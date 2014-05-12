Прекратен продукт
242G5DJEB/00
144 Hz
24" (61 см)
Вие играете интензивно и състезателно. Нужен ви е дисплей без забавяне, със свръхгладки образи. Този дисплей Philips преначертава изображението на екрана до 144 пъти в секунда, по същество 2,4 пъти по-бързо от стандартен дисплей. По-малката кадрова честота може да направи враговете да изглеждат сякаш скачат от място на място по екрана, което ги прави трудни мишени. Със 144 Hz кадрова честота получавате тези критично важни липсващи изображения на екрана, които показват движението на врага свръхгладко, за да можете лесно да се прицелите. Със свръхниско забавяне и без "накъсване" на екрана този дисплей Philips е вашият идеален партньор за игри
Mobile High Definition Link (MHL) е мобилен аудио/видео интерфейс за директно свързване на мобилни телефони и други портативни устройства към дисплеи с висока разделителна способност. Предлаганият отделно MHL кабел ви позволява да свържете своето поддържащо MHL мобилно устройство към големия MHL дисплей Philips, за да видите как вашите HD видеоклипове оживяват с изцяло цифров звук. Сега можете да се наслаждавате на вашите мобилни игри, снимки, филми и приложения на голям екран, като едновременно зареждате мобилното си устройство, за да не оставате никога без захранване по средата на забавлението.
Новият дисплей за игри на Philips предлага потребителски интерфейс с бърз достъп, прецизно настроен за любители на игрите и предлагащ множество опции. Режимът "FPS" (First person shooting – Шутър от първо лице) подобрява тъмните палитри в игрите, като ви позволява да виждате скрити обекти в тъмни зони. Режимът "Racing" (Състезание) превключва дисплея към най-краткото време на реакция и ярки цветове и съответно настройва картината. Режимът "RTS" (Real time strategy – Стратегия в реално време) има специален режим SmartFrame, който позволява осветяване на конкретни зони, както и настройка на размер и картина. Gamer 1, Gamer 2 ("Потребител 1" и "Потребител 2") предлага персонализирани настройки, специфични за различните игри, за да се радвате на най-доброто изживяване.
5.0
от 5
1
Рецензия
100%
препоръчват този продукт
Bastek
12/05/2014
Polska
Monitor dla graczy
Dobry wybór dla ludzi poszukujących dobrego monitora do gier wideo.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Brilliance 242G5DJEB Monitor LCD z technologią SmartImage Game
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Brilliance 242G5DJEB Monitor LCD z technologią SmartImage Game
Този дисплей Philips може да достигне до скорост на обновяване 144 Hz чрез своя съединител Dual-link DVI и DisplayPort. Уверете се, че графичната ви карта поддържа скорост на обновяване 144 Hz и е актуализирана с най-новия драйвер.
За въпроси, свързани с работните показатели при 144 Hz, се обърнете директно към търговеца на вашата карта.
Изисква опционално мобилно устройство, сертифицирано по MHL, и MHL кабел (не са включени). Моля, проверете за съвместимост при своя търговец на MHL устройства.
Енергийната ефективност в режим на готовност/изключено според Директива ErP за екодизайн не се отнася за MHL функционалността за зареждане
Този дисплей Philips е сертифициран по MHL. Въпреки това, в случай че вашето MHL не се свърже или не работи коректно, проверете често задаваните въпроси на своето MHL устройство или се обърнете директно към търговеца за насоки. Политиката на производителя на вашето устройство може да изисква да закупите MHL кабел от тяхната марка или адаптер, за да работите с него