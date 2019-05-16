Прекратен продукт
32PFT5603/12
Ултратънък Full HD LED телевизор
Насладете се на изчистения и минималистичен дизайн на този бял телевизор Philips 5600. Неговият тънък и оформен външен вид пасва перфектно на вашия интериор. Със своето Full HD качество на картината този телевизор е идеалният избор за всеки, търсещ опростеността.
80 см (32")
Индекс на качеството на образа 200
FHD
Pixel Plus HD
Стилен, компактен, лек и преносим. Вашият телевизор с малък екран ви позволява да наваксате с любимите си програми от всяко място, било в кухнята или на къмпинг със семейството. Този преносим телевизор ви държи в течение както с новините, така и с последните резултати от любимите ви спортове. Създаден да бъде там, където е забавлението!
Споделете забавленията. Свържете USB флаш памет, цифрова камера, mp3 плейър или друго мултимедийно устройство към USB порта на телевизора и се наслаждавайте на снимки, видео и музика – лесно, с екранния браузър за съдържание.
Виедопроцесорът Pixel Plus HD на Philips оптимизира качеството на картината, за да осигури отчетливи изображения с красив контраст. Независимо дали гледате кабелна телевизия или от диск ще се наслаждавате на по-резки изображения с по-светли бели и по-тъмни черни тонове.
5.0
от 5
2
Отзиви
100%
препоръчват този продукт
pictoradone
16/05/2019
România
Este un televizor bun, care dovedeste ca este Philips.
Imaginea este clara, culorile naturale, sunetul bun. Il am de un an si jumatate si nu am avut pana acum nici o problema cu el, desi schimb foarte des canalele.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 5600 series 32PFT5603 Televizor LED Full HD ultrasubţire
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 5600 series 32PFT5603 Televizor LED Full HD ultrasubţire
Loredana24
07/05/2019
România
Acest produs oferă o calitate buna !
Acest televizor are o calitate buna ...îl recomand !
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 5600 series 24PFT5603 Televizor LED Full HD ultrasubţire
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 5600 series 24PFT5603 Televizor LED Full HD ultrasubţire
Въз основа на резултатите от пробната програма Ambilight в Швеция, Дания, Финландия, Норвегия, Обединеното кралство, Германия, Австрия и Франция в периода от 24 февруари 2023 г. до 28 февруари 2025 г. През този период 99,91% от участниците са избрали да запазят своя Ambilight TV, въпреки възможността да го върнат срещу пълно възстановяване на сумата, без да е необходимо да посочват причина.
ЕСП и действителният обхват на програмите (до 8 дни) зависи от страната и оператора.
Годишна консумация на енергия в kWh въз основа на консумацията на телевизора при работа 4 часа на ден, 365 дни. Действителната консумация на енергия зависи от това как се използва телевизорът.
Телевизорът поддържа приемане на DVB за предавания със свободен ефирен достъп. Възможно е определени DVB оператори да не се поддържат. Актуализиран списък може да бъде намерен в раздела с често задавани въпроси на уеб сайта за поддръжка на Philips. За някои оператори се изисква модул за условен достъп и абонамент. Обърнете се към вашия оператор за повече информация.
(Philips) съвместим само с конкретен плейър Philips.
Само определени части или компоненти на този телевизор съдържат олово, когато няма технически алтернативи съгласно съществуващите клаузи за освобождаване на Директивата RoHS (Директива на Европейската общност за ограничение на използването на вредни вещества).