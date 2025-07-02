Вдъхновена от икони от миналото, ретро гамата пренася стила на миналото в наши дни, с изключително издръжлива батерия, Bluetooth връзка и микрофони с изкуствен интелект, които не пропускат шум от вятъра. Напълно ретро. И напълно модерна.
Какво е Century?
Колекция от три части, посветена на 100-годишнината на звук от Philips, започваща с модерно-ретро серията от тази година.
100 години първи постижения
Преди 100 години Philips прави първите си стъпки в областта на звуковите системи, пускайки първото си радио през 1927 г. и поставяйки началото на един век на иновации, които предоставиха на света касетофона, бумбокса, компактдиска, а тази година – Century.
Предстои още
Тазгодишната ретро колекция е първата от трите продукта на Century, всяка от които отдава почит на различна част от нашето наследство. Останете на линия, предстоят още изненади.
