Специални майски предложения от Philips! Избери уреди за лична грижа сега
Специални майски предложения от Philips! Избери уреди за лична грижа сега

Century

Century

Ретро стил, създаден за днес.

The Tina – модерен ретро грамофон

Стар приятел. Нов изглед.

TAV9000D/10

Вдъхновен от емблематичните Philips Philetta. Съчетава мощен, детайлен звук с Bluetooth, готов за поточно предаване, и управление с приложение.

Ретро гама

Ретро. Също и модерна.

Вдъхновена от икони от миналото, ретро гамата пренася стила на миналото в наши дни, с изключително издръжлива батерия, Bluetooth връзка и микрофони с изкуствен интелект, които не пропускат шум от вятъра. Напълно ретро. И напълно модерна.

Какво е Century?

Какво е Century?

Колекция от три части, посветена на 100-годишнината на звук от Philips, започваща с модерно-ретро серията от тази година.

Преди 100 години Philips прави първите си стъпки в областта на звуковите системи.

100 години първи постижения

Преди 100 години Philips прави първите си стъпки в областта на звуковите системи, пускайки първото си радио през 1927 г. и поставяйки началото на един век на иновации, които предоставиха на света касетофона, бумбокса, компактдиска, а тази година – Century.

Първи продукт от ретро колекционерско издание Century.

Предстои още

Тазгодишната ретро колекция е първата от трите продукта на Century, всяка от които отдава почит на различна част от нашето наследство. Останете на линия, предстоят още изненади.

Платинен медал EcoVadis юли 2025

