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Brilliance LCD монитор със SmartImage Game

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BrillianceLCD монитор със SmartImage Game

242G5DJEB/00

Brilliance LCD монитор със SmartImage Game

Прекратен продукт

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Софтуер и драйвери

Драйвери за Windows 8 - English (US)

  • версия: 242G5D
  • ZIP файл, 8.8 kB
  • 13 June 2013

Драйвери за Windows 7 - English (US)

  • версия: 242G5D
  • ZIP файл, 8.8 kB
  • 13 June 2013

Ръководства и документация

Известие за сертифициране по TCO - English (US)

  • PDF файл, 86.9 kB
  • 7 June 2023

Етикет за енергия

  • PDF файл, 199.4 kB
  • 7 June 2023

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