Условия на ползване

6. Потребители на Уебсайта



С изпращането на свое Потребителско съдържание на Уебсайта вие приемате, че материалите ще бъдат подходящи, конструктивни и съществени, както и че няма да съдържат елементи, които биха могли да бъдат неправомерни или неподходящи за публикуване по други причини, включително например елементи, които (1) биха могли да увредят доброто име или да ощетят друго лице или субект, (2) биха могли да причинят вреда на лице, имущество или по друг начин да увредят доброто име или да упражнят тормоз върху дадено лице или организация, (3) биха могли да нарушат законови права на дадено лице (включително правото на неприкосновеност или публичност), (4) са порнографски, нецензурни, оскверняващи, вулгарни, неприлични или заплашителни, (5) са осъдителни от културна, етническа или друга гледна точка, или (6) предлагат или насърчават извършването на неправомерни действия. Трябва да положите достатъчно усилия за сканиране и отстраняване на вируси или други заразни или разрушителни елементи, преди да изпращате материали. Също така нямате право да предавате верижни писма, покани за участие във финансови пирамиди, анкети и оферти през Уебсайта. Също така нямате право да подправяте заглавните части или да манипулирате идентификаторите и други данни, за да укриете източника на дадено Съдържание и/или Потребителско съдържание, предавани през нашия Уебсайт, както и да манипулирате своето присъствие на Уебсайта. Нямате право да смущавате или нарушавате работата на нашите сайтове, сървъри или мрежи, както и да извършвате действия, подлагащи нашата инфраструктура на необосновано или диспропорционално високо натоварване.

Вие потвърждавате, заявявате и гарантирате, че Потребителското съдържание, изпращано на Уебсайта, не нарушава защитени или други права – например авторски права, запазени марки, патенти – или задължения за поверителност. Вие приемате и се съгласявате, че всяка ваша идея, предоставена информация, дискусия или друго Потребителско съдържание, осигурено от вас в рамките на Уебсайта, което не е със защитени права върху интелектуална собственост, могат да бъдат използвани от всеки друг потребител на Уебсайта без възнаграждение или цитиране. Вие предоставяте на Philips, неговите филиали, свързани дружества и партньори световно, неотменимо, безплатно, неизключително, подлежащо на преотдаване и прехвърляне право за използване, възпроизвеждане, изготвяне на производни продукти, разпространение, публично изпълнение, публично излагане, предаване и публикуване на Потребителско съдържание, осигурено от вас, на този Уебсайт или друг уебсайт на Philips, в други материали на Philips за маркетинг или връзки с обществеността, по всякакви канали. Вие носите цялата отговорност за своето Потребителско съдържание и последиците от неговото поместване, изпращане и/или публикуване. Philips има право, но не и задължение да разглежда и контролира, преди и/или след изпращането на Потребителско съдържание. Независимо от това, вие приемате, че ние нямаме възможност да контролираме или разглеждаме цялото Потребителско съдържание. Без ограничение, Philips, неговите филиали, свързани дружества, партньори, лицензодатели и доставчици не носят и не могат да носят отговорност за точността, пълнотата, качеството или валидността на Потребителско съдържание, поместено от трети страни на Уебсайта. Philips не подкрепя нито едно Потребителско съдържание или изразени в него мнение, препоръка или съвет и същевременно Philips изрично се освобождава от всякаква отговорност по отношение на Потребителско съдържание. Philips има пълното право и възможност да променя и/или отстранява съобщения или друго Потребителско съдържание, които са осъдителни, неподходящи или по друг начин нарушават настоящите Условия на ползване, по всякакъв повод и по всяко време, без предизвестие или съгласие и изцяло по свое усмотрение. На всеки потребител, който счита, че изпратено Потребителско съдържание е осъдително или неподходящо, се препоръчва незабавно да се обърне към Philips по имейл на адрес www.philips.bg/siteowner/index.page След получаването на такова уведомление, ние ще положим достатъчно усилия да вземем считаните от нас за необходими мерки в достатъчно кратък срок. Тъй като този процес е ръчен, трябва да имате предвид, че е възможно да не успеем да отстраним или променим определено Потребителско съдържание незабавно.

