена
      200 x 100 мм
      Телевизор без стойка (Ш x В х Д)
      1110 x 650 x 88 мм
      Телевизор със стойка (Ш x В х Д)
      1110 x 709 x 281 мм
      Картонена опаковка (Ш x В x Д)
      1210 x 736 x 131 мм
      Тегло на телевизора без стойка
      8,50 кг
      Тегло на телевизора със стойка
      8,80 кг
      Тегло с опаковката
      11,18 кг

    Badge-D2C

    Получете поддръжка за този продукт

    Намерете съвети за продукти, често задавани въпроси, ръководства за потребителя и информация за безопасност и съответствие.

    Предложени продукти

    Последни гледани продукти

    Отзиви

    Напишете ревю за продукта

    • Само определени части или компоненти на този телевизор съдържат олово, когато няма технически алтернативи съгласно съществуващите клаузи за освобождаване на Директивата RoHS (Директива на Европейската общност за ограничение на използването на вредни вещества).
    • Телевизорът поддържа приемане на DVB за предавания със свободен ефирен достъп. Възможно е определени DVB оператори да не се поддържат. Актуализиран списък може да бъде намерен в раздела с често задавани въпроси на уебсайта за поддръжка на Philips. За някои оператори се изисква модул за условен достъп и абонамент. Обърнете се към вашия оператор за повече информация.
    • Наличността на приложението Smart TV се различава от модела на телевизора и държавата. За повече информация посетете: www.philips.com/smarttv
    • Приложението Philips TV Remote и свързаните с него функции зависят от модела телевизор, оператора и държавата, както и от модела смарт устройство и неговата операционна система. За повече информация посетете: www.philips.com/TVRemoteapp
    • EPG и действителният обхват на програмите (до 8 дни) зависи от държавата и оператора.
    • Изисква се абонамент за Netflix. Обект на условия на https://www.netflix.com
    • Amazon Prime е налично за избрани езици и държави.
    • Amazon, Alexa и всички свързани лога са търговски марки на Amazon.com, Inc. или нейните филиали. Amazon Alexa се предлага на избрани езици и държави.
    • Бутон отгоре за мултимедийни услуги на дистанционното управление е различен за всяка държава. Моля, вижте действителния продукт в кутията.
    • Google Assistant е достъпен на различни езици и държави според типа на продукта.
    • Обхватът на услугите за гласово управление се различават в зависимост от държавата и езика. За най-нова информация, моля, свържете се с отдела за обслужване на клиенти.
    • * Apple, AirPlay и Apple Home са търговски марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други държави и региони.

    Открийте

    MyPhilips

    Регистрирайте се за ексклузивни оферти

    Абонирайте се за нашия бюлетин

    * Това поле е задължително

    Ексклузивни промоции и купони

    Пускане на продукти на пазара

    Съвети и препоръки

    *
    Бих искал/а да получавам промоционални съобщения, базирани на моите предпочитания и поведение, за продукти, услуги, събития и промоции от Philips. Мога лесно да прекратя абонамента си по всяко време!
    Какво означава това?
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Всички права запазени.

    Нашият сайт се преглежда най-добре с последната версия на Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.